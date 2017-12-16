Erdoğan'dan Yılmaz'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak, sabır ve metanet diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak, oğlunun vefatına ilişkin taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti.
Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.
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Kaynak: AA