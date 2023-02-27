Son dakika... Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar şehirlerde de hissedildi.

Can kaybı ve yaralılar var

Deprem nedeniyle Malatya'da önceki depremlerde hasar aldığı belirtilen bazı binalar yıkıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını söyledi.

2 kişi enkazdan çıkarıldı

Depremde, Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil ve bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.



Tatar artçı sarsıntılara dikkat çekti

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor” dedi.

Kandilli'den açıklama: Bu depremleri maalesef yaşayacağız

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik" dedi. "Bu deprem de onlardan bir tanesi. Böyle depremler olacaktır" şeklinde konuşan Özener, "Bu depremleri maalesef yaşayacağız" açıklamasında bulundu.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel

2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel