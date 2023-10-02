Ben tek, siz hepiniz

BTK’nın ikinci çeyrek elektronik haberleşme sektörü verilerine göre telekom şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.5 milyar liraya yaklaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun her üç ayda bir yayımladığı Elektronik Haberleşme Sektörü pazar verilerinin, yılın ikinci çeyreğine karşılık gelen nisan-mayıs-haziran ayına ilişkin raporu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu rapora ilişkin dikkat çeken verileri Anadolu Ajansı haberi ile kamuoyu ile paylaştı. Raporun tamamını değil ama telekomünikasyon sektöründeki yatırımlara ilişkin verileri sizinle paylaşmak isterim.

Malumunuz, şubat ayı başında büyük bir deprem felaketi yaşadık. Telekomünikasyon altyapısı da depremde en büyük zararı gören altyapılardandı. Bu dönemde, o zararlara ilişkin yatırımların yapılacağını hem Türk Telekom hem de Turkcell yatırımcı sunumlarında paylaşmıştı. Yılın ikinci çeyreğinde, Turkcell’in gerçekleştirdiği yatırım toplamı 5 milyar 224 milyon 610 bin 317 lira.

Rapora aşina olmayanlar için bu rakam, Turkcell grubu ve şirketlerinin yatırım rakamı değil, sadece ve sadece Turkcell İletişim Hizmetleri şirketinin, yani sadece Türkiye’de hizmet sunan mobil telefon hizmetleri sunan bölümün yatırım tutarı.

'Telekom sektöründe yatırım önemli'

Türk Telekom’un, Türk Telekom’un mobil hizmet şirketi TT Mobil’in ve Vodafone’un mobil kısmının, toplam yatırım miktarı ise 4 milyar 849 milyon 100 bin 347 lira.

Kısaca, yılın ikinci çeyreğinde, sadece ve sadece Turkcell’in mobil kanadı, rakiplerininin toplamından yüzde 7.74 daha fazla yatırım yapmış. Yılın ilk çeyreğinde de Turkcell’in, 3 milyar 380 milyon 113 bin 485 liralık yatırımı, TTMobil, Türk Telekom ve Vodafone’un yatırımlarının toplamıından daha fazlaydı. Toplam yatırım, 6 milyar 552 milyon 695 bin 573 lira. Geriye kalan işletmecilerin yaptığı yatırım toplamı ise 1.4 milyara liraya yakın.

Bu rakam, lira cinsinden bile geçen seneki rakamın altında kalıyor. Geçen yıl aynı dönemde 1.8 milyar lirayı geçmişti. Telekom sektöründe, yatırımın önemini defalarca yazdım, anlattım. Çoğu sektörde, yatırımlar, daha ileriye gitmek için yapılırken, dünya çapında, telekom yatırımları, öncelikle geride kalmamak için yapılıyor.

Yatırım yapmazsanız, eksik yatırım yaparsanız, hizmet veremez duruma gelebilirsiniz. Ancak, yine BTK raporundan diğer bir veriyi de sizinle paylaşmak isterim. Mobil haberleşme sektöründe, Türkiye’nin abone başına ortalama geliri (ARPU) 4,25 euro. GSMA Intelligence raporuna göre aynı dönemde Batı Avrupa ülkelerindeki ortalama ARPU ise 17,11 Euro. En düşük ARPU’ya sahip Yunanistan’daki ARPU bile bizim ülkemizdekinin 2.5 katı, 10,46 euro.

Tüm telekom yatırımlarının, döviz bazında yapıldığı gerçeğini dikkata alırsak, telekom şirketlerimiz bu gelirlerle yatırımlarına devam edebilir mi? 1 Ekim’den itibaren Mobil haberleşme tarifelerindeki yeni Azami tarife yürürlüğe girdi. Detayları, yine kamuoyu ile paylaşılmadı. Gelen bu zam, yatırımın devamlılığını sağlayabilir mi?