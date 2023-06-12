Aklımda deli sorular

Bu hafta içerisinde gerçekleşen bazı küresel gelişmeler ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin olarak kafama takılan bazı sorular var. 33 yıldır gazetecilik yapıyorum. 27 yıldır ise sadece silikon tabanlı teknolojilere odaklı haberlerle ilgileniyorum. Kısaca, her bir soruya yönelik şahsi cevaplarım, çıkarımlarım var. Ancak sizleri kendi görüşlerim ile sıkmak istemem.

Ben, size sorularımı sorayım. Belki, aklınızdan geçen yorumları benimle paylaşırsınız.

Tesla kazaları

ABD’nin önemli gazetelerinden Washington Post, hafta sonu, Tesla arabalarının otomatik pilot kaza raporunu yayımladı. 736 kaza, 17 ölüm. Gazeteyi, yaklaşık 10 yıl önce, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un satın aldığını hatırlayalım. Tesla’nın sahibi, Elon Musk. Musk, ayrıca Twitter’ın da sahibi.

Twitter, hizmet vermek için Google ve Amazon bulut altyapılarına tonla para ödüyor. Ortaya çıktı ki Google’ın faturalarını ödemeyi reddediyormuş. Aynısını, Amazon’a da yapacak belli.

İlk soru: Washington Post’un, Tesla kazalarını gündeme taşımasının, Twitter ve Amazon bulut servisleri ile bir bağlantısı olabilir mi?

Huawei yasağı

Trump döneminde, ABD’nin Çinli Huawei’i düşman ilan ettiğini hepimiz biliyoruz. Sonrasında Avrupa Birliği’ni ve müttefiki olan ülkeleri de yanına çekti. AB ve İngiltere Huawei altyapısını güvensiz ilan etti ve telekom şirketleri çekirdek şebekelerinden bu şirketin ürünlerini çıkarmaya başladı. AB, 2020 yılında aldığı “yasak” kararının üstüne, daha katı bir yaptırım getirmeyi planlıyor. En büyük sorun Almanya’da. Almanya’nın 5G altyapısının yüzde 56’sı hâlâ Huawei ekipmanı ile çalışıyor.

Biz, Türkiye olarak hem ABD’nin müttefikiyiz!.. Hem de NATO’da önemli ortak.

NATO ülkeleri, ABD ve aday olduğumuz AB bu şirketi güvenilmez ilan ederken, Türkiye olarak biz niye hâlâ bu şirketin ürünlerini en kritik ortamlarda kullanmaya devam ediyoruz.

İkinci soru: Huawei sevdamızın sebebi ne?

E-devlet verileri

Hafta içerisinde yine “e-devletteki verilerimiz çalındı” iddiaları ortaya atıldı. Verilerimizin ortada dolaştığı bir gerçek. Ama bu verilerin e-devletten çalınmadığı da bir gerçek.

Konuyu bilmeyenler için; e-devlet veya turkiye.gov.tr sisteminde bizim herhangi bir verimiz tutulmuyor. E-devlet, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere tek bir kapıdan ulaşabildiğimiz altyapı. Veriler, eğer çalındı ise e-devlet’ten çalınmadı. E-devlet üzerinden ulaşılan hizmetlerden birisini sağlayan kurumdan çalınmış olabilir. Size şu bilgiyi de hatırlatarak, aklımdaki soruyu ileteyim.

27 Temmuz 2008 Tarihli ve 26949 Sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yaklaşık 8.5 milyon kişinin verileri yayımlandı. Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahipliği listesi ile. TC kimlik No’su. SGK numaları. Anne adı. Baba adı.

Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşının tüm bilgilerini, Resmi Gazete’de ifşa etti.

Üçüncü soru: 15 senedir, ifşa edilen bilgilerinizin peşine düşmediniz. Niye bugün, bunu dert ediyorsunuz?

GSM lisansları

Mobil haberleşmede, 2G olarak da adlandırılan GSM lisanslarından ikisini Turkcell ve Telsim şirketlerine 25 yıl önce vermiştik. Lisans süreleri nisan ayı içinde doldu. Bu lisansların yenilenmesine ilişkin, ihalesine ilişkin resmi kanallardan hâlâ bir açıklama yok. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı’na da sordum.

Sorumuz: Ne oldu bu lisans yenileme işi? İhale? Telsim’i devralan Vodafone ve Turkcell, 2G yani GSM faaliyetlerine lisanssız mı devam ediyor? Bu iş nasıl çözümlenecek veya nasıl çözümlendi?