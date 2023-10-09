Dijital dönüşüm no-code ve yapay zeka ile hızlanacak

Özellikle pandemi döneminde dünyada ve Türkiye’de yazılım geliştiriciler, aranılan elemanların başında yer almaya başladı.

Her ne kadar 2022 yılı sonu itibariyle ABD’de başlayan işten çıkarmalar, insanların kafasında bazı soru işaretleri yaratsa da yazılım geliştirmek, kod yazmak, mevcut platformlar ile sadece yazılım ile bazı ürün ve servisleri hayata geçirmek, günümüz dünyasında cazibesini koruyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, şirketin geleceğini şekillendirecek olan grubu, ‘yazılım geliştiriciler, yazılım geliştiriciler, yazılım geliştiriciler’ olarak tanımlayalı 20 yılı geçiyor.

Bu dönem içerisinde, Microsoft, kod yazmayı kolaylaştıran bir platform olan GitHub’ı satın alarak bünyesine kattı. Kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi daha da basitleştirmek için GitHub bünyesindeCo-Pilot uygulamasını devreye soktu. Amaç, yazılım ve uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırabilmekti.Şimdiye kadar doğru adımlar atılsa da bu alanda asıl sıçrama yapay zeka ile yapılacak gibi.

OpenAI işbirliği ve ChatGPT ile gücüne güç katan Microsoft, bu alandaki uzun dönem stratejisini yeniden liste başına koymuş görünüyor. Kurumsal uygulamalarda, yazılım süreçlerini hızlandıran Power Platform etkinliklerinin ikincisini geçen hafta gerçekleştirdi. Daha önce, kurumsal yaşamın bir uygulaması olan bu platform, neredeyse herkesin uygulama geliştirmesine olanak tanıyacak şekilde basitleştiriliyor.

Microsoft’un mevcut CEO’su Satya Nadella da “Herkesin, normal konuşma dili ile yazılım geliştirmesine katkı sunmak istiyoruz” diye geldikleri noktayı özetliyor. Yapay zeka, özellikle de ChatGPT ve ChatGPT’yi temel alan yapay zeka uygulamaları, neredeyse bir yazılımcı kadar düzgün kodlar ortaya çıkartabiliyor.

Yapay zekanın, yazılım geliştiricilerin yerini alabilmesine bence olanak yok. Ancak, yazılım konusunda bir şey bilmeyen sıradan insanların, herhangi bir bilgiye ihtiyaçları olmadan yazılım geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, yazılım geliştiriciler kendi görevlerini yerine getirebiliyor. Ancak, acil ihtiyaçlar için bazı servisleri ve uygulamaları yazılım hakkında bir şey bilmeyen çalışanların hayata geçirebilmesi, iş dünyasında süreçleri oldukça hızlandıracak gibi görünüyor. Kod olmadan veya çok az miktarda kod ile yazılım ve uygulama geliştirmeye olanak tanıyan yapılar yükselişte.

Türkiye’de de Şenol Balo tarafından başlatılan bir Xpoda platformu, kod yazmadan yazılım ve uygulama geliştirilmesine yardımcı oluyor. Uzun yıllardır sunduğu ücretsiz eğitimlerin yanı sıra Ekim 2023 itibarıyla ileri seviye eğitimler de düzenlemeye başlayan Xpoda’nın kurucusu Şenol Balo’ya göre dijitalleşme ve dijital dönüşümde Türkiye’nin hızla yol alabilmesinin önündeki en büyük fırsat kodsuz yazılım geliştirme ortamları.

Kapsamlı, geniş çaplı projelerin hayata geçmesi, geçirilebilmesi uzun süreler alabiliyor. Türkiye olarak bizim bu kadar zamanımız ne yazık ki yok. Bir tarafta yapay zeka uygulamaları, bir tarafta kodsuz ve düşük seviye kodlarla yazılım geliştirme ortamları, bizim dijital dönüşümde en büyük kaldıracımız olacak.