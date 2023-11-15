Borsa İstanbul yatırımcısı uzun vadede kazancını korur

2023 seçimleri öncesi son dip seviyesi olan 25 mayıs 4.400 seviyesinden, 3 ekim 8.562 seviyesi zirvesine baktığımızda yaklaşık 4 ayda %95 yükselen endeksin, bugün itibariyle 3 ekim zirvesinden %11 kadar aşağıda, ancak yine de 4.400 dibinden %72 yukarıda olduğu bir fiyatlama dönemi içindeyiz.

Yani kısa vadede çok sert yükselen endeksin bir düzeltme içinde olduğunu ifade ediyoruz. Borsa’ya 1-2 aylık periyod üzerinden bakanların mutlu olmadığı ama biraz daha uzun vadede yatırım yapanların kazançlarını hala koruduğu bir dönemdeyiz.

Güçlü beklentilerle başlayan ve gerçekleşmeler itibariyle beklentilerin oldukça ötesine geçen bir bilanço dönemini geride bıraktık. Endeks geneline baktığımızda karlılıklar ortalama beklentilerin %20 kadar üzerinde gerçekleşti. FROTO, SISE, YKBNK, ASELS, KCHOL, CCOLA, TTKOM, PETKM gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerin beklentilerden ortalama %30 daha yüksek kar açıkladıklarını takip ettik.

Bu kapsamda piyasada 8.562 seviyesinde iken 8,30 olan BIST100 FK değeri, bugün itibariyle 6,2 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Dikkat edilmesi gereken husus; bu dönemde endeksteki düşüş %11 olmasına rağmen FK oranı %25 düştü, piyasa değeri ile FK arasında oluşan bu farkın açıklaması karlılıklardaki artış olarak okunuyor. Yani bilanço döneminin ardından Borsa İstanbul iskontosu artmış durumda.

Peki piyasa neden geri çekiliyor?

Piyasadaki geri çekilmenin sebebi son dönemde beklentilerin ötesinde yükselen piyasa faizleri.

Yeni ekonomi yönetimi görevi devralmasının ardından gerçekleşen ilk iki PPK toplantısında faiz artışları piyasa beklentisinin altında kalınca, piyasa negatif reel faiz sürecinin yerel seçimlere kadar sürdürüleceği fiyatlamasına başladı ve özellikle temmuz ve ağustos aylarında yukarı yönlü ciddi hareketler takip ettik, daha sonra PPK yönetiminin değişmesinin ardından gerçekleşen PPK toplantında Merkez, piyasanın ötesine geçerek ekonomiyi pozitif reel faiz bölgesine sürünce piyasada faiz baskısı arttı.

Bunu birkaç maddede inceleyelim. Birincisi faiz risksiz getiri anlamına geldiği için yatırım fonlarının, fon dağılımı içinde mevduatın payını arttırdığını takip ediyoruz. İkincisi piyasaya yeni para girişi kısıtlı hale geldi, bugün sokakta bireysel tasarruf sahibinin paramı ne yapayım sorusunun azaldığını görüyoruz. Artan faizler tasarruf için ciddi ve kolay bir alternatif oluştu.

Üçüncüsü artık hisse senedi kredisi kullanarak yatırım yapmanın maliyeti arttı, kredili pozisyon taşıyan tasarruf sahibinin bu maliyetlere katlanmak yerine pozisyon kapatmayı tercih etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dördüncüsü ise risksiz faiz oranı yukarı geldiği için şirket değerlemelerinde ve raporlarda hedef fiyatlar daha aşağıda çıkıyor. Bu da piyasanın potansiyelini geri çekiyor.

Ancak bardağın dolu tarafında ise yukarıda bahsettiğimiz karlılık teması ve enflasyonist ortamın bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek olması var. Bu durumda kısa vadede 7.500 – 8.500 bandındaki fiyatlamanın bir süre daha devam edeceğini düşüyoruz. 2024 genelinde piyasada en kötü senaryonun borsanın enflasyon kadar yükselmesi olduğunu düşünüyoruz. Yani Borsa İstanbul yatırımcısı uzun vadede kazançlarını reel olarak korumaya devam edecektir.