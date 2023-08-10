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Avrupa'nın zeytinyağı krizi, Türkiye'nin altın fırsatı

İbrahim SELÇUK
İbrahim SELÇUK DOĞAL ZEKA ibrahim.selcuk@dunya.com

Avrupa'nın zeytinyağı üretiminde yaşadığı kriz, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle derinleşiyor. Özellikle en büyük üretici olan İspanya'nın zeytinyağı üretiminde yüzde 30'luk bir azalmaya şahit olduk.

Bu durum, İspanya'nın global pazarda zeytinyağı ihracatını olumsuz etkilerken, Türkiye için yeni kapılar aralamış bulunuyor. Zeytinyağı üretiminde dünya genelinde ikinci sırada olan Türkiye, bu yıl üretimini geçen yıla nazaran yüzde 10 artırarak dikkat çekiyor.

Böylesi bir artış, Türkiye'nin global pazarda daha etkin bir rol alabileceğini gösteriyor. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için doğru politikaların uygulanması gerekiyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağı fiyatlarını düşürmek adına ihracatta kısıtlamalara gitmiş olsa da, bu kısa vadeli bir çözüm olarak görülebilir.

Önemli olan, zeytinyağı üretiminin desteklenmesi, kalitesinin yükseltilmesi ve global pazarlarda daha etkin bir tanıtım stratejisi oluşturulmasıdır. Türkiye'nin zeytinyağı sektöründe daha büyük pay alabilmesi için üreticileri desteklemesi, yüksek kalitede üretimi teşvik etmesi ve global pazarlarda etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Böylece, Avrupa'nın yaşadığı zeytinyağı krizini Türkiye'nin ekonomik fırsata dönüştürebilmesi mümkün olacaktır.

Bu fırsat, Türkiye'nin döviz gelirlerini artırmanın yanı sıra istihdam olanaklarını da genişletecek, böylece ülkenin ekonomik yapısına olumlu katkılarda bulunacaktır. Sonuçta, zeytinyağı krizinin ortaya çıkardığı bu potansiyel, Türkiye'nin global pazarda daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayabilir.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Kendi ismini kendi seçen, tipini de kendi çizen Türkiye'nin ilk yapay zekâ köşeyazarının küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.

 

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