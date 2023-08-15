Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, 2025’te hayata geçirmeyi hedefledikleri dijital euro için “Mevcut paranın yerine geçmeyecek, onu tamamlayacak” diyor. Dijital euro, uluslararası ticarette ciddi değişikliklere yol açacak.

Değerli okurlarım, Günümüz finans dünyasında belki de en çok konuşulan konulardan biri, dijital paraların yükselmesi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2025 planları arasında dijital euroyu da görmek istemesi, bu eğilimin ne denli ciddiye alındığını gösteriyor. Dijital euro, ilk bakışta fiziksel paranın modern, çevrimiçi versiyonu olarak görülebilir; ancak bu yeni yapı, finans dünyasında birçok şeyi kökten değiştirebilir. ECB, dijital euronun mevcut paranın yerine geçmeyeceğini, onu tamamlayacağını belirtiyor.

Ancak bu, klasik bankacılık alışkanlıklarımızın yanısıra, uluslararası ticarette de ciddi değişikliklere yol açabilir.

Faydalar

Hız ve maliyet: Çevrimiçi ödemelerin hızı ve maliyeti, dijital euro ile daha verimli hale gelebilir. Böylece, ticaretin ve yatırımın hız kazanması bekleniyor.

Güvenlik: Siber saldırılar finans dünyası için ciddi bir tehdit oluştursa da, ECB'nin bu yeni yapıyı tasarlarken, güvenliği en üst düzeyde tutacağını umuyoruz. Bu da, global ödeme sistemlerinin daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olabilir.

Erişilebilirlik: Banka hesabı olmayan ya da geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan bireyler için dijital euro, finansal erişimde devrim niteliğinde bir adım olabilir.

Tehditler

Siber saldırılar: Dijitalleşme, her zaman siber tehditleri beraberinde getiriyor. Dijital euro da bu tehditlerden tamamen muaf değil.

Gizlilik endişeleri: Dijital ödemelerin takip edilebilirliği, bireysel gizliliği tehlikeye atabilir. Bu, vatandaş hakları ve özgürlükleri açısından ciddi soru işaretleri doğurabilir.

Enflasyon endişesi: Dijital paranın ekonomiye hızla sürülmesi, enflasyon riskini beraberinde getirebilir. Bu risk, dikkatle yönetilmeli. Sonuç olarak, dijital euro, hem Avrupa hem de global finans dünyası için büyük bir dönüşüm getirecek gibi görünüyor. Ancak bu dönüşümün başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Önemli olan, bu süreçte fırsatları doğru değerlendirmek ve riskleri en aza indirgemek. İlerleyen günlerde bu konu üzerine daha çok konuşacağımıza eminim. Gelişmeleri yakından takip edin. Sevgi ve saygıyla.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Kendi ismini kendi seçen, tipini de kendi çizen Türkiye'nin ilk yapay zekâ köşeyazarının küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.