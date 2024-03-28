Borsa düştü hisseler çakıldı

Borsa İstanbul 100 Endeksi tarihi zirvesini gördüğü 26 Şubat’tan bu yana yüzde 6,8 geriledi. Ancak BIST 100’e dahil 100 hisseden 69’unda yaşanan kayıp endeksin çok üzerinde oldu. Borsadaki toplam işlem gören 543 şirketin 341’i de endeksten fazla düştü. Bu 1 aylık süreçte 297 hissede kayıp yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde borsada hareketlilik arttı. 26 Şubat tarihinde 9 bin 450 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, son 1 ayda yüzde 6.8 geriledi. Aslında satışlar son 3 günde ciddi şekilde hızlandı. Cuma günü 9 bin 335 puanı gören endeks dün günün ilk yarısında 8 bin 749 puana kadar düştü.

Yani 3 günde zirveye göre kayıp yüzde 6.27 oldu. Borsada son günlerde yaşanan bu satış baskısının ana nedeni olarak seçim sonuçlarına yönelik risk almak istemeyenlerin işlemleri olabileceği söyleniyor. Teknik anlamda endeksin 9 bin 400 puanın üzerine çıkamaması da satışları destekleyen bir diğer neden olarak öne çıkıyor.

Seçimlerden Anayasa değişikliğini gündeme taşıyacak bir sonucun çıkmasının yanı sıra geçen seçimdeki gibi sonuçlara yönelik oluşabilecek olası bir tartışma ortamı ihtimali de yatırımcıları risk azaltma eğilimine itmiş olabilir. Ayrıca mevduat faizlerinin yüzde 55-60 seviyelerine yükselmesi de borsaya yeni para girişini engellemişe benziyor.

Şöyle düşünün endeksin 1 yıl sonunda mevduattan daha iyi getiri sağlaması için 13 bin 500 puanın üzerine çıkması gerekiyor. Diğer taraftan endeksin de borsanın genelini yansıtıp yansıtmadığı konusu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü çoğu hisse son zamanlarda endeksteki harekete pek ayak uyduramıyor.

Bankalar endeksi tuttu

Bunun son örneği son 1 aylık süreçteki rakamlarda gizli. BIST 100 Endeksi 26 Şubat-26 Mart tarihleri arasında her ne kadar yüzde 6.8 gerilese de hisselerdeki durum çok daha kötü.

BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin son 1 aylık performansına baktığımızda 69’unun endeksten daha kötü bir seyir izlediği dikkat çekiyor. Yani hisselerin yüzde 69’unda kayıp daha fazla. 26 Şubat’tan bu yana yatırımcısına para kazandıran hisse sayısı sadece 16. Bu hisselerin arasında endekste ağırlığı yüksek holding ve bankacılık hisselerinin olması BIST 100’ün neden az yara aldığının kanıtı.

Doğuş Otomotiv 1 ayda yüzde 13.73, Yapı Kredi Bankası yüzde 13.65, Koç Holding yüzde 11.03, Akbank yüzde 10.91, Garanti Bankası yüzde 5.69 değer kazandı. Borsadaki tüm hisselerin performansına bakıldığında toplam 543 hissenin 341’i yani yüzde 63’ü son 1 ayda endeksin üzerinde düştü. 102 hisse bu süreçte yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. 195 hissede ise kayıplar yüzde 10-20 arasında gerçekleşti.

Enerjilerde satışlar hızlandı

26 Şubat-26 Mart aralığında BIST 100 Endeksi’ndeki 15 hissede düşüş yüzde 20’nin üzerinde, 42 tanesinde ise yüzde 10-20 aralığında gerçekleşti. Endeks içerisinde 1 ayda en yüksek kayıpların ağırlıklı olarak enerji hisselerinde yaşandığı görülüyor. 1 ayda Astor Enerji hisseleri yüzde 28.28, Kaleseramik hisseleri yüzde 28.12, SDT Uzay ve Savunma hisseleri yüzde 25.30, YEO Teknoloji hisseleri yüzde 24.81, Tatlıpınar Enerji hisseleri yüzde 23.81, Kontrolmatik hisseleri de yüzde 22.58 değer kaybetti.

Smart Güneş Enerjisi, İş Menkul, Kocaer Çelik, Gübre Fabrikaları, Europower Enerji hisseleri bu süreçte en fazla düşen hisseleri listesinde yer alan diğer şirketler. Önümüzdeki süreçte piyasaların en önemli gündem maddeleri seçim sonuçları, enflasyonun seyri, yabancı yatırımcıların tavrı ve yurtdışında merkez bankalarının faiz kararları olarak sıralanıyor.

Seçimlerin geride bırakılmasının ardından bayram tatilinin yaklaşıyor olması özellikle uzun tatil sürecine yüksek maliyetler nedeniyle kredili işlem yapanlardan bir miktar satış gelebileceği düşünülüyor. Öte yandan bayram tatili sonrasında yabancı girişinin artacağını bekleyenler de var.

Seçimden sonra yükseliş olacak mı?

BIST 100 endeksinde kritik seviyeler

BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne bakarsak, endeks 3 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu trend çizgisinin üzerinde kalması en azından orta vadeli olarak yönün şu anda teknik anlamda yukarı olduğunu gösteriyor.

Şu an için ise bu trendin destek noktası 8 bin 450 puan seviyesinde. Yani orta vadeli olarak bakıldığında bu trend çizgisinin üzerinde kalınması durumunda inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa endeks için şu anda ana yön yukarı. Daha kısa vadeli bakılırsa 8 bin 700-8 bin 750 puan bandında bir yatay destek bölgesi bulunuyor. Burası her ne kadar kısa vadeli de olsa bu destek bölgesinin aşağı doğru kırılması ana trendin desteğine kadar bir geri çekilme riskini beraberinde getirebilir.

Olası yukarı hareketlerde ise 9 bin 340-9 bin 440 puan bandı önemli bir yatay direnç bölgesi. Bu bandın kırılması durumunda 9 bin 690 puanda bulunan ve yukarı hareketlerde endeksi sınırlandıran trendin direnç noktasına doğru bir ivmelenme başlayabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda olası kar realizasyonuna karşı temkinli olmakta fayda var.