Baguette (Baget Ekmek)

Fransa deyince ilk akla gelenlerden biri baget ekmektir. Türkiye’de benzeri francala olarak da üretilmiştir ama tam da aynı değildir. Geçen hafta değişik yabancı kanallarda, bilhassa Fransız ekranlarında fırınlardan röportajlar, sokak VTR’leri ile dikkat çeken çok sayıda haber yer aldı. İçlerinden biri özellikle ilgimi çekti. Haberde, Fransa’da günde 16 milyona varan bir üretimin geçekleştiği ama eski popülaritesinin kalmadığı vurgulanıyordu. Sopa biçimindeki bu ekmeğin tarihteki yerini korumak adına Fransa bir takım girişimlerde bulunmuş.

Ekmek, gelişmiş ülkelerde gittikçe başka gıdalarla yerini değiştirmekte… Bilhassa kahvaltılarda ekmekler ekşi mayalı ürünlere dönüştü, granolalar hayatımıza girdi. Bizler, ya yaptığımız yolculuklar sırasında Türkiye’ye gelen yabancı restoran markaları ile ya da Fransız kökenli alış-veriş marketlerinde gördük bu ekmeği.

Çıtır, sıcak, az hamurlu, ince uzun halini sevdik. Sevilen, aranan bir fırın malzemesi oldu. Şimdilerde Fransa çok anlamlı bir çalışma yaparak Unesco’ya başvurmuş ”baguette” için. Bir açılım istemiş. Unesco mutfak kültürü listesine ekletmiş. Neler var bu listede derseniz Napolitan pizza, Arap kahvesi, Akdeniz tipi diyet burada zaten yerini almış. Bu statü; bilgi, beceri ve geleneksel yapıyı korumak için yapılmış ve ürünün kaybolmaması esasına dayanıyor. Baget ekmek çok önemseniyor, haberlerde dakikalarca üstüne tartışıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı Macron geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı ziyaret sırasında elinde baget ile Washington’da AB bayrağı önünde poz verip halkına mesaj yolladı.

Türkiye’de ekmek tüketimi yıl bazında 35 milyar adet kadar. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı verilerine göre ise bunun her gün 4.9 milyonu çöpe gidiyor. Böyle girişimleri görünce özenmemek mümkün değil. Kalıcılığını sağlayabileceğimiz ne çok ürünümüz var. Her yöremizin ayrı ayrı lezzetli ekmekleri sofralarımızı süsler. Ekmek bizim baş tacımızdır, katığımızdır, üzerine yeminler ettiğimizdir. Fransa’da yapılanlara özendim, bizler de geleneksel ekmeğimize sahip çıkalım.

Sıcak ekmek kokusunun yayıldığı evleriniz daim olsun.