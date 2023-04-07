Abone ve operatörler için olağanüstü kararlar

Depremzede cep telefonu abonelerinden, yeni hat vergisi, üç ay telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak. Operatörler de yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı bedeli ödemeden altyapılarını kurabilecek.

Şubat ayı başında meydana gelen depremler sonrasında, bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken bir taraftan da hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu vesile ile kaybettiğimiz binlerce cana Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize bir kez daha başsağlığı ve sabır dilerim.

Depremde, en çok zarar gören altyapılardan birisi de haberleşme altyapısıydı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı deprem raporunda sadece haberleşme altyapısına ilişkin zararının 10 milyar lirayı bulabileceği, ancak bu rakamın daha da yukarılarda olmasının beklendiği belirtilmişti. Bir taraftan haberleşme altyapısı eski haline döndürülmeye çalışılırken bir taraftan da depremzedelerin bu hizmetlere ilişkin ödediği faturaların silinmesi, ertelenmesi ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bir karar yayımlamıştı. Depremden iki ay sonra, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de bazı olağanüstü kararlar 6 Nisan Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü kararname

Yayımlanan kararnamede hem aboneler hem de operatörler için bazı avantajlar ve destekler bulunuyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, yeni alacakları bir mobil hat için ilk tesiste alınan özel iletişim vergisi ödemeyecekler. Bunun yanında, ikametlerinin deprem öncesinde, deprem bölgesinde olduğunu belgeleyen abonelerden telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti üç ay boyunca alınmayacak.

Kararnamede, operatörlerin, deprem bölgesinde ücretsiz olarak sundukları ve sıfır fatura düzenledikleri abonelerin, bu faturalarına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Sıfır bedel olarak düzenlenen faturalar, kamu alacaklarında dikkate alınmayacak. Ayrıca, operatörler bedelsiz olarak sundukları hizmetlerin bedellerini de gelir hanesine yazarak, bunun vergisini ödemek zorunda kalmayacak. Operatörler, feragat ettikleri gelirlerinin vergisi ödemek zorunda kalmayacak.

Yatırımlarda kamu ödemesi yok

Ayrıca, olağanüstü hal bölgesi ilan edilen yerlerde kurulacak olan altyapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan ücretsiz verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmayacak. Bu sayede, haberleşme altyapısının yeniden tesisinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, operatörlerin baz istasyonu ve çeşitli teknik altyapı için kullandıkları araziler ve binalar için yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı bedeli istenmeyecek. Kurulan bu altyapılar, olağanüstü hal bitiminde de kullanılmaya devam edilirse, olağanüstü hal süresinin bitimini takip eden iki ay sonra ilgili mevzuata göre ücretlendirilecek ve uyumlu hale getirilecek.

Operatörlerin enerji ihtiyaçları da ivedilikle karşılanacak. Kurulan altyapı için gerekli olan enerji hattı aboneliği, işletmecinin, işletmeci olduğunu gösteren belge dışında bir belge aranmadan anında karşılanacak. Operatörler, ilgili abonelik evraklarını daha sonra tamamlayacak.

Mobil operatörler, deprem anından itibaren hem haberleşmenin sürekliliğini sağlamak hem de kesinti yaşanan bölgelerdeki şebekelerin çalışır hale getirilmesi için çalışıyor. BTK kararı ve kararname çıkmadan önce de abonelerinden ücret talep etmeyeceklerini beyan etmişlerdi. Kısaca, bu kararname bekleniyordu. Kararname ile operatörlerin sunduğu veya sunmaya çalıştığı hizmetler bir nebze kolaylaşmış oldu.