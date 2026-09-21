Fonunuz tasfiye edildi: Zararınızı vergiden düşebilir misiniz?
SPK, yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiyeye aldı. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda da bu konu bizi daha çok meşgul edeceğe benziyor.17 Eylül’de yayımlanan usul ve esaslara göre fon varlıkları en fazla üç ay içinde nakde çevrilecek, elde edilen tutar yatırımcılara payları oranında ödenecek. Sayın Bakan “genele yayılmış bir risk yok” dedi; doğrudur, sistem açısından öyle olabilir. Ama fonu tasfiyeye giren yatırımcı açısından risk gayet somut ve kişisel. Bugüne kadar “para ne zaman ödenecek” ve “kimden tazminat istenir” soruları konuşuldu. Vergi boyutunu ise henüz kimse sormadı.
Akla gelen sorular ve cevaplar
Sırayla bakalım.
1 Tasfiye ödemesi vergi kanunu karşısında bir “fona iade” midir; stopaj nasıl hesaplanacak?
Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında, ödemeyi yapan banka veya aracı kurum tarafından kaynağında stopaja tabi tutulur. Kanun bu vergilemeyi katılma payının “fona iadesi” olayına bağlar. Tasfiyede yatırımcı payını kendi iradesiyle iade etmiyor; fon kendi kendini kapatıyor. Ancak sonuç aynıdır: pay ortadan kalkıyor ve karşılığında bir bedel ödeniyor. Bu nedenle tasfiye ödemesinin de fona iade gibi işlem göreceğini, saklayıcı bankanın stopaj matrahını “ödenen tutar eksi alış bedeli” olarak hesaplayacağını düşünüyorum.
Burada iki pratik nokta var. Birincisi, ödeme tek seferde değil, bankanın belirleyeceği dönemlerde kısım kısım yapılacak. Her kısmi ödemede maliyetin nasıl eşleştirileceği (ilk giren ilk çıkar kuralı bu tabloya nasıl uygulanacak) belirsiz; bir kısmi ödemede kâr, diğerinde zarar çıkması ihtimali var. İkincisi, yatırımcıların büyük çoğunluğu alış bedelinin altında bir ödeme alacak; zararla çıkışta stopaj yok. Asıl mesele o zararın ne olacağı.
2 Zararla çıkan yatırımcı bu zararı başka kazançlarından düşebilir mi, düşebilirse ne zamana kadar?
Geçici 67 sisteminde zarar mahsubu şu şartlarla mümkün: zarar, aynı takvim yılı içinde, aynı banka veya aracı kurum nezdinde, “aynı tür” menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan düşülebilir. Bu üç şartın her biri tasfiye mağduru için ayrı bir tuzak barındırıyor:
Aynı yıl: Tasfiye üç ay sürecek; ödemelerin bir kısmı 2027’ye sarkarsa, zarar 2027’nin zararı olur. 2026’da başka fon veya hisse kazancı olan yatırımcı için mahsup fırsatı yıl sonuyla kapanır; kalan zarar sonraki yıla devretmez.
Aynı kurum: Fon paylarını A bankasından almış, hisse kazancını B aracı kurumunda elde etmişseniz, banka kendiliğinden mahsup yapamaz. Bunun çözümü, izleyen yıl Mart ayında verilecek “ihtiyari beyanname”dir: yıl içinde farklı kurumlarda oluşan aynı tür kazanç ve zararlar bu beyannamede netleştirilir, fazla kesilen stopaj iade alınır.
Aynı tür: Geçici 67 uygulamasında menkul kıymetler sınıflara ayrılıyor; yatırım fonu katılma payları kural olarak kendi başına bir sınıf, hisse senedi yoğun fonlar ise hisse senetleriyle aynı sınıfta değerlendiriliyor. Tasfiyeye giren fonun türü, zararın hangi kazançlardan düşülebileceğini belirleyecek. Serbest fon zararının hisse kazancından düşülüp düşülemeyeceği, bu yıl vergi idaresine çokça sorulacak.
Pratik tavsiyem şu: Tasfiye kapsamındaki yatırımcılar, bugünden itibaren fon alış tarihlerini, alış bedellerini ve aynı yıl içinde başka kurumlarda elde ettikleri menkul kıymet kazançlarını bir dosyada toplasınlar. Mahsup imkanını araştırsınlar.
3 Şirket bilançosunda fon payı taşıyan kurumsal yatırımcının durumu farklı mı?
Şirketlerin fon payları için tablo daha karışık. 2023’te yapılan değişiklikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası, o tarihten sonra alınan paylar için kaldırılmıştı. Buna 5 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı eklendi: kurumların para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlardaki %0 stopaj %10’a çıkarıldı. Yani kurumsal yatırımcı bir yandan stopaj yükü artarken, diğer yandan tasfiye zararıyla karşı karşıya.
Kurumlar için zarar mahsubu geçici 67’nin dar kalıbına bağlı değil; tasfiyeden doğan zarar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır. Ancak iki noktaya dikkat edilmeli. Birincisi, dönem sonu değerlemesi: fon payları henüz nakde dönmemişken 2026 bilançosunda hangi değerle yer alacak, değer düşüklüğü gider yazılabilecek mi, yoksa zarar ancak fiilen ödeme alındığında mı kesinleşecek? İkincisi, geçici vergi: üçüncü dönem geçici vergi beyanı Kasım’da verilecek; o tarihte tasfiye tamamlanmamış olabilir. Zararı erken yazan şirket inceleme riski alır, geç yazan fazla vergi öder. Bu konuda GİB’in bir açıklama yapmasını beklemek makul olur; yapmazsa özelge talep edilmesini öneririm.
4 İleride bir tazminat alınırsa onun vergisi ne olur?
Hukukçu meslektaşlarım geçen hafta yatırımcının kurucu ve yöneticiden tazminat isteyebileceği halleri ayrıntılı yazdı. Bir gün tazminat alınırsa vergisi ne olur? Gerçek kişi için malvarlığında meydana gelen bir eksilmenin telafisi, kural olarak gelir vergisinin yedi gelir unsurundan hiçbirine girmez; tazminatı vergilendirmek için özel hüküm gerekir. Kurumlar için ise durum tersidir: alınan tazminat ticari kazanca dahil olur, ama zaten daha önce gider yazılan zararı telafi ettiği için net vergi etkisi sıfıra yakındır.
Son söz
Tasfiye kararının vergi kanunlarında özel bir karşılığı yok; mevcut kurallar bu duruma uyarlanacak. Bu da yorum farkı ve ihtilaf demek. Yatırımcıya tavsiyem: Belgeleri saklayın, yıl sonunu beklemeden mahsup imkânını hesaplatın, kurumsanız değerleme kararını mali müşavirinizle birlikte verin.
Mali İdarenin ilk etapta ve hızlıca aklımıza gelen ve gelebilecek konularda hızlıca açıklama yapıp yol göstermesinde fayda görüyoruz.
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