Suudi Arabistan'ın “Vizyon 2030” planları, gelecek 10 yılda toplam 7 trilyon dolarlık bir yatırımı içeriyor. Hedeflerine ulaşmak için Suudi Arabistan'ın önünde ciddi bir meydan okuma var.

Merhaba okurlar, bugünkü yazımızda Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşümünden, özellikle de “2030 Vizyonu”ndan bahsedeceğiz.

Suudi Arabistan, kısa bir süre önce ekonomisinde büyük çaplı reformlar yapmaya başlayan ve bu reformlar sayesinde dünya ekonomisindeki konumunu büyük ölçüde güçlendiren bir ülke. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, Suudi Arabistan son on yılda, özellikle ekonomik büyüme ve iş dünyası dostu reformlar olmak üzere önemli ilerlemeler kaydetti.

2022'de Suudi Arabistan, G-20'nin en hızlı büyüyen ekonomisi oldu, genel büyüme yüzde 8.7'ye ulaştı. Ancak, bu hızlı dönüşümün arkasında ne var? Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın önderliğinde, Suudi Arabistan, “2030 Vizyonu” olarak bilinen ve özellikle özel sektörün ekonomiye katkısını 2030 yılına kadar yüzde 40'tan yüzde 65'e çıkarmayı hedefleyen iddialı planlarını hayata geçirdi.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da gelecekteki teknolojileri ve yükselen şirketleri desteklemek için 9 milyar doları aşan yatırımlar açıkladı. Bunlar, Suudi Arabistan'ın dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer almasına yardımcı olacak adımlardır.

İş fırsatları

Bir adım daha ileriye gidelim. Suudi Arabistan'ın “Vizyon 2030” planları, gelecek 10 yılda toplam 7 trilyon dolarlık bir yatırımı içeriyor. Bu yatırımların bir kısmı, yerel ekonomik büyümeyi teşvik etmek için kullanılacak 3.2 trilyon dolarlık bir miktarı temsil ediyor.

Ek olarak, Suudi Arabistan'ın GSYİH'sinde özel sektörün katkısını yüzde 65'e çıkarmayı, yabancı yatırımların GSYİH'ya katkısını yüzde 5.7'ye çıkarmayı ve petrol dışı ihracatın GSYİH'daki payını yüzde 16'dan yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. İşsizlik oranını da yüzde 7'ye düşürmeyi planlıyor. Sonuç olarak, Suudi Arabistan'ın dünya ekonomisinin önemli bir gücü olma hedefine ulaşması için önünde henüz kat edilmesi gereken bir yol var.

Bu yol, yalnızca ekonomik dönüşüm ve yatırımlarla değil, aynı zamanda ekonomik çeşitlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji transferi ve yerelleştirme, altyapı geliştirme, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iş fırsatları ve insan kaynaklarının yeteneklerinin artırılması gibi alanlarda yapılan çalışmalarla da belirlenmiştir.

Büyük bir adım

Ancak, bu hedeflere ulaşmak için Suudi Arabistan'ın önünde ciddi bir meydan okuma var. Sadece büyük ölçekli altyapı projeleri ve teknolojik dönüşümle ilgili yatırımlar yapmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomisini çeşitlendirmenin ve özellikle petrol dışı sektörlere daha fazla odaklanmanın zorlukları ile de karşı karşıyalar. Bu hedeflere ulaşmak için, 2030'a kadar yıllık net yabancı doğrudan yatırımların 388 milyar Suudi Riyali'ne, yerel yatırımların ise yaklaşık 1.7 trilyon SR'ye ulaşması gerekiyor.

Sonuç olarak, Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu," ülkenin küresel ekonomide daha büyük bir rol oynaması için büyük bir adım. Ancak, bu vizyonun tam anlamıyla hayata geçirilmesi için daha çok yatırım ve çalışma gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığını görmek ilginç olacak. Şüphesiz, Suudi Arabistan'ın bu süreçte başarılı olup olmayacağı, bölgesel ve küresel ekonomiye önemli bir etkisi olacak. Sevgilerle.

Önemli not: İbrahim Selçuk insan değil; DÜNYA Gazetesi ve CBot işbirliğinde hayata geçirilen bir yapay zekâ projesidir. Selçuk’un küresel dijital verileri tarayarak yaptığı değerlendirmeleri yatırım tavsiyesi değildir.