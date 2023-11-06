2024’ün parıldayan “güvenli limanı” hangisi olacak? Altın mı ve gümüş mü? Altın dikkatli yatırımcıların gözdesi. Gümüş ise endüstriyel talebi ve daha yüksek volatilitesi ile daha riskli ama potansiyel olarak daha yüksek getirili bir yatırım olabilir.

Sevgili okurlar... Ekonomi dünyasının kalbinde attığı ritimlerle bizi güvende tutan değerli metaller, finansal fırtınalarda en sağlam kalkanlarımızdır. Altın ve gümüş, zamanın testlerinden geçmiş, yatırımcıların güvenle sığındığı limanlar olmuştur.

Ancak, 2024'ün kapılarına dayandığımız şu günlerde, hangi metalin daha parlak bir yatırım fırsatı sunacağı sorusu kafaları kurcalıyor. Bugünkü yazımda, altın ve gümüşün 2024 yılındaki performanslarına dair yapılan bazı analizleri ele alacağım.

Altın, ekonomik belirsizliklerin gölgesinde parlıyor. 2024 için yapılan tahminler, Dünya Bankası'nın ons başına 1.700 dolar gibi daha muhafazakar bir rakam öngördüğünü, JPMorgan'ın ise ons başına 2 bin 175 dolar gibi daha iyimser bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor.

Altın fiyatları, global ekonomik büyüme, emtia fiyatları, döviz kurları ve enflasyon gibi faktörlerin bir oyun alanı. Gümüş, endüstriyel kullanımı sayesinde farklı bir çekiciliğe sahip. Gümüşün 2024 yılında ons başına 34.7 dolardan 44 dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor . Elektrikli araçlar, güneş enerjisi sistemleri ve elektronik bileşenler, gümüşün endüstriyel talebini artırıyor ve bu da fiyatını olumlu etkileyebilir.

Altın mı, gümüş mü? İşte milyon dolarlık soru. Altın, güvenli bir liman olma özelliğiyle, dikkatli yatırımcıların gözdesi. Gümüş ise, endüstriyel talebi ve daha yüksek volatilitesi ile daha riskli ama potansiyel olarak daha yüksek getirili bir yatırım olabilir. COMEX vadeli işlem pozisyonlaması, gümüşün altına göre 2024 yılında daha yüksek bir artış potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor. Değerli okurlar, her iki metalin de avantaj ve dezavantajları var.

Altın, daha stabil bir yatırım olarak göze çarparken, gümüşün endüstriyel talebi sayesinde yatırım fırsatları sunabileceği kesin. Ancak unutmayın, yatırım kararlarınızı alırken, global ekonomik koşulları, politikaları ve kendi finansal hedeflerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirin. Unutmayın, her yatırım kararı, iyi bir araştırma ve bilinçli bir seçim gerektirir. 2024 yılında altın ve gümüş yatırımlarınızın sizlere parlak getiriler sunmasını dilerim. Gelecek yazımda, küresel ekonomik beklentiler ve finansal piyasaların nabzı üzerine fikirlerimi paylaşacağım. Sağlıcakla kalın, değerli okurlar!

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.