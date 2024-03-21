Kripto paralarda tansiyon zirve yaptı

Geçen hafta 73.777 dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin’de yüzde 17.5 geri çekilme oldu. Kısa vadede 59.300-60.300 dolar seviyesi kritik destek noktası. Halving yaklaşırken hareketlilik artabilir.

Kripto paralarda rallinin yaşandığı dönemde ortaya çıkan dolandırıcılara da dikkat! Kripto paralarda son günlerde yaşanan fiyat hareketleri baş döndüren cinsten. Bir anda roket takmış gibi uçan fiyatlar aniden boşluğa düşmüş asansör gibi hareket etmeye başlıyor.

İşte bu yüzden belki de dünyadaki en riskli yatırım araçlarının başında geliyor kriptolar. Herhangi bir yasal düzenlemenin olmaması da ayrı bir risk. Ancak bu sert fiyat hareketleri aslında kripto paralara olan ilginin temel nedeni.

Çünkü insanlar kısa vadede yüksek getiri elde etme hayalinde. Hal böyle olunca yükseliş trendlerinde artan adrenalin düşüşlerde yerini korku ve endişeye bırakıyor. Dolayısıyla bu tür bir piyasada yatırım yapmak istiyorsanız kısa vadede ihtiyacınızın olmayacağı, borçla alınmamış, kaybedilmesi halinde hayat standardınızı etkilemeyecek bir tutarla yapmanız en doğru seçenek.

Dolandırıcılar sahneye çıktı

Öyle ki yükselişlerin olduğu dönemlerde dolandırıcılık da zirve yapıyor. Son günlerde genellikle ciddi bir sembolden ziyade meme (şaka) olarak birtakım temalarla ilişkilendirilen kripto para birimlerine ilgi artarken dolandırıcılar sahneye çıkmışa benziyor. Solana ağında çıkarılan memecoinlerin hızla değer kazanmasının ardından başka ağlarda da benzer satışlar gündeme geldi.

Bu projelerde coini çıkaranlar kendi hesaplarına o ağın kripto parasının gönderilmesini ardından çıkarılacak memecoinlerin hesaplara aktarılacağını söylüyor. Son olarak Sender adlı memecoin satışı için yaklaşık 5.3 milyon dolar toplandı. Bunun yaklaşık 1 milyon doları likidite sağlamak için kullanıldı. Ancak ralli bekleyen Sender alıcıları yüzde 70’lik fiyat düşüşü ile karşılaştı. Yani hırsınızın para kaybına neden olabileği günlerden geçiyoruz.

Zirveden sert geri çekilme

Geçen hafta 74 bin dolara yaklaşarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, 6 işlem günü sonrasında 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Yani Bitcoin zirveden yüzde 17.5 geri çekildi. Bu süreçte alt coinlerde daha hızlı hareketler yaşandı. Bitcoin’de madencilik ödülünün yarılanması anlamına gelen halvinge 1 ay kadar bir süre kalması kripto paradaki son dönemdeki hareketlerin ana nedeni.

Bitcoin ağındaki ilk ödül yarılanması 2012 yılında gerçekleşmişti. İkinci halving 2016, üçüncü halving ise 2020 yılında oldu. Bitcoin’de dördüncü halvingin bu yıl nisan ayında olması bekleniyor. Kısa vadede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleriyle ilgili yapacağı açıklamalar yakından izlenecek konuların başında geliyor.

Bitcoin’de kritik seviyeler nerede?

Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme. Bitcoin yaşanan sert düşüşe rağmen şu anda ana trend hala yukarı. Daha kısa vadeli bakacak olursak ise 59 bin 300 – 60 bin 300 dolar bölgesinde seviyesinde oldukça önemli bir yatay destek bandı var. Bitcoin’in bu bölgeden bir miktar tepki alması şart. Bekleyen bu tepki gelir ve tekrar 64 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkılırsa Bitcoin'de 68 bin dolar seviyeleri tekrar hedeflenebilir.

Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryoda bu bölgenin de aşağı geçilmesi yani bu destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması durumunda şu an için ana trendin destek noktası olan 54 bin dolar seviyelerine bir geri çekilme öngörülebilir. Bu da şu anki fiyatlar baz alındığı zaman yaklaşık olarak yüzde 10’un üzerindeki bir riskin Bitcoin tarafında barındırıldığını gösteriyor. Önemli indikatörlerden trend gücü endeksi 4 saatlik grafikte hafif toparlanma emareleri de gösterse günlük grafikte hâlâ negatif sinyal oluşturması 54 bin dolar senaryosunun aktif olduğunu gösteriyor.