Bir yıl sonra KURGAN: Holdingler tedarikçi vergi riskini nasıl yönetecek?
Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) Sahte Belgeyle Mücadele Stratejisi’ne ilişkin bir yıllık ilerleme raporu 1 Ekim 2026’da açıklandı. Rapor, idarenin denetim yöntemindeki değişikliği ve buna bağlı olarak KURGAN’ın saha sonuçlarını ortaya koyuyor. KURGAN, cari verilerle riskli işlemleri erken belirliyor; bilgi isteme ve saha denetimleri hızlanıyor, inceleme süreleri kısalıyor ve önemli tutarda matrah inceleme başlamadan düzeltiliyor. Bu sonuçlar, teknoloji ve risk analiziyle desteklenen denetim açısından olumlu.
Gönüllü uyum mu yoksa incelenmeme arzusu mu?
VDK, KURGAN’ın mükellefi değil işlemi riskli gördüğünü; risk tespitinin otomatik olarak sahte belge kullanımı, kast veya suç anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Bu yaklaşım önemli. Bir yıl önce bu köşede KURGAN’ın hukuki sınırlarını tartışırken de, risk sinyalinin kesin ihlal tespitiyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini belirtmiştim.
Bununla birlikte raporda dikkat çekici bir veri var: SBİMP-III kapsamında verilen beyannamelerin %97,46’sı ihtirazi kayıt konulmaksızın verilmiş. İhtirazi kayıtsız düzeltme yapanlar ilgili inceleme planından çıkarılırken, ihtirazi kayıt koyanlar çelişkinin incelemede giderilmesi amacıyla incelemeye sevk edilmiş. Kurul düzeltmelerin gönüllü olduğunu belirtiyor; ancak tablo, düzeltme ile incelemeye sevk edilmeme arasında güçlü bir teşvik ilişkisi bulunduğunu gösteriyor.
Denetim alıcıdan başlıyor
VDK, geçmişte uzun fatura zincirlerinin geriye doğru takip edildiği modellere karşılık, cari dönemde riskli işlemin tarafı olan alıcıdan en yakın satıcıya ve oradan düzenleyici organizasyona doğru ilerleyen daha çevik bir model benimsediğini belirtiyor. Karşıt incelemenin cari risk analizi ve dijital denetim araçlarıyla birleştirilmesi süreci hızlandırıyor. KURGAN’ın cari uygulamasında 481 satıcı ve 1.896 alıcının taraf olduğu işlemler riskli bulunmuş; 1.654 alıcıya bilgi isteme yazısı gönderilmiş ve alıcılardan elde edilen bilgiler satıcı incelemelerinde kullanılmış.
Bu değişim, bütün mükellefler ama özellikle binlerce tedarikçiden yüksek hacimli mal ve hizmet alımları yapan holdingler açısından önem taşıyor. “Fatura var, banka ödemesi var, giderim gerçek” yaklaşımını tek başına yeterli güvence saymak artık mümkün görünmüyor. Raporda, mükelleflerin ve meslek mensuplarının “kendilerinden beklenen özen” konusunda bilgilendirilmesinin stratejinin parçası haline getirildiği belirtiliyor.
Ancak, bu özenin hangi somut kontrollerle yerine getirilmiş sayılacağı açıklanmıyor. Sahte belge inceleme pratiği ve yargı kararlarında işlemin gerçekliği, ödeme ve mal hareketi, satıcının kapasitesi, işyeri ve çalışan yapısı gibi birçok olgu dikkate alınsa da bunlar alıcı için bağlayıcı bir “güvenli liman” (safe harbor) oluşturmuyor.
Özenin derecesi “basiretli tacir” mi?
Alıcının özen göstermiş sayılması için vergi levhası, sicil ve faaliyet bilgilerini kontrol etmesi yeterli mi; yoksa kapasite, çalışan, depo, teslim belgeleri ve fiyat anomalilerini de araştırmalı mı? Kuşkusuz “özen”, soyut ve herkese aynı ölçüde uygulanabilecek bir yükümlülük değil; somut olay şartlarına göre değişir. Kaldı ki; alıcı şirketlerden vergi idaresinin sahip olduğu veri tabanlarına, banka hareketlerine, ilişki ağlarına ve gizli risk parametrelerine erişmesi ve her fatura için detaylı bir vergi soruşturması yapması beklenemez.
Bu konuda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları yol gösterici olabilir. AYM, Ayfer Atalmış ve Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. kararlarında, üreticilerin hammadde tedarikçilerini tanıma ve gerçek durumlarını bilme bakımından avantajlı olduğunu; bu nedenle basiretli tacir olarak gerekli özeni göstermelerinin beklenebileceğini kabul etti. Buna karşılık, alıcının satıcının KDV’yi beyan edip Hazineye ödeyip ödemediğini denetlemekle yükümlü tutulmasını orantısız buldu. Alkapen Doğrama kararında ise, sahte olduğu tespit edilen belgelere ait KDV indiriminin reddinin, mükellefleri alış faturalarının sahte olup olmadığını araştırmada daha özenli davranmaya yönelttiğini belirtti. Kararlardan çıkan sonuç, alıcının satıcının vergisel uyumunu denetlemek zorunda olmadığı; buna karşılık özellikle kendi üretim zincirindeki tedarikçiyi tanıması ve onun gerçek faaliyet durumuna ilişkin makul bir özen göstermesinin beklenebileceğidir.
Kanaatimce başta holdingler ve yüksek hacimli tedarik zincirine sahip şirketler olmak üzere mükellefler, tedarikçi vergi riskini ölçülü, belgelendirilebilir ve sürdürülebilir bir iç kontrol sistemine bağlamalıdır. İşlemin büyüklüğü, olağandışı fiyat, satıcının kapasitesi, teslim veya hizmetin gerçekliğine ilişkin belgeler, ödeme koşulları ve somut şüpheler arttıkça kontrol düzeyi de artmalıdır. Özen yükümünün derecesini, ekonomik arka plan ve işlemin koşulları belirleyecektir.
Son olarak: Özen, kusurla; özellikle de ihmal biçimindeki kusurun belirlenmesiyle ilgilidir. Hukuk devletine dayalı yaptırım hukukunun temel ilkelerinden biri kusur sorumluluğu iken, Kabahatler Kanunu’na rağmen vergi ziyaı kabahati bakımından kusur uygulamada açık ve bağımsız bir unsur olarak aranmadı. Vergi tekniği ve vergi suçu raporlarında bu konu çoğu kez soyut teknik açıklamalarla geçiştirildi. KURGAN’da “kast” ile mükelleften “beklenen özen”in ayrı ayrı vurgulanması dikkat çekicidir. Vergi idaresi uzun süre mesafeli durduğu “kusur alanı”na giriyor. Geç kalmış ama selamlanması gereken bir yaklaşım.
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