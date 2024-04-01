Yerel seçim sonuçlarının Borsa İstanbul'a ilk etkisi

Geçmiş yıllarda yapılan yerel seçimlere Borsa İstanbul’un ilk tepkisinin genellikle yükseliş şeklinde olduğu görülüyor. Sadece 2004 yılında endeksin seçimlerin ardından düştüğü görülüyor. Ayrıca 2019 yılında yapılan seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenme kararı piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olmuştu.

Yapılan seçimler piyasalar tarafından her zaman yakından takip edilir. Çünkü hem seçim öncesi hem de seçim sonuçları fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Genel seçimlerin piyasalar üzerinde etkisi daha fazla olmasına rağmen yerel seçimler de siyasi dengeler konusunda kamuoyuna bir bilgi vermesi nedeniyle kritik öneme sahip.

Dün Türkiye genelinde yerel seçimler yapıldı ve belediye başkanları belirlendi. Geçmiş dönemde yapılan yerel seçimlerin piyasalar üzerindeki etkilerine bakıldığında farklı yansımaların olduğun dikkat çekiyor. Aslında bu da oldukça normal. Her seçimi ve seçim atmosferi kendi özelinde değerlendirilmesi daha doğru olur.

2019 seçimli farklıydı

Örneğin 2019 yılında yapılan seçimler diğer seçimlerden oldukça farklıydı. 31 Mart 2019 tarihindeki seçimlerin ardından BIST 100 Endeksi ilk tepki olarak yüzde 5.76’lık bir yükseliş gösterdi. Ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ve ikinci seçimin 23 Haziran’da yapılacağının açıklanması piyasalar üzerinde ciddi bir satış baskısı yarattı.

BIST 100 Endeksi 23 Mayıs’a kadar seçim öncesi seviyesine göre yüzde 10’dan fazla değer kaybetmişti. 23 Haziran’daki seçimlerin tamamlanmasıyla endeks iki haftada yaklaşık yüzde 7 yükseldi. 2014 yılındaki yerel seçimler sonrasında da endeks yukarı yönlü bir hareket sergiledi ve seçim sonrası ilk hareket yüzde 7.67’lik bir artışa işaret ediyor.

Sadece 2004 seçiminde düştü

BIST 100 Endeksi’nin 2009 yılındaki yerel seçim sonuçlarına ilk tepkisi de yine yüzde 3.5’lik yükselişle pozitif yönde oldu. Son 6 yerel seçime bakıldığında borsanın sonuçlara negatif tepki verdiği yıl 2004 seçimlerinde yaşandı.

Seçim sonuçlarına endeks yüzde 4.33’lük geri çekilme ile tepki verdi. 1999 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında endeks kısa vadede yüzde 19.12, 1994 yılı seçimlerinde ise yüzde 73.85 yükseldi. Dün yapılan seçimlerin piyasalara etkisini sadece kısa vade için yorumlamamak gerekiyor. Genel ve yerel seçimlerin geride bırakılmasıyla ‘seçimsiz’ bir döneme giriliyor olmasının yarattığı olumlu beklentilerin tepesinde bir referandum gölgesi var.

Anayasa değişikliğine yönelik bir referandumun 2025 yılında yapılıp yapılmayacağı, kamuoyundan olası bir referanduma vereceği tepki yerel seçim sonuçlarına bakılarak bir fikir verebilir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak açıklamalar önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek konuların başında gelecek.

BIST 100 için 9.340 kritik direnç seviyesi

Kamuoyunda yerel seçimlerin ardından kurlarda bir artış olacağına, ekonomi politikalarında değişikliğe gidilebileceğine yönelik bir dedikodu furyası yaşanmıştı. Bu söylentiler en üst düzeyde birinci ağızdan yalanlandı. Ancak bu dönemde vatandaşlar dövize ciddi talepte bulundu.

Seçimin ardından döviz cephesindeki hareketler izlenecek. Yine yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceği de fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. BIST 100 Endeksi Cuma günü 9 bin 142 puandan haftayı tamamlamıştı.

Endekste yaklaşık 1 yıl önceki genel seçimlerin ardından başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Bu trendin destek noktası 8 bin 450 puan seviyesinde. Daha kısa vadeli destek noktaları ise 8 bin 700-8 bin 750 puan bandında. Bu bant endeks için yatay destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9 bin 340-9 bin 440 puan kritik yatay direnç bölgesi. Buranın kırılması halinde 9 bin 690 puandaki dirence hareket görülebilir.