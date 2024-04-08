Bayram tatili dönüşleri Borsa İstanbul’a yarıyor!

Borsa İstanbul uzun bayram tatili öncesinde geçen haftanın son işlem günü tarihi yükselişlerinden birine imza attı. BIST 100 Endeksi Cuma gününü yüzde 5.37artışla 9 bin 618 puanla yeni zirvesinden haftayı tamamladı.

Yükseliş neredeyse tüm hisselere yansıdı. Oysa Cuma günü endeksin güne satıcılı başlaması bekleniyordu.

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleşen ilk işlemler de negatif açılışa işaret ediyordu.

Ancak seans açılmadan önce Bloomberg ekranlarından geçen Birleşik Arap Emirlikleri’nden First Abu Dhabi Bank’ın Yapı Kredi Bankası’nda potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına yönelik haber bir anda havayı değiştirdi. Ayrıca Perşembe günü sonrasında yapılan işlemlerin takasının bayram sonrasında yapılacak olması da yine alımları destekleyen bir diğer neden.

Çünkü haftanın ilk yarısında özellikle uzun bayram tatili nedeniyle faiz ödemek istemeyen kredili işlem yapan yatırımcıların satışları etkili olmuştu. Borsada yarın yani arife günü yarım gün işlem yapılacak ve ardından bayram tatili başlayacak.

Son 10 bayram tatilinde durum

Bu haftaki 1.5 günlük işlem gününde olumlu havanın devam etmesi bekleniyor. Geçmiş bayram tatillerinden dönüşte borsanın göstermiş olduğu performanslara bakıldığında genellikle pozitif seyrin hakim olduğu görülüyor.

Tabi bu bir istatistik olsa da her dönemi kendi koşullarında değerlendirmek gerekir. Son 10 bayram tatili dönüşlerinde borsa sadece üçünde tatil sonrasındaki haftayı negatif tamamlarken diğer 7 hafta endeks yükseldi.

Bayram dönüşü en hızlı hareketin geçen yıl yaşandığı dikkat çekiyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatili dönüşünde endeks 1 haftada yüzde 7.86 değer yitirirken Kurban Bayramı dönüşünde endeks haftalık yüzde 7.43 arttı.

Piyasaların gündemi yoğun

Tatil dönüşü piyasaların en önemli gündem maddelerinin başında enflasyondaki seyir olmaya devam edecek. Merkez Bankası daha önce yaptığı Enflasyon Raporu toplantısında enflasyonun mayıs ayında zirve yapmasının ve ardından yılın ikinci yarısında düşüşe geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Enflasyona bağlı olarak faizlerin geldiği seviye yerlilerden borsaya yeni para girişini sınırlıyor.

Diğer taraftan yabancı yatırımcılarla ilgili beklentiler olumlu.

Hem faizlerin geldiği seviye hem Türk Lirası’nın değerleneceğine yönelik hakim görüş, hem de rasyonel politikalara bağlılığın devam edeceği söylemleri yabancı girişini desteklemesi bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ardından S&P ve Moody’s’den de benzer yönde gelecek kararlar borsada yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Yine başta ABD olmak üzere büyük ülke merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek.

BIST 100’de 9.690 puan seviyesi kritik

BIST 100 Endeksi’nde 23 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Bu trend üzerinde kalındığı sürece orta vadede yönün yukarı olduğu söylenebilir. Kısa vadede endeks için ilk direnç noktaları olarak 9.800-10.000 puan seviyeleri öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde hisse bazlı hareketlilik artabilir. Özellikle son yükselişe ayak uyduramayan hisselere geçişler görülebilir. 9.340-9.440 puan seviyelerindeki direnç seviyelerinin geçilmesi alımlara hızlandırdı. Bu seviyeler aşağı yönlü hareketlerde destek noktaları olarak çalışabilir. Daha aşağıda 9.200, 8.800 ve 8.600 puan seviyeleri sıralı destek noktaları. Yükseliş hareketinin devamı için 9.690 puan seviyesi kritik. Çünkü bu seviye 23 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendinin de direnç bölgesi. Bu seviyenin üzeri ’güvenli bölge’ olarak nitelendirilebilir.