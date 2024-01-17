Akıllı telefon pazarının yeni lideri Apple

Küresel akıllı telefon satışları bu yıl, 1 milyar 166 milyon adete ulaştı. Akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, pazar liderliğini Apple'a kaptırdı. Samsung yılı 13,6 daralma ile kapatırken, Apple satışlarını yüzde 3,7 oranında artırdı.

Küresel akıllı telefon satışları, bu yıl da yüzde 3.2 gerileyerek 1 milyar 166 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. International Data Corporation (IDC) verilerine göre 2011 yılından günümüze akıllı telefon pazarının lideri konumundaki Samsung, yılı yüzde 13.6 daralmayla kapatırken Apple, satışlarını yüzde 3.7 artırarak pazarın yeni lideri konumuna geldi.

Son çeyrek sadece Samsung küçüldü

Alışveriş sezonu olarak bilinen yılın son çeyreğinde toplam satışlar yüzde 8.5 artış göstererek 326 milyon adede yükselirken Samsung dışında tüm üreticiler satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırma başarısı gösterdi. Samsung'un, yılın son çeyreğindeki satışları ise geçtiğimiz yılın yüzde 10.9 gerisinde kaldı. Bu çeyrekte, ülkemizde Tecno ve Infinix markalarıyla bildiğimiz Transsion satışlarını yüzde 68.6 artırırken, pazarın yeni lideri Apple'ın satış adetlerinde ise yüzde 11.6'lık bir artış meydana geldi.

Samsung Note ve S serisi ile lider olmuştu

Samsung, 2011 yılında tanıttığı Note serisi telefonları ve ardından gelen Galaxy S serisi amiral gemisi telefonları ile 2012 yılından itibaren akıllı telefon pazarının liderliğini elinde bulunduruyordu. Ancak son yıllarda amiral gemisi telefonlarda Apple ile, daha düşük klasman telefonlarda ise Çinli telefon üreticileri ile rekabette zorlanan Samsung, 2023 yılı toplam satışlarında Apple'ın gerisinde kaldı.

Apple, 2023 yılı boyunca 235 milyona yakın iPhone telefon satışı gerçekleştirirken Samsung'un toplam telefon satışları 226,6 milyon düzeyinde kaldı. Apple, 2023'te yüzde 30.8 artış ile en çok akıllı telefon satan beş üretici arasına giren Transsion'dan sonra satışlarını artırma becerisi gösteren tek üretici oldu. 21 yıl sonra yıllık satışlarda Samsung ilk kez liderliğini başka bir üreticiye kaptırmış oldu.

Apple sadece üst segment ile lider

Apple, üst segment telefonlarla lider konumda bulunuyor. Samsung ise fiyatı 100 dolar ile 600 dolar arasında olan ekonomi sınıfı Galaxy A serisi ile bu satış rakamlarını yakalayabiliyor. Yılın üçüncü çeyrek verilerine göre dünyanın en çok satılan 10 cep telefonu modelinden beşini İphone modelleri, geriye kalan beş modelden dördünü ise Samsung Galaxy A serisi oluşturuyor. En çok satılan 10 model arasında Xiaomi'nin Redmi markası adı altında.