Hukuki ve ticari açıdan yeşil vergiler ve vergi teşvikleri uluslararası sempozyumu

Çevre dostu üretim ve tü­ketim, artık küresel bir zorunluluk. Gerekli önlem­lerin alınmaması halinde, dünyada yaşam, üstelik çok da uzak olmayan bir gelecek­te, şimdikinden çok farklı bir hal alacak.

İşletmeler ve hane halkları üzerinde mali yükler

Çevre dostu üretim ve tü­ketim amacına ulaşabilmek amacıyla getirilen/getirilme­si planlanan ödevler, işletme­ler ve hane halkları üzerinde ciddi mali yükler oluşturu­yor. Uluslararası ticareti ve böylece tüketimi daha ma­liyetli hale getiren bu ma­li yüklerin, haklı rekabete ve insanların ihtiyaçlarını kar­şılaması gerekliliğine en az zarar verecek şekilde biçim­lendirilmesi ve gerekli nok­talarda işletme ve hanelere destek olunması gerekiyor. Dolayısıyla, çevre dostu üre­tim ve tüketim, çok katman­lı; insan hayatı, üretim, tica­ret ve tüketim beşgeni içinde hassas dengelerin kurulması ve korunması gereken bir ko­nudur.

Yeşil dönüşüm konusun­da öncülüğü Avrupa Birli­ği’nin yaptığını belirtmek yanlış bir saptama olmaz. Üstelik Avrupa Birliği sade­ce kendi işletmelerini değil, Sınırda Karbon Düzenleme­si Mekanizması üzerinden üçüncü ülkelerdeki işletme­leri de yeşil dönüşüme ade­ta zorlamakta. Dünya ihra­cat şampiyonları ise -2023 itibariyle- sırasıyla Çin, ABD ve Almanya’dır; Almanya za­ten AB içindeki konuyla ilgi­li düzenlemelerle bağlı. Çin ve ABD’de de ise dikkat çe­kici gelişmeler yaşanıyor. Trump’ın ABD’yi Paris İklim Antlaşması’ndan ikinci kez çekmesi, diğer devletlere da­ha fazla yük getirecek.

Bu önemli konuyu vergi ağırlıklı bir bakış açısıyla ele almak üzere, Vergi Araştır­maları Vakfı Başkanı Dr. Em­re Akın ile birlikte “Hukuki ve Ticari Açıdan Yeşil Vergi­ler ve Vergi Teşvikleri” baş­lıklı uluslararası bir sempoz­yum düzenliyoruz. 25 Kasım Pazartesi günü saat 13:00 – 18:30 arasında düzenlene­cek sempozyum, ev sahibi­miz TOBB’un İstanbