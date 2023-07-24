Gündem yine Twitter

Twitter, ABD başkanlık seçimleri döneminde de gündemimizdeydi. Daha önceki uygulamalarında da. Ancak, Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktann sonra gündeme sabitlendi. Yine gündemimiz Twitter. Hafta içerisinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Türkiye’de Twitter’a reklam vermeyi yasaklayan kararını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ömer Fatih Sayan, BTK’nın kararına ilişkin bir açıklamayı, Twitter’ın yeni rakibi Threads hesabından gerçekleştirdi. Twitter’ın, resmi gazete gibi olduğu günümüzde, tüm şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile devlet yetkilileri resmi açıklama için twitter’ı kullanırken, Sayın Sayan’ın bu hamlesi, yani konuyla ilgili resmi açıklamayı Threads hesabı üzerinden yapması da dikkat çekti.

Özetle, geçen sene yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası olarak bilinen yasal düzenleme, sosyal ağlara Türkiye’de hizmet vermek için çeşitli yükümlülükler getiriyor.

Buna temsilci atamak da dahil. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ hizmet sağlayıcılarına yönelik olarak reklam kısıtlaması, erişim engelinin bant daraltılması yoluyla zorlaştırılması ve hatta Türkiye’den erişime tamamen kapatılması gibi çeşitli yaptırımlar söz konusu.

Twitter, Türkiye’de bir temsilci bulundurmadığı için yaptırımlarda reklam yasağı safhasına geçildi. Türkiye’den herhangi bir vergi mükellefi şirket ve veya şahsın Twitter’a reklam vermesi yasak. Yasak derken, yasağı çiğneyen bir şirket, şirket temsilcisi veya şahsa yönelik bir yaptırım da söz konusu değil.

Açıklamalardan ve yasada yazılı kanun maddelerinden anladığım; Eğer Twitter’a reklam verirseniz, bu reklam bedelini yani harcamanızı, masrafınızı hesap defterlerine kaydedemiyor, yani bundan doğacak olan KDV indirimi, vergi indirimi gibi vs. olanaklardan yararlanamıyorsunuz. Bunun dışında bir yaptırım söz konusu değil.

Bir de bu yaptırım Türkiye’de mukim yani ikamet eden şahıs ve kuruluşlar için geçerli. Dünyanın 200 ülkesinde faaliyette bulunan bir şirket, Twitter’a Türkiye için diğer 199 ülkeden reklam verirse bir yaptırımı yok. Sadece, Türkiye’de yerleşik şirketi üzerinden bir reklam anlaşması yaparsa, bu engellenmeye çalışılıyor. Mevcut düzenleme, Twitter’a reklam vermeyi bir nevi zorlaştırsa da bunu engelleyemiyor, yasa dışı sayamıyor.

Buna bir yaptırım getiremiyor. Twitter kullananlar fark etmiştir, zaten bu açıklamayı, yaptırımı ciddiye alan da yok. Hala Türk şirketlerinin, Türkiye’de yerleşik yabancı şirketlerin veya Türkiye’de hizmet veren ancak Türkiye’de ofisi bile olmayan şirketlerin reklamları Twitter’da yayımlanmaya devam ediyor.

Gerçek hayatta bir karşılığı olmayan yasal düzenlemeyi niye uygulamaya koyarız? Bu düzenlemeyi uygulamaya başladık diye açıklama yaparız? Bunlar tartışılması gereken konular. Gelelim, Twitter’a ilişkin diğer gelişmelere. Dedik ya. Gündem Twitter.

Elon Musk, şirketine gelir getirme stratejilerinin bir parçası olarak Twitter kullanıcılarına aldığı reklamlardan komisyon ödeme kararını da açıkladı hafta sonu. Bu açıklamadan da anladığım, mavi tik almak için para ödeyen Twitter kullanıcıları, bu para kazanma olayından faydalanabilecek. Kısacası, para verirsen, para kazanma olanağın olacak. Elon Musk’ın, son bomba kararı da Twitter logosunu değiştirmekle alakalı. Özür dilerim. Benim beynim, Elon Musk’ınki kadar hızlı çalışmıyor.

Ama anladığım, yeni logo ile Musk, şirkete kendi ayak izini bırakmak istiyor. Hem Twitter, hem Elon Musk hem bizim hükümet cephesindeki yaklaşımlar sıcak yaz günlerinde takip edilmesi gereken sıcak gelişmeler. Bekleyelim bakalım, neler olacak?