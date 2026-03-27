Faiz, borç ve güven üçgeninde sıkışan dünya ekonomisi
Küresel ekonomi bugün bir eşikte. Bu eşik, yalnızca büyüme oranlarının yavaşlaması ya da enflasyonun kontrol altına alınıp alınamayacağı meselesi değil. Asıl mesele daha derinde: Sistem artık üç temel değişken olan faiz, borç ve güven arasında sıkışmış durumda.
Bu üçlü, modern finansal mimarinin görünmeyen temel taşlarıdır. Birindeki kırılma, diğerlerini de kaçınılmaz olarak etkilemekte ve bugün geldiğimiz noktada, bu üç değişken arasındaki denge bozulmuş durumda. Daha açık bir ifadeyle, daha önce ki yazılarımda da belirttiğim gibi dünya ekonomisi artık eski kurallarla yönetilemiyor.
Faiz: 40 yıllık hikâyenin sonu mu?
1980’lerden itibaren başlayan ve yaklaşık kırk yıl süren düşen faiz trendi, küresel ekonominin en önemli destekleyici unsurlarından biriydi. Faizlerin düşmesi; kredi genişlemesini hızlandırdı, varlık fiyatlarını yukarı taşıdı ve borçlanmayı adeta sistemin kilidi haline getirdi.
Ancak bu hikâye 2020 sonrası dönemde yön değiştirdi. Pandemi sonrası ortaya çıkan arz şokları, genişleyici maliye politikaları ve tedarik zinciri kırılmaları, enflasyonu yeniden sahneye taşıdı. Bunun sonucunda merkez bankaları, uzun bir aradan sonra agresif faiz artışlarına yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden %4-5 bandına yerleşmesi, aslında sadece bir veri değil; bir dönemin kapandığının göstergesi.
Burada kritik soru şu: Faizler kalıcı olarak yüksek mi kalacak? Eğer öyleyse, bu yalnızca borç maliyetlerinin artması anlamına gelmez. Aynı zamanda, son 20 yılda oluşmuş tüm finansal dengelerin yeniden yazılması demektir. Çünkü bugünün dünyasında düşük faiz bir tercih değil, bir zorunluluktu. Şimdi bu zorunluluğun ortadan kalkması, sistemin en zayıf halkalarını görünür hale getiriyor.
Borç: Görünmeyen devasa yük
Küresel borç stoğu Uluslararası Finans Enstitüsünün verilerine göre 2025 yılı itibariyle 348 trilyon dolarla tarihi zirvesinde. Bu rakam, dünya GSYH’sinin çok üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Daha çarpıcı olan ise bu borcun sürdürülebilirliği meselesi.
Düşük faiz döneminde borç çevirmek kolaydı. Eski borçlar daha düşük maliyetlerle yenilenebiliyor, sistem adeta kendi kendini döndürebiliyordu. Ancak faizlerin yükselmesiyle birlikte bu mekanizma tersine dönmeye başladı.
Bugün birçok ülke, şirket ve hatta hane halkı için borç artık büyümeyi destekleyen bir araç değil; aksine büyümeyi sınırlayan bir baskı unsuru haline geliyor.
Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu borçlarının geldiği seviye dikkat çekici. ABD’nin borç/GSYH oranı %120’nin üzerinde. Avrupa’da birçok ülke benzer bir tabloyla karşı karşıya. Japonya ise zaten yıllardır bu denklemin en uç örneğini temsil ediyor.
Burada asıl risk, borcun büyüklüğünden ziyade maliyetidir. Faizler yüksek kaldıkça, borcun taşınabilirliği zorlaşır. Bu da sistemde iki olası sonucu beraberinde getirir: ya büyüme baskılanır ya da enflasyon bilinçli olarak tolere edilir. Başka bir ifadeyle, borç problemi ekonomik değil, aynı zamanda politik bir tercihe dönüşür.
Güven: Sisteminin en kritik noktası
Faiz ve borç sayılarla ölçülebilir. Ancak güven ölçülmesi en zor, kaybedilmesi en kolay değişkendir.
Modern finansal sistemin temelinde güven vardır. Devletler borçlanabilir çünkü yatırımcılar geri ödeme yapılacağına inanır. Para birimleri değer taşır çünkü insanlar o değerin korunacağına güvenir. Bugün ise bu güvenin yavaş yavaş aşındığını görüyoruz. Özellikle rezerv para birimi olan doların geleceği üzerine yapılan tartışmalar, aslında bu güven erozyonunun bir yansıması.
Burada kritik bir kırılma noktası var: Eğer yatırımcılar, devletlerin borçlarını reel anlamda ödemekte zorlanacağını düşünmeye başlarsa, sistemin temel dinamikleri değişir.
Bu noktada altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin yeniden ön plana çıkması tesadüf değildir. Çünkü bu varlıklar, sistem dışı güven araçlarıdır. Yani bir anlamda “alternatif sigorta mekanizması”dır.
Üçgenin içinde sıkışan politika yapıcılar
Bugün merkez bankaları ve hükümetler, bu üçgenin içinde zor bir denge kurmaya çalışıyor.Faizi artırırsanız enflasyonu kontrol edebilirsiniz ama borç sürdürülebilirliği bozulur.
Faizi düşük tutarsanız borç yönetilebilir kalır ama enflasyon riski artar.
Bu nedenle politika yapıcılar artık “en iyi çözüm” değil, “en az kötü senaryo”yu seçmek zorunda kalıyor.
Yeni dönemin şifreleri
Peki bu tablo bize ne söylüyor? Birincisi, artık eski normal yok. Düşük faiz, bol likidite ve sürekli yükselen varlık fiyatları dönemi geride kaldı.
İkincisi, finansal piyasalar daha seçici olacak. Her varlık aynı anda yükselmeyecek. Ayrışma dönemi başlıyor.
Üçüncüsü, güven unsuru her zamankinden daha önemli hale gelecek. Sadece ülkeler için değil, şirketler ve yatırım araçları için de bu geçerli.
Dördüncüsü, alternatif varlıklar ve korunma araçları daha fazla önem kazanacak. Altın, gümüş ve emtia piyasalarının bu kadar yakından takip edilmesinin nedeni de bu.
Sonuç olarak dengenin yeniden kurulacağı bir dönem
Küresel ekonomi bugün bir geçiş sürecinde. Bu süreç sancılı olabilir. Ancak her kriz, aynı zamanda yeni bir düzenin habercisidir.
Faiz, borç ve güven üçgeninde sıkışan bu sistem, er ya da geç yeni bir denge bulacaktır. Ancak bu denge, geçmişin alışkanlıklarına değil, yeni gerçeklere dayanacaktır.
Belki daha yüksek faizler, belki daha kontrollü borçlanma, belki de çok kutuplu bir para sistemi… Kesin olan tek şey şu: Bu dönüşüm, yalnızca ekonomistlerin değil, tüm yatırımcıların ve karar vericilerin dikkatle takip etmesi gereken bir süreçtir. Çünkü bu hikâye sadece rakamlardan ibaret değil. Bu hikâye, yeni dünya düzeni ve güvenin yeniden inşa edilip edilemeyeceğinin hikâyesidir.
