Açık kaynağa geçiş milli fırsatımız

Geçen hafta, kamu kurum ve kuruluşlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişi ile ilgili yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne genişçe yer ayırmıştım.

Her ne kadar genelge, içinde bulunduğumuz konjonktür gereği tasarruf odağında yayımlanmış olsa da bu adımın önemine vurgu yapmış, geçmişte umursamaz davrandığımız bu gelişmeyi tarihsel örneklerle anlatıp, bu sefer işin sıkı tutulması gerektiğine değinmiştim.

Genelgede söz edilen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş rehberi de hafta içerisinde yayımlandı. Bu proje, bu inisiyatif ne kadar başarılı olur? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ancak, yayımlanan geçiş rehberi, en azından Türkiye’de kamunun elinde bulunan yazılım envanterini çıkarmış olacak.

Bu açıkça görülüyor. Tek eksiği, kurulacak olan bir yazılım ve kaynak kod kütüphanesi. Bu gelişme, benim kadar Turkcell Genel Müdür Yardımcılarından Ceyhun Özata’yı da heyecanlandırmış.

Hafta içerisinde buluşup, hem bu konuda hem de Turkcell’in hedefleri doğrultusunda sohbet etme imkânı bulduk. Anladığım, o da benimle aşağı yukarı aynı fikirde. Genelgenin, tasarruf amacı dışında kalan yazılım ekosistemine katkısı, insan kaynağının gelişimi, yerli ve milli ürünlere olan katkısı, siber güvenlik bacağı gibi daha büyük bir yelpazeye işaret ettiğinin altını çiziyor.

Turkcell’in hem mobilde hem sabit internette erişim sağlaması ana iş kolu. Bununla beraber, kurduğu veri merkezleri ve bu merkezlerden sunduğu kesintisiz bulut bilişim altyapısı ile hem kamuya hem özel kuruluşlara dijital çözümler altyapısı sunuyor.

Her kurumun ihtiyacı olan çözümler ise farklılık gösteriyor. Sektöre göre ortak ihtiyaçlar var ama KOBİ’sinden büyük şirketine, merkezi yönetime bağlı kamu kuruluşundan belediye iştiraki kamu iktisadi teşekkülüne kadar her şirketin özel ihtiyaçları ve tabi olduğu değişik regülasyonlar var. Buna örnek olarak son dönemde finansal kuruluşlar için özel tasarladıkları finans bulutu hizmetini de anlattı.

Altyapı üzerinde sunulacak olan hizmetler için ise KOBİ’den büyük kuruluşlara kadar terzi işi hizmet sunabilmek üzere kurdukları entegratör şirket Turkcell Dijital İş Servisleri’nden bahsetti. Burada geliştirilen ve çoğu şehir hastanesinde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, açık kaynak kodları ile geliştirilmiş bir uygulama. Hatta İstanbul, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde kağıtsız bir ortam yaratmayı bile başarmışlar.

Hastane sistemi, özel bir çözüm olsa da tüm kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan paket çözümler de geliştiriliyor Dijital İş Servisleri tarafından. Örneğin, e-posta, ofis verimlilik uygulamaları, dosya yedekleme, uzaktan toplantı yönetim sistemi ve mesajlaşma servisleri gibi her ölçekte kuruluşun ihtiyacı olan ve tamamının tek bir ekrandan ulaşılabildiği İşteSuit, yine açık kaynak kodları ile geliştirilmiş entegre bir sistem.

Kamuda açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş yapılacaksa, en başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tümünün geçmesi gereken uygulamalardan birisi bu sadece. Pazarda, yine milli kaynaklarla üretilmiş benzerleri de mevcut. Turkcell Dijital İş Servisleri tarafından sunulan değişik hazır paket ürünler de mevcut.

Ancak her daim, A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlar için müşteriye özel çözümler de geliştirilebiliyor. Son olarak şubat başında yaşadığımız deprem felaketine ilişkin bir örnek paylaştı. Kahramanmaraş’taki elektrik dağıtım şirketi Akedaş, bulut bilişime geçme talebini iletmiş. Sadece bir haftada tüm uygulamalarını buluta taşımayı başarabilmişler.

Turkcell için işin güvenlik bacağı da önemli. Siber güvenlik alanında zaten Barikat isimli bir şirkete yaptıkları yatırım var. Siber güvenlik çözümü sunmayı da ön planda tutuyorlar. Kısaca, Turkcell iş alanındaki odağını erişim hizmetleri, veri hizmetleri (veri merkezi ve bulut bilişim), dijital iş uygulamaları ve siber güvenlik olarak çeşitlendirmiş durumda.

Erişim hizmetlerinde hem sabit hem mobil olarak müşterinin ihtiyacı olan hizmetleri sunmak için yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Ceyhun Özata, diğer üç hizmet; veri hizmetleri, iş uygulamaları ve siber güvenlik alanında da sundukları çözümler ile büyümelerine devam edeceklerinin işaretini verdi.