Borsada tepki alımları devam edecek mi?

Bir yanda seçimle ilgili gelişmeler bir yanda da küresel piyasalardaki bankacılık krizi. Peki borsada kritik seviyeler nerede?

20 Şubat’ta bu sayfada ‘Borsada defansa geçme zamanı’ başlığıyla bir yazı paylaşmıştık. Uzmanların borsada yönün belli olmadığı ve yatırımcıların yön netleşene kadar bekleme moduna geçmesini önerdiklerini söylemiştik.

O tarihte 5 bin 100 puan seviyelerinde olan endeks 5 bin 500 puanı test edip tekrar 4 bin 900 puanın altına gerilemişti. Bu süreçte küresel piyasalarda yaşananlar yurtiçinde de etkili oldu.

ABD’de iflas eden iki bankanın ardından kriz Avrupa’ya sıçramış ve uçurumun kenarına gelen İsviçreli Credit Suisse, rakibi UBS’in çatısı altına girerek kurtarılmıştı.

Geride bıraktığımız hafta ise bir başka dev banka ile ilgili endişeler tavan yaptı. Sıradakinin Alman Deutsche Bank olduğuna yönelik kaygılar bankanın hem CDS’lerini uçururken hisseleri sert geriledi.

Tansiyonu düşürme çabası

Deutsche Bank’taki bu sert fiyat hareketlerinin ardından Alman Başbakanı Olaf Scholz tansiyonu düşürmeye çalıştı. Sholz, Avrupa bankacılık sisteminin istikrarlı seyrettiğini belirterek AB’de bankaların katı denetime tabi olduğunu ve güçlü sermaye kaynaklarına sahip bulunduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Alman federal hükümetin acil bir durumda Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’a kurtarma paketi sunup sunamayacağı sorusuna Scholz, "Hiçbir şey için endişelenmeye gerek yok" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde de yine Avrupa bankacılık sektörünün güçlü olduğunu ifade ederek alevlerin büyümemesi için su dökmeye çalıştı.

Bankalar neden batıyor?

Önümüzdeki dönemde hem ABD hem de Avrupa’da bankacılık sektöründeki gelişmeler hem de seçimle ilgili beklentiler piyasalar tarafından yakından takip edilecek konuların başında geliyor.

Peki bankalar neden bir anda patır patır dökülmeye başladı? Enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankalarının hızlı faiz artırımlarına gitmeleri bankacılık sektörünü zorlamaya başladı. En basit anlatımı ise şöyle: Bankalar iki türlü tahvil taşıyor.

Bunların bir kısmı vade sonuna kadar taşınırken bir kısmı da her an satılabilir özellikte. Faizlerin yükselmesi her an satılabilir olan tahvillerin fiyatlarını düşürüyor. Güncel değerlemelerde bu tahvillerden zarar yazan bankaların sermaye ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla sermaye bulamayan bankalar çıkmaza giriyor.

Risk alınabilir ama…

Faiz artırımlarının bankaları zor duruma düşürmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki süreçte faiz artırımlarında daha temkinli olacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Ancak enflasyonla mücadelede henüz bir başarıya ulaşılamaması da bir diğer çıkmaz. Fed’in her ne kadar faiz artırımlarında elinin rahat olmaması faiz indirimlerine beklenenden erken başlayacağı anlamına gelmiyor.

Hatta indirimlerle ilgili beklentiler ötelenmiş durumda. Bu süreçte Fed açık piyasa işlemleri gibi farklı araçları daha etkin kullanmaya başlayabilir. Kısaca bankacılık sektöründe risklerin yayılmasının önüne geçilecektir. Yatırımcıların bir süre daha temkinli olmasında yarar var. Ancak 1 ay öncesine göre bir miktar daha risk alınabilir noktaya gelindiği söylenebilir.

Borsada yükselişin devamı için bu seviye geçilmeli

BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne bakarsak…Endekste yaşanan sert aşağı yönlü hareketlere karşın hala haftalık bazdaki grafikte 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor.

Bu trendin destek noktası bu hafta için 4 bin 940 puan seviyesine denk geliyor. Paritenin bu bandın altına gelmesi durumunda kritik 4 bin 473 – 4 bin 619 puan bandına doğru bir geri çekilme riski ortaya çıkabilir. Bu bölge oldukça kritik. Zira olası geri çekilmelerde bu bandında altına gelinmesi paritede geri çekilme riskinin artmasına neden olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz trendin destek noktasına yaklaşıldıkça tepki hareketinin gelmesi durumunda ise 5 bin 250 puan seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 5 bin 350 puanın hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak paritede gerçek bir rahatlama için 5 bin 567 – 5 bin 705 puan bandının aşılması gerektiği unutulmamalı.