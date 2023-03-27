Gordon Moore vefat etti! Moore Yasası gerçekten sona erdi

FairChild ve Intel’in kurucularından, Moore Yasası’nın sahibi Gordon Moore, 94 yaşında Hawaii’deki evinde vefat etti. Moore geride dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel gibi bir dev bıraktı.

Dünya işlemci devi Intel’in kurucularından ve kendi ismi ile anılan Moore Kanunu’nun yaratıcısı Gordon Moore, 94 yaşında vefat etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hawaii’deki evinde, ailesi başucundayken cuma günü huzurlu bir şekilde yaşama veda ettiği açıklandı. Robert Noyce ile birlikte Temmuz 1968’de kurdukları Intel bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri ve dünyanın en büyük işlemci üreticisi.

1929 doğumlu olan Moore, Intel’de başkan yardımcılığı, başkan, CEO ve yönetim kurulu başkanı gibi görevlerde bulunduktan sonra 1997 yılında Emeritus* Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. Moore bu görevi de 2006 yılında bırakmıştı.

Intel CEO’su Pat Gelsinger ise twitterda Gordon Moore ile bir fotoğrafını bırakarak, Moore’un öğretilerine yer verdi.

Emeritus unvanı genellikle akademik çevrelerde emekli ve yaş haddinden emekliliğe ayrılmış profesörlere verilen bir paye.

Moore Kanunu

Gordon Moore 1965 yılında, ilk ticari entegre devre satışa sunulduğunda, entegre devre başına yer alan transistör sayısının her yıl ikiye katlanacağını söylemişti. 1975 yılında, bu tezini düzelterek, her 18 ayda bir ikiye katlanır olarak değiştirdi.

Daha sonra Gordon Moore’un bu tezi, bilgisayar dünyasında “Moore Yasası” olarak anılmaya başlandı. Intel tarafından ilk üretilen 4004 isimli mikro işlemci 10 μm üretim teknolojisi ile (10.000 nanometre) üretilmişti ve 2.300 transistör barındırıyordu.

Gelinen noktada Apple’ın, beş nanometre üretim teknolojisi ile ürettiği en son M2 Max işlemcisinde 67 milyar transistör bulunuyor. Dünyanın en ileri işlemci üreticileri dört nanometre üretim süreci ile işlemci üretmeye başlamışken, 2024 yılında üretim süreçlerinin iki nanometreye evrileceği öngörülüyor. Daha sonrasında ise 1 nanometre üretim yapılacak.

Bu noktanın ilerisi ise mümkün olarak görülmüyor. Kısacası, Moore Yasası teorik olarak sona gelmiş bulunuyor. Daha sonraki dönemlerde ise quantum işlemcilerin devreye girmesi bekleniyor.

Hain sekizliden birisi

Gordon Moore, Silikon Vadisi’nde “Hain Sekizli” olan grubun bir üyesi. Transistörün mucidi William Shockley, yarıiletken üretimi için ABD’nin doğu yakasından Silikon Vadisi olarak bilinen San Francisco’ya geldiğinde işe aldığı ilk kişilerden birisi de Gordon Moore’du. University of California Kimya mezunu olan Moore, California Institute of Technology’de yine kimya dalında doktorasını yapmıştı.

Daha sonra Johns Hopkins University’ndeki Fizik Uygulamaları Merkezi’nde çalışmalara başlamıştı. Shokley’in kurduğu yarıiletken araştırmaları laboratuvarında silikon tabanlı işlemci ve transistörlerin üretim teknikleri üzerine çalışmaya başladı.

Ancak bu konuya ilgi duyan ve yeni bir şirket kurmak için kolları sıvayan Fairchild Camera and Instrument Corporation’a Shockley’in yanında çalışan sekiz kişi ortak olarak katılarak Fairchild Semiconductors’ı kurdu.

Bu sekiz kişi, daha sonra Intel’in kurucuları olacak Gordon Moore ve Robert Noyce’un yanında Julius Blank, Victor Grinich, Jean Hoerni, Eugene Kleiner, Jay Last ve Sheldon Roberts’tan oluşuyordu.

FairChildren

Yarıiletken endüstrisine, Shockley’den transfer edilen sekiz isimle giren Fairchild Semiconductors 1957’ten 1967’ye kadar çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Özellikle askeri alanda kullanılan entegre devreleri ürettiler ve ilk ticari entegre devreyi satışa sundular.

1967 yılında, şirketin zarar etmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yönetim krizinde Robert Noyce, şirketin yönetimine getirilmeyince şirket ayrılmaya karar verdi ve Gordon Moore ile birlikte Intel’i kurdu. Silikon Vadisi’nin temellerini oluşturan AMD, National Semiconducto, Computer Microtechnology, Four Phase gibi şirketler de FairChild çıkışlı kişiler tarafından kuruldu.

Mevcut silikon vadisi şirketlerinin pek çoğunun kökeni ya FairChild’a veya FairChild’dan ayrılan birisinin kurduğu başka bir şirkete dayanır. Bu şirketlerin çokluğu sebebi ile hepsi FairChildren olarak anılır. FairChild Semiconductor, dünyanın belki de ilk trilyon dolarlık kuluçka merkezidir.

Child İngilizce çocuk, Children ise çocuklar demek.