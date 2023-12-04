Fenomen yasası geliyor

Türkiye’de, son günlerde tartıştığımız bir konu da internet fenomenleri. İnternet fenomenlerine yönelik Türkiye’de yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar temelde kara para aklama ve vergi kaybına yol açma şeklinde yürütülüyor.

Yüce Türk yargısı eminim kısa sürede bu soruşturma, kovuşturma ve yargı sürecini tamamlayacaktır. Tüm bunlara Çinli Bytedance’ın sahip olduğu TikTok’ta müstehcen yayın yapma gerekçesi ile bir gözaltı da eklendi.

Türkiye, TikTok ve diğer sosyal ağ platformlarına yönelik yeni bir kanun çıkartacak veya mevcut sosyal medya kanunundaki maddelerin bir kısmını değiştirecek gibi görülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 7 Aralık tarihinde TikTok Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen’i meclise çağırdı. Bu görüşme sonrasında, nasıl bir yasal düzenleme gelecek? Hep birlikte göreceğiz.

Türkiye, sosyal ağları zaten sıkı denetim altında tutuyor. Çeşitli yaptırımlar içeren kanun maddeleri ile “sosyal ağ kullanıcılarına güvence sağlamaya” çalışıyor. Ancak, kara para aklama soruşturmaları devam ederken, bu sefer, sanırım gelecek düzenlemelerin çoğu bu boyutta olacak.

İnceleme altına alınan, soruşturulan, kovuşturulan internet fenomenleri, pek çok sosyal ağı kullanıyorlar. Veya kullanıyordu. Ancak, sadece TikTok temsilcisinin, gazi meclisimize çağırılması ilginç. Bir milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan TikTok, neredeyse tüm dünyada ağır bir baskı altında.

ABD, TikTok’un, satılmasını ve faaliyetlerine öyle devam etmesini istiyor. Bazı eyaletlerde, kamu çalışanlarının kullanması yasakladı. Çin ile soğuk savaş yürüten başka bir ülke olan Hindistan, Tiktok ile birlikte pek çok Çinli servisi yasaklamıştı. Avrupa’da Belçika Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Norveç kamu çalışanlarının iş telefonlarında TikTok kullanılmasını yasakladı.

Buna Asya ülkeleri Avustralya, Tayvan Yeni Zelanda ve ABD’nin kuzey komşusu Kanada da dâhil oldu. Somali, terörle bağlantılı içerikleri öne sürerek yasak getirdi. Afganistan’da Taliban yönetimi, İslamla bağdaşmayan içerikler olduğu için yasakladı. Son olarak, Nepal de sosyal düzeni bozduğu gerekçesi ile yasak getirdi. Bakalım TikTok’un akıbeti Türkiye’de nasıl olacak? Yeni çıkan düzenleme sadece işin mali boyutu ile mi ilgili olacak? Yoksa Nepal, Afganistan gibi işin sosyal boyutu ile ilgili mi?