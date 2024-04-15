Piyasaların son sınavı: İsrail-İran gerginliği

Bayram tatili dönüşü piyasaların ana gündem maddesi İran’ın İsrail’e yaptığı saldırı. Tatil öncesi rekor seviyelerden kapanan BIST 100 Endeksi, yeni haftaya Ortadoğu’da artan tansiyonun etkisiyle negatif başlayabilir. Kısa vadede bu cepheden gelecek açıklamalar piyasaların da yönünü belirleyecek

Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. Ekim ayı başında İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar devam ederken bu kez de İran devreye girdi. Kendisine yapılan saldırılara bir cevap olarak İsrail’e drone ve balistik füze gönderdiğini açıklayan İran bir anda dünya gündeminde en üst sıraya oturdu. Yatırımcıların kafasında ise son yaşanan gelişmelerin piyasalara nasıl yansıyacağı sorusu var. Öncelikle şunu hatırlatmakta yarar var. Türkiye’de piyasaların bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu süreçte yurtdışı piyasalar negatif bir seyir izledi. Küresel borsalarda ortalama yüzde 2 civarında kayıplar yaşandı. Küresel risk iştahını gösteren ve ‘korku endeksi’ olarak bilinen VIX Endeksi, nisan ayı başında 13.66 seviyesindeyken İran’ın saldırısı sonrası 19.20 puana kadar çıktı. Yani yaklaşık iki haftalık bir sürede yüzde 40’ın üzerinde yükseldi.

Endeks yükseldi ama…

İran’ın cumartesi gecesi başlattığı saldırıların sonrasında yaptığı ‘saldırılar sonuçlandı’ açıklaması ilk dakikalardaki panik havası az da olsa dağıldı. Ancak gerginlik geçmiş değil. Tansiyonu yüksek tutan karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İran, İsrail’in misilleme yapması durumunda tepkisinin daha büyük olacağını açıkladı. Batılı ülkeler ise İran’ı kınayan bildiriler yayınladı. Peki tüm bu yaşananlar piyasalara nasıl yansıyacak? İsrail-Filistin savaşının patlak verdiği Ekim ayı başındaki durum ile son durum arasında biraz fark var. O tarihlerde BIST 100 Endeksi 8.400 puan seviyelerindeki kritik direnç bölgelerine yaklaşmış ve oraları geçmekte zorlanıyordu. Savaşın başlaması satış baskısı yaratmış ve uzun bir süre yönünü yukarı çevirememişti. Şimdi ise endeks bayram tatili öncesi tarihi zirvesinden kapandı. Ancak endeksteki yükseliş tüm hisselere tam olarak yansımadı. Özellikle bankacılık ve holding hisseleri son yaşanan tırmanışa öncülük etti.

Dolardaki hareket izlenecek

İran-İsrail gerginliği nedeniyle tatil dönüşü borsanın haftaya negatif başlaması kaçınılmaz gözüküyor. Bu cepheden gelecek açıklamalar kısa vadede endeks üzerinde etkili olacaktır. Tansiyonun düşmesi ya da sert açıklamaların gelmemesi satışların sınırlı kalmasına neden olabilir. Tersi durumda yani olası bir İsrail misillemesi satışları derinleştirebilir. Yine kurların seyri hisse senetleri üzerinde etkili olacak bir diğer gelişme. Teknik açıdan dolar/TL paritesi için şu anda en kritik bant 32.49 – 32.53 TL bandı. Bu bandın üzerinde kalınması parite için 33.50 – 34.00 TL bandının test edilme riskini ciddi anlamda artıracak. Bu da yukarı hareketlerin devamı açısından oldukça kritik. Bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise öncelikli olarak bu bandın altında fiyatlanmalar görülmeli. Böyle bir senaryoda hedef kısa vadede 21 Mart 2024 tarihinde başlayan trendin destek noktası olabilir. Bu da bu hafta için 31.92 – 32.00 TL bandını denk geliyor. Paritede gerçek anlamda bir rahatlama ve aşağı yönlü bir olasılık için kesinlikle bu aralığın altına inilmesi şart. Aksi taktirde geri çekilmeler belirli noktalardan tekrar tepki yükselişlerinin gelmesiyle sonuçlanabilir.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Endeks geçtiğimiz haftayı oldukça önemli bir trend direncinde tamamladı. Bu hafta için bu trendin branş noktası 9.850-9.900 puan bandında bulunuyor. Olası yükselişin devamı halinde bu bandın üzerinde kalmayı başarırsa kademeli olarak da olsa 11.100 puan seviyelerine doğru bir ivmelenmenin önü açılacak. Bu sebeple bu hafta için takip edilmesi gereken en kritik bant 9.850-9.900 bandı. Bu olumlu senaryo…

Ancak birkaç deneme sonrasında bu aralığın kırılmaması endeksin teknik anlamda güç kaybetmesine neden olabilir. Olası düzeltme hareketi olarak adlandırabileceğimiz bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 9.370-9.448 puan aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerilemenin devamı halindeyse bu bandın altına gelmesi durumunda en kritik bölge olan 8.663-8.750 puan bandı endeks için önemli olacak.

Zira olası geri çekilmeleri bu bandın üzerinde kalmak şartıyla bir düzeltme hareketi olarak adlandırabiliriz. Ancak bu bandın altına gelinmesi endekste Mayıs 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendinde kırılması şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun gerçekleşmesi teknik anlamda pozitif bir görüntü sergileyen endekste yönün negatif dönmesine neden olabilir.