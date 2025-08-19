  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
  4. Konkordatonun vergisel sonuçları

Konkordatonun vergisel sonuçları

Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR funda.yavaslar@dunya.com

Son yıllarda sık duyduğumuz hukuki kavramlardan biri, ne yazık ki “konkordato”. Bu, borç­larını vadesi geldiği halde ödeye­meyen veya vadesinde ödeyeme­me tehlikesi altında bulunan borç­luya, borçlarını ödeyebilme ya da muhtemel bir iflastan kurtulma imkanı tarayan bir kurumdur. Zi­ra, konkordato ile borçluya bor­cunu ödeyebilmesi için vade ve­rilmekte ya da borcundan indirim yapılmaktadır.

Konkordato kararı için şartlar­dan biri, projeden etkilenecek ala­caklıların, İcra İflas Kanunu’ndaki usule uygun şekilde ve öngörülen nitelikli çoğunlukla konkordato projesini kabul etmesidir. Bunu takiben asliye ticaret mahkemesi­nin konkordato projesini tasdiki halinde, karar konkordatoyu kabul etsin etmesin tüm alacaklılar için bağlayıcı olur. Artık borçlu aleyhi­ne alacak takibi yapılamaz, başla­mış icra takipleri durur.

Konkordatonun, hem hakkında konkordato kararı verilen (borç­lu) firma hem de onun alacaklıları bakımından vergisel sonuçları bu­lunmaktadır.

Alacaklılar bakımından

Anayasal verginin mali güçle orantılı olması ilkesi, “elde edil­miş/varolan gelir”in ver­gilendirilmesini öngörür. Ticari kazançlar bakı­mından, tahakkukla bir­likte kazanç elde edilmiş sayılır. Ancak, kesilen fa­tura için tahsilat şüphe­liyse ya da imkansızsa, bu durumda mali güç yok demektir ve bu nedenle kurumlar vergisi alına­maz. Burada, somut ola­yın şartlarına göre “şüpheli ala­cak” ya da “değersiz alacak” söz konusu olur.

Şüpheli alacak için bilanço­nun pasifinde karşılık ayrılır, ala­cak teminatlıysa sadece teminat­tan geri kalan kısım için bu yapı­lır (VUK md.323). Böylece, alacak vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Şüpheli alacak karşılığı ayırabilmek için; (i) alacağın muhakkak ticari (ve­ya zırai) kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması, (ii) dava veya icra safhasında bu­lunması ya da -2025 yılı bakımın­dan- 20.000 TL’yi aşmamak ko­şuluyla, protesto veya yazıyla bir­den fazla kez istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş ol­ması zorunludur.

Eğer alacak son­radan tahsil edilirse, tahsil edi­len miktar tahsil edildiği dönemin kar-zarar hesabına gelir olarak ak­tarılır. Dolayısıyla, tahsilat ger­çekleştikçe kurumlar vergisi söz konusu olur. Danıştay, konkordato kapsamındaki alacakları şüpheli alacak olarak kabul etmiştir (4. D., E.1994/1124), idari yaklaşım ise terditlidir (VUK-112/2019-2 no’lu sirküler ve 84974990-130[KDV- 1/İ/29-2019/20]-154267 sayılı özelge).

Buna karşılık, bir yargı kararına veya kanaat verici bir vesikaya gö­re tahsiline artık imkan kalmıyan alacak, “değersiz alacak”tır (VUK md.322). Bir alacak bu mahiye­te girdiği tarihte tasarruf değeri­ni kaybeder ve zarar yazılarak yok edilir. Tasdik edilen bir konkorda­to projesi çerçevesinde vazgeçilen alacak, “değersiz alacak”tır.

Katma değer vergisi (KDV) ba­kımından ise durum şu şekildedir: Konkordato kapsamında vazgeçi­len değersiz alacaklara ilişkin da­ha önce hesaplanan ve beyan edi­len KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (KDVK md.29). Buna karşılık, şüpheli alacak nite­liği nedeniyle daha önce karşılık ayrılmak suretiyle kurumlar ver­gisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin, alacağın değersiz hale geldiği dö­nemde indirim konusu yapılabil­mesi için, o KDV tutarının kurum­lar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması ge­rekmektedir.

