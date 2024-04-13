Deprem ülkesi Türkiye: Prof. Dr. Ercan kan donduran gerçeğe dikkat çekti!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Prof. Dr. Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok” demiş ve şu tavsiyede bulunmuştu:

* Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.

Türkiye’nin büyük İstanbul depremine yönelik hazırlıkları hızlandırması için çabalayan bilim insanları ise Prof. Dr. Ercan’ın “İstanbul’da uzun süre deprem olmayacak” sözlerine tepki gösterdi.

CHP lideri Özel’e mesaj

Prof. Dr. Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e hitaben paylaştığı X mesajında, “Türkiye'deki 4 milyon kaçak, çarpık yapıda yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor. Deprem güvensiz bu yapıların; yüzde 33'ü Kuzey Marmara Depremini bekleyen İstanbul'da, yüzde 12'si İzmir'de, yüzde 5'i Adana'da, yüzde 4'ü Bursa'da, yüzde 30'u Ankara'da. Çökmüş ekonomiyle yeni Hataylar nasıl önlenir” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’a özel mesaj

Ercan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik mesajında ise şunları yazdı:

* Büyük deprem beklenmese de, Ankara'da yerinde Kentsel Dönüşüm yapılabilecek gecekondu semtleri: Kale çevresinde, Hıdırlık Tepe, Bentderesi Caddesi, Altındağ, Atıf Bey, Yenidoğan'dır. KD, toplum yaşam niteliğini arttırmak için yapılır. Kolay gelsin.

Türkiye’deki kaçak yapı gerçeği

Prof. Dr. Ercan, bir başka mesajında ise Türkiye’nin yüzde 30’unun kaçak yapılarda yaşadığını belirterek şunları aktardı:

* Depremden değil, kötü yerde, kötü yapılardan korkuyoruz. Türkiye'nin yüzde 30'u kaçak yapılarda yaşıyor. Bu oran; Ankara'da yüzde 70, Samsun'da yüzde 40, deprem bölgesi olan İstanbul'da yüzde 65, İzmir, Adana'da yüzde 50, Erzurum'da yüzde 40, Bursa ile Diyarbakır'da yüzde 30 dolaylarındadır.