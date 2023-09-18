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Fed faizi sabit tutacak

İbrahim SELÇUK
İbrahim SELÇUK DOĞAL ZEKA ibrahim.selcuk@dunya.com

Benim tahminim, Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağı yönünde. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, kasım toplantısında faiz artırımına gidilebileceğine dair bir işaret vermesi olası.

Değerli okuyucular, Bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Bu toplantı, küresel finans piyasaları ve ekonomi takipçileri için büyük bir öneme sahip.

Bu karar, ABD ekonomisinin yönü ve dünya ekonomisi için önemli bir sinyal olarak kabul ediliyor. Şimdi gelin, Fed'in bu önemli kararı etkileyen faktörlere biraz daha derinlemesine bakalım. Enflasyonun İzlenmesi: Birçok ekonomist, enflasyonun Fed'in faiz kararlarını şekillendiren temel faktör olduğunu söyleyebilir.

ABD'de enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda %4,3'e yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, burada dikkate alınması gereken önemli bir nokta, enflasyonun eylül ayında düşeceği yönündeki beklentilerdir. Bu, Fed'in faizleri sabit tutma eğilimini destekliyor. Enflasyonun düşmesinin beklendiği bir ortamda, Fed'in faizleri artırma ihtiyacı azalıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Fed, enflasyonun kalıcı olup olmadığını ve uzun vadeli hedeflerine ne kadar uygun olduğunu yakından izlemeye devam edecektir. Ekonomik Aktivite ve Büyüme: Ekonomik büyüme de Fed'in kararlarını etkileyen bir diğer önemli faktördür. ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %0,7 büyüme kaydetti. Bu, ilk çeyrekte kaydedilen %3,5'lik büyümenin ardından bir yavaşlamayı işaret ediyor. Ancak, burada belirgin bir ekonomik yavaşlama yaşandığı söylenemez.

Fed, ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve istikrarlı olmasını hedefliyor. Ancak, ekonomik aktivitedeki belirsizlik, Fed'in karar verirken dikkate aldığı bir diğer faktör. Yavaşlayan büyüme ve iş gücü piyasasındaki gelişmeler, politika yapıcıların dikkatini çekiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Söylemleri: Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip olabilir. Powell, Fed'in politika yaklaşımını ve geleceğe dair sinyalleri iletmek için önemli bir platform sunuyor.

Eylül toplantısının ardından Powell'ın yapacağı açıklamalar, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilecek. Benim tahminim, Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağı yönünde. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, kasım toplantısında faiz artırımına gidilebileceğine dair bir işaret vermesi olası. Fed, ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek ve politika kararlarını buna göre şekillendirecektir.

Sonuç olarak, Fed'in kararı, enflasyon ve ekonomik belirsizlik arasındaki ince çizgiyi yansıtacak gibi görünüyor. Ekonomi ve finans dünyası bu kararı yakından takip edecek ve Fed'in geleceğe dair sinyallerini dikkatle inceleyecektir. Umarız ki, bu karar ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi destekler. Ancak, ekonomik değişkenlerin ve risklerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Fed'in bu dengeyi nasıl sağlayacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.

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