Şüpheli hale gelen alacaklara ilişkin KDV için de kar­şılık ayrılması mümkündür (334 sıra no’lu VUK Genel Tebliği). İc­ra İflas Kanunu (İİK md.308/g), tasdik edilen konkordato projesi kapsamında; (i) yapılacak işlem­leri, 492 sayılı Harçlar Kanunu­na tabi harçlardan ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtları damga vergisinden, (ii) alacaklı­lar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutar­ları ise banka ve sigorta muamele­leri vergisinden istisna etmiştir.

Hakkında konkordato kararı verilen borçlu firma bakımından

Borçlu firmanın vergisel açı­dan durumunu; 1. Kendi vergi borçlarının konkordato karşısın­da akıbeti, 2. Özel kişilere olan borçlarıyla ilgili vergilendirme­nin konkordato karşısında akıbe­ti şeklinde ikiye ayırarak incele­mek gerekir.

Hakkında konkordato kararı verilen firmanın vergi borçları (/ kamu alacağı) konkordatodan et­kilenmez (İİK md.308/c, 6183 SK md.101). Herhangi bir vergi ala­cağı konkordato projesine dahil edilmiş olsa dahi takip edilebilir, vade tanınmaz, indirim yapılmaz, faizi silinmez (İİK md.308/c, 6183 SK md.101). Vergi borcunu erteleme (/tecil), ancak Amme Alacaklarının Tahsili UsulüHak­kında Kanun’daki şartlar çerçe­vesinde mümkündür.

Konkordato, özel kişilerin ala­cakları üzerinde hüküm doğurur. Konkordato yoluyla vazgeçilen alacak, borçlu firmanın defter­lerinde özel bir karşılık hesabı­na alınır (VUK md. 324). Bu he­sabın, alacaktan vazgeçilen yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmesi gerekir. İt­fa edilemeyen kısım kar hesabı­na aktarılır ve vergilendirilir. Gö­rüldüğüüzere, vazgeçilen alacak borçlu firma bakımından hemen kara aktarılarak vergilendirilme­mekte, bunun için üç yıl beklen­mekte ve bu rakamın zararla itfa­sına öncelik verilmektedir.

Katma değer vergisine gelin­ce; değersiz hale gelen alacakla­ra ilişkin olarak alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, borçlu fir­manın vergiye tabi işlemleri üze­rinden hesaplanan KDV’den indi­rilmesi yasaktır (KDVK md.30). Bu bağlamda, değersiz hale gelen alacağa ilişkin olarak alıcı tara­fından ödenmeyen, borçlu (/satı­cı) tarafından daha önce indirim konusu yapılmış KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dö­neminde borçlu firma tarafından beyan edilecektir (KDVK Uygula­ma Genel Tebliği).

Son olarak belirtmek gerekir ki, tasdik edilen konkordato pro­jesi kapsamında borçluya kullan­dırılacak krediler, Kaynak Kulla­nımı Destekleme Fonu’ndan is­tisnadır.

Domino etkisine dikkat

Ekonomik dalgalanmaların et­kisiyle konkordato başvuruları geçen yıla göre yüzde 73 oranında artmıştır. Sürecin alacaklılar ta­rafındaki olası zincirleme etkile­rinin önlenmesi, konkordato ku­rumunun amacına uygun ve dik­katli kullanılmasına bağlıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Proforma fatura: KDV’yi erteleme aracı olabilir mi? 12 Ağustos 2025
Grup içi hizmetlerde transfer fiyatlandırması ve KDV indirim hakkı -ABAD yaklaşımı 29 Temmuz 2025
Yatırım teşviklerinde son durum 22 Temmuz 2025
İşletmelere mali destek mi, yük artışı mı? İki ülke, iki farklı yaklaşım 15 Temmuz 2025
Yoklamada sessiz sedasız devrim 08 Temmuz 2025
KDV’de kara liste yargıdan yine döndü! 24 Haziran 2025
Ortak-genel müdüre “nereden buldun?” denebilir mi? 10 Haziran 2025
Türkiye’nin küresel asgari vergide “erken adımı” fırsat mı risk mi? 05 Haziran 2025
AİHM: Vergi mahkemesi ceza mahkemesinin beraat kararını dikkate almalıdır! 27 Mayıs 2025
Gerçek ticari faaliyeti perdelememeli! 20 Mayıs 2025