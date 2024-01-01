2024 temennileri

Geçtiğimiz yıl, maalesef umutlandığımız gibi geçmedi. Covid-19 ile süren mücadele ardından, 2022’yi Rusya-Ukrayna çatışması, küresel yüksek ile resesyon tehlikesi sorunları ile geçirdik. 2023’te Türkiye olarak asrın felaketi ile yüzleştik.

Henüz, yaralarımızın tamamını saramadık. Sonra, seçimimizi yaptık. Yılın kapanışına doğru, Filistin-İsrail çatışması ve bunun dünyayı etkileyen sonuçları ile yüzleştik.

Tüm bu kaos ortamında Türkiye’nin teknoloji eksenindeki yerini, yapılması gerekenleri ne düşünecek ne de düşüncelerimizi hayata geçirecek fırsatımız oldu. Elbette önemli işler yapıldı. Kayıp bir yıl olarak da değerlendiremeyiz. Türkiye’nin ekonomisini daha ileri taşımanın, gelişmiş refah seviyesine ulaşmanın yolunun teknolojiden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni hedefler demek.

Ekonomik, siyasi, kültürel, sportif hedeflere ulaşmak için önümüzdeki dönem yapmamız gereken tek şey odağımıza bilişimi, telekomu, yazılımı, savunma sanayiini alıp, bu minvalde çalışmalarımıza devam etmek. Türkiye’nin teknoloji üreten, kullanan ve ihraç eden bir ülke olmasını sağlamak için yapılması gerekenler her dönem anlatılıyor. Bunları biliyoruz. Ancak bildiğimiz, yapmamız gereken uygulamaları bir türlü top yekün hayata geçiremiyoruz. Terazinin bir tarafı daima aşağıda kalıyor.

Dengeli olarak bir ilerleme kaydedemiyoruz. Neler yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Bu konulara girmeyeceğim. Söyleyeceğim tek bir şey var. Teknoloji ülkesi olmamız için gerekli olan altyapı derhal hazır hale getirilsin. 100’üncü yılını geride bırakmış bir Cumhuriyet’te, teknolojik ilerleme için gerekli olan telekom altyapısı, internet altyapısı Türkiye’de hala çok ama çok zayıf.

Nasıl, ürün ihracatında lojistik altyapıya ihtiyaç duyuyoruz, teknoloji, hizmet ihracatında da telekom, internet altyapısına ihtiyacımız var. Bunu geliştirmeden ne teknoji geliştirebiliriz, ne üretebiliriz ne de ihraç edebiliriz. Türkiye’nin teknoloji ihracatı için gerekli olan en önemli ihtiyacı fiber ağlarla donatılmış bir altyapıdır.

Bu olmadan 5G de olamaz, yapay zekâ da olamaz. Bu işte neredeyiz? Neden ilerleyemiyoruz? Sorunlar nelerdir? Nerede aksaklık yaşanıyor? Tüm cevaplar acilen bulunmalı, neler yapılması gerekiyorsa ivedilikle yerine getirilmelidir. Benim, 2024’te en öncelikli beklentim, temennim fiber ile ilgili yol almaya başlamamızdır.