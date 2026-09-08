Vergi suçu raporu mükellefi sanık yapmaya yeter mi?
Vergi tekniği raporu (VTR), vergi suçu raporu (VSR) ve rapor değerlendirme komisyonunun olumlu mütalaası, vergi kaçakçılığı suçu dosyalarında idarenin suç isnadını ortaya koyan önemli idari işlemlerdir. Ancak, bir mükellefi sanık sandalyesine oturtmak için, vergi idaresinin onun vergi kaçakçılığı suçu işlediği yönündeki kanaati ne ölçüde yeterlidir?
Vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle kamu davası açılması, kural olarak rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasına bağlanmıştır (VUK md.367). Anayasa Mahkemesi de mütalaayı 2011 tarihli kararında ‘muhakeme şartı’, 2021 tarihli kararında ‘dava şartı’ olarak nitelendirmiş; ancak, mütalaanın Cumhuriyet savcısını bağlamadığını açıkça belirtmiştir (K.2011/40; K.2021/78).
Bununla birlikte uygulamada, VTR, VSR ve olumlu mütalaa bulunduğunda, Cumhuriyet savcısının bunların ötesinde ne ölçüde araştırma yapması gerektiği önemli bir tartışma alanıdır.
Kamu davası açılması için “yeterli şüphe” şart
Cumhuriyet savcısı şüphelinin lehine ve aleyhine delilleri toplamak ve ancak toplanan deliller “yeterli şüphe” oluşturuyorsa iddianame düzenlemekle yükümlüdür (CMK md.160, 170). Yargıtay’a göre yeterli şüphe, mevcut delillerle mahkumiyet kararı çıkmasının muhtemel olduğu şüphe derecesidir (CGK, K.2025/264). Kesin ispat aranmaz, ancak mevcut deliller mahkumiyet kararını muhtemel kılacak ağırlıkta olmalıdır.
İddianamede suçun delilleri gösterilmeli ve olaylar bu delillerle ilişkilendirilmelidir. Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianame Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilir (CMK md.174). Dolayısıyla savcı, vergi idaresinin suç ihbarını ve dayanaklarını bağımsız olarak değerlendirmek ve yeterli şüphe bulunup bulunmadığına kendisi karar vermek zorundadır.
Yargıtay: Yeterli şüphe ve lekelenmeme hakkı
Yargıtay, kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu dosyalarda, soruşturmadaki her eksikliği iddianamenin iadesi sebebi olarak görmemektedir. CMK md.174/1-b kapsamında suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delilin toplanmaması niteliğinde olmayan bazı araştırmaların kovuşturma aşamasında da tamamlanabileceğini kabul etmektedir (11. CD, K.2021/6782; K.2022/20556).
Sorunun düğümlendiği nokta da burasıdır; çünkü Yargıtay, VTR ve VSR’deki idari tespitleri, olumlu mütalaa ile birlikte, yeterli şüphe değerlendirmesine esas alabilmektedir. Nitekim, 2026 tarihli iki kararda, karşıt inceleme, fatura muhataplarının dinlenmesi, banka hareketleri, yazı-imza veya bilirkişi incelemesi gibi ek araştırmalar yapılmamış olmasına rağmen, VTR, VSR ve mütalaaya işaretle somut dosyalarda yeterli şüphe bulunduğu sonucuna varmıştır (12. CD, K.2026/919; K.2026/1190).
Buna karşılık, şüphelinin suçun sübutunu veya fiilin kendisine isnadını doğrudan etkileyebilecek somut ve araştırılabilir bir savunma ileri sürdüğü bazı dosyalarda, bu savunmayla ilgili araştırmaların soruşturma aşamasında yapılmasını lekelenmeme hakkı çerçevesinde gerekli görmüştür. Lekelenmeme hakkı, kısaca, yeterli şüphe oluşmadan kişinin sanık haline getirilmemesi güvencesidir.
Bu bağlamda, örneğin, defter ve belgelerin vergi dairesine götürüldüğü ancak teslim alınmadığı savunmasının araştırılmasını gerekli görmüş (11. CD, K.2025/3813); şüphelinin şirket ve isnat edilen fiillerle bağlantısına ilişkin somut savunmaları karşısında bu bağlantıyı ortaya koyacak araştırmaların yapılmasını aramış (11. CD, K.2025/4723; K.2025/4724); sahte faturaları şirket ortağının düzenlediği ve kendisinin faturalarla ilgisinin bulunmadığı savunmasında da ilgili araştırmalar tamamlanmadan iddianame düzenlenmesini yerinde bulmamıştır (12. CD, K.2026/1189). Bu kararlar birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma aşamasında ek araştırma yapılmasının gerekip gerekmediği bakımından, şüphelinin ileri sürdüğü somut savunmanın “suçun sübutuna veya fiilin kendisine isnadına etkisi”nin önem taşıdığı görülmektedir.
Sonuç
Yargıtay’ın somut ve araştırılabilir savunmalar karşısında lekelenmeme hakkını öne çıkarması önemlidir. Ancak, vergi idaresinin suç tespitlerinin Cumhuriyet savcısı tarafından bağımsız olarak değerlendirilmesi ve gerektiğinde araştırılması, şüphelinin bunları çürütecek somut bir karşı tez ileri sürmesine bağlı olmamalıdır. Şüpheli somut bir savunma ileri sürmezse, vergi idaresinin suç kanaatinin bağımsız bir ceza soruşturması kapsamında ayrıca değerlendirilmesine gerek yok mudur? Cumhuriyet savcısının görevi, soruşturmanın başından itibaren şüphelinin lehine ve aleyhine delilleri toplamak ve vergi idaresinin suç kanaatinin ceza muhakemesi bakımından gerçekten yeterli şüphe oluşturup oluşturmadığını bağımsız biçimde değerlendirmektir. Bir kişiyi sanık sandalyesine oturtacak olan, idarenin suç kanaati değil; suçun işlendiği ve o kişi tarafından işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturan somut deliller olmalıdır.
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