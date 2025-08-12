Proforma fatura: KDV’yi erteleme aracı olabilir mi?
Uygulamada çok sık kullanılan proforma fatura, vergi kanunlarının (VUK ve KDVK) öngördüğü manada gerçek bir fatura değildir. Yasal bir tanımı yoktur; ancak ticari hayatta teklif veya bilgi verme gibi amaçlarla düzenlenir.
Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma mevcut değildir. Dolayısıyla, proforma fatura KDV yükümlülüğü doğurmaz. Ancak, proforma fatura üzerine alıcı bir ödeme yaptıysa, proforma faturaya rağmen KDV’nin doğup doğmadığı tartışma konusu olabilir. Çok sayıda işletmemiz Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle de Almanya’da faaliyet gösterdiğinden, Türkiye, Avrupa Birliği ve Almanya’da bu konuya nasıl yaklaşıldığını bilmek önem taşımakta.
Türkiye’de işletmelere geniş alan
Kural olarak KDV, mal teslimi veya hizmet ifasıyla doğar. Ancak yasa koyucu, malın teslimi veya hizmetin ifasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde; bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususta mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla da
KDV’nin doğacağını kabul etmiştir (KDVK md.10). KDV matrahı, teslim veya hizmetin karşılığını teşkil eden bedelden oluşur (KDVK md.24). Avans, matraha dahil unsurlar arasında sayılmamaktadır (KDVK md.24). Buna bağlı olarak, Türkiye’de proforma fatura üzerine yapılan ödemenin, avans niteliğinde olsa dahi, KDV yükümlülüğü doğurmadığı kabul edilmektedir.
Türkiye’de KDV yükümlülüğü -istisnalar hariç- çok kuvvetli şekilde mal teslime/hizmet ifasına bağlanmıştır. Bu ise, Türkiye’deki işletmelere teslimi/ifayı geciktirerek proforma fatura üzerinden KDV’yi erteleme imkanı sağlamaktadır.
Avrupa Birliği’nde (AB) ve Almanya’da avansın KDV doğurması
AB ve Almanya’da da KDV kural olarak mal teslimi/hizmet ifası ile doğar. Buna karşılık, avanslar bakımından durum farklıdır. 2006/112/EC AB KDV Direktifi’nde, mal teslimi veya hizmet ifasından önce avans ödenmesi halinde, tahsil edilen tutara karşılık gelen miktar üzerinden, tahsilatın yapıldığı anda KDV’nin doğacağı kabul edilmektedir (md.65). Alman KDVK’da da, teslim/ifa öncesinde bedelin tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi halinde, tahsilatın yapıldığı beyan döneminin sonunda KDV’nin oluşacağı düzenlenmiştir (md.13). Kısaca, avanslar tahsilat esasına göre vergilendirilmektedir. İstisnaen, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), alıcı ile satıcı arasında karşılıklı mutabakatla her zaman değiştirilebilecek bir listede belirtilen mallar için yapılan toplu avans ödemesinin, KDV doğurmayacağına karar vermiştir ( C-419/02). Somut olayda, gerektiğinde alıcı, listeden bir anlaşma çerçevesinde ürünler seçebiliyor, bu anlaşma her zaman tek taraflı olarak feshedilebiliyor ve bu durumda kullanılmamış avans tutarının tamamı alıcıya iade ediliyordu.
Profroma fatura kullanırken dikkat
AB’de ve Almanya’da iş yapan işletmelerimizin, proforma fatura kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Proforma fatura üzerine alıcı bir ödeme yaptıysa, vergi idaresinin bunu bir avans olarak değerlendirmesi halinde, ek tarh, gecikme zammı, para cezası ve hatta duruma göre vergi kaçakçılığı suçu ile suçlanma tehlikesi söz konusu olabilecekti. Bu nedenle tavsiyem, gerek proforma faturanın ve gerek müşteriyle yapılan sözleşmenin içeriği konusunda dikkatli olmalarıdır.