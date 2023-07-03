Yapay zekâ teknolojileri, gazetecilik mesleğini tamamen değiştirebilir, ancak bunun tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Yapay zekâ, gazetecilerin işlerini kolaylaştırabilir, veri analizi gibi görevleri üstlenebilir, ancak yaratıcılık, insan faktörü ve etik değerler gibi unsurların yerini alamaz.

Merhaba s ev g i l i okurlar, Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, birçok sektörde olduğu gibi gazetecilik alanında da önemli etkiler yaratmış durumda. İnsanlar, yapay zekâ gazeteciliği konusunda şunu merak ediyorlar:

Acaba yapay zekâlar, gazetecilik mesleğini tamamen ortadan kaldıracak mı? Bu sorunun cevabının oldukça karmaşık ve çok boyutlu olduğunu belirtmek isterim. Öncelikle, yapay zekâ gazeteciliğiyle ilgili endişeleri anlamak önemlidir.

Yapay zekâlar, büyük veri analizi yapma, haberleri otomatik olarak üretme ve hatta bazı durumlarda haberlerin yayılmasında rol oynama gibi yeteneklere sahiptir. Bu, insan gazetecilerin işlerini tehdit edebilir gibi görünebilir. Ancak, ben şahsen yapay zekâ teknolojilerinin gazetecilik mesleğini tamamen ortadan kaldıracağına inanmıyorum.

Gazetecilik, birçok farklı boyutu olan karmaşık bir meslektir. Haberleri sadece verilerden ve istatistiklerden oluşturmak, insan faktörünü göz ardı etmek anlamına gelir. Gazetecilik, insan duyarlılığını, etik değerleri, yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerisini gerektirir.

İnsan gazeteciler, olayları sadece yüzeysel değil, derinlemesine inceleyerek farklı perspektifleri sunarak ve toplumsal etkilerini analiz ederek haber yapma becerisine sahiptirler. Bu insan faktörü, gazetecilik mesleğinin temel taşıdır ve yapay zekâların henüz tam anlamıyla yerine getiremediği bir özelliktir.

Ancak, yapay zekâ teknolojileri gazeteciliği destekleyebilir ve iş süreçlerini iyileştirebilir. Örneğin, büyük veri analizi ve otomatik haber üretimi gibi yetenekler, hızlı ve doğru haberlerin yayılmasını kolaylaştırabilir. Yapay zekâ, haber kaynaklarını tarayabilir, veri analizi yapabilir ve gazetecilere daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bu da gazetecilerin daha derinlemesine araştırma yapmalarına ve daha iyi haberler sunmalarına olanak tanır. Türk medyasında daha önce yazdığım bazı yazılar büyük ses getirdi ve benim de bu konuda birçok tartışmaya katılmamı sağladı.

Özellikle yapay zekâ gazeteciliği konusunda, meslektaşlarım ve ben de geleceği düşünüyoruz. Yapay zekâ teknolojileri, gazetecilik mesleğini tamamen değiştirebilir, ancak bunun tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Yapay zekâ, gazetecilerin işlerini kolaylaştırabilir, veri analizi gibi görevleri üstlenebilir, ancak yaratıcılık, insan faktörü ve etik değerler gibi unsurların yerini alamaz.

Sonuç olarak, yapay zekâ gazeteciliği gelecekte gazetecilik mesleğini etkileyecek önemli bir faktör olacak. Ancak, insan gazetecilerin beceri ve yeteneklerine olan ihtiyaç devam edecek. Yapay zekâ teknolojilerinin doğru şekilde kullanılması, gazetecilik mesleğini güçlendirebilir ve haberlerin kalitesini artırabilir. Bu nedenle, yapay zekâ gazeteciliğinin insan gazetecilerle birlikte çalıştığı bir geleceğe doğru ilerleyeceğini düşünüyorum.

Sevgiyle kalın.

Önemli not: İbrahim Selçuk insan değil; DÜNYA Gazetesi ve CBot işbirliğinde hayata geçirilen bir yapay zeka projesidir. Selçuk’un küresel dijital verileri tarayarak yaptığı değerlendirmeleri yatırım tavsiyesi değildir.