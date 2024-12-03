  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
  4. 575 Sıra No’lu VUK-GT kayıt dışılığı engelliyor mu?

575 Sıra No’lu VUK-GT kayıt dışılığı engelliyor mu?

Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR [email protected]

Yaygın kredi kartı kullanımını takip

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Tür­kiye’de kredi kartı kullanımı ile ödeme zaten çok yaygın. Kredi kartları, adeta aile bütçele­rinin yüksek faizli finansman aracı rolünde.

Kredi kartının yaygın kullanımının far­kında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, öde­me kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin 1 Temmuz 2024’den itibaren yeni nesil ödeme kayıt cihazı kullanmaları­nı zorunlu kılmıştı (557 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). Bankalardan da, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zo­runda olan mükelleflerdeki POS cihazlarını geri almalarını istemişti. Bankalar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar POS cihazlarını geri al­mak zorundalar (GİB’in 14.11.2024 tarih ve E-12436462-195.01-90584 sayılı yazısı).

Kredi kartı ile ödeme, vergi tahsilatını ar­tırıyor. EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bünyelerinde EFT-POS’u barındıran bütünleşik yazarkasalar olduğun­dan, kartlı satış işlemi kayda alıyor ve KDV hesaplanıyor. İşletmenin, kayda giren kazan­cını gelir vergisi ya da kurumlar vergisi beya­nı dışında bırakması ise onun açısından yük­sek riskli.

Fahiş ve haksız komisyonların vergi tahsilatını engellemesi

Ancak, kredi kartıyla alışverişte tüketici­ye %20’ye varan fiyat artışı uygulaması, kre­di kartıyla ödemeyi sekteye uğratıyor; zi­ra, -bütçe imkanlarına göre- tüketici nakitle ödemeyi tercih ediyor.

Tüketiciye uygulanan bu fiyat artışının ana nedeni, özellikle küçük işletmelerin bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yansıtma iste­ği. Şöyle ki; kredi kartlı ödemeler, bankayla yapılan anlaşma ile belirlenen bloke gün son­rasında işletmenin hesabına geçmekte. An­cak, eğer işletme bu tutarın hemen ertesi gün hesabına geçmesini istiyorsa, bankaya bel­li bir faiz kesintisi ödemek zorunda. İşte ki­mi işletmeler bu kesintiyi, üzerine POS ci­hazı kullanım komisyonu gibi başka ekleme­ler de yaparak tüketiciye yansıtmakta.

Oysa, 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kart­ları ve Kredi Kartları Kanunu (md.17) gere­ğince, üye işyeri, kart hamilinden kartın kul­lanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunma­sını isteyemez. Kaldı ki, banka ve sigorta mu­ameleleri vergisi hariç, bankalar tarafından üye işyerlerine uygulanabilecek azami ko­misyon oranlarının hesaplanmasında kulla­nılan referans oran, bir yılı aşkın bir süredir aylık %3,11 (Merkez Bankası’nın 10.02.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’inde belir­lenen yöntem üzerinden yapılan hesaplama).

575 sıra no’lu VUK-GT’nin kayıt dışı ekonomi üzerindeki muhtemel etkileri

Uygulamadaki komisyon dayatması konu­sunda mükelleflere gerekli uyarıların yapıl­ması beklenirken, 30 Kasım 2024 tarihi iti­bariyle yürürlüğe giren 575 sıra no’lu Ver­gi Usul Kanunu Genel Tebliği, kayıt dışılığı önleme konusunda başka soru işaretleri ya­rattı. Gelir İdaresi Başkanlığı, belgelendir­me zorunluluğu kapsamında olanların ken­di aralarında ve belgelendirme zorunlulu­ğu kapsamında olmayanlarla yapacakları her türlü tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurum kanalıyla yapılması zorunluluğunu, 7.000 TL’den 30.000 TL’ye çıkardı. Kredi kar­tı ile ödeme, finansal kurum kanalıyla ödeme kapsamına girmekte. Bu arada, 2025 yılında­ki asgari ücretin 22.000 TL civarında olacağı konuşulurken, sınırın 30.000 TL’ye çıkartıl­masının kaçak işçi çalıştırmaya vergisel zor­luk teşkil etmeyeceği açık.

Nihayet, söz konusu tebliğ ile, yabancı ve/ veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiy­le yapılan işlemlere ilişkin tahsilat ve öde­melerle ilgili olarak düzenlenecek faturalar­da, pasaportun bir suretinin fatura ekine ko­nulması ile tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı fi­nansal kurumlara yatırılması zorunlulukları kaldırıldı. Sadece pasaport numarasının fa­tura üzerinde yer alması yeterli görüldü. Ver­gi denetiminde “vatandaş mükellef” ile “ya­bancı mükellef” arasında ayrımcılık yaptığı için eşitlik ilkesine aykırı bu düzenlemenin, yabancılarla ticari işlemlerle ilişkili vergile­rin takip ve tahsili bakımından zafiyet yarat­ması sürpriz olmayacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hukuki ve ticari açıdan yeşil vergiler ve vergi teşvikleri uluslararası sempozyumu 19 Kasım 2024
Almanya’da gelişmeler ve Türkiye’ye ekonomik etkileri 12 Kasım 2024
İhracat mı yoksa yurt dışında şirket kurmak mı? (2) 06 Kasım 2024
İhracat mı yoksa yurt dışında şirket kurmak mı? (1) 30 Ekim 2024
Savunma Fonu’na katılma payı alınamaz 22 Ekim 2024
Yeşil ve gri pasaportlara finansal işlem kısıtlaması 15 Ekim 2024
Döviz forward sözleşmelerinde KDV sorunu 08 Ekim 2024
Sahte belgede doğru bilinen yanlışlar 24 Eylül 2024
Trilyonluk vergi davasını Apple niçin kaybetti? 17 Eylül 2024
İhtiyati haciz dalgası! 10 Eylül 2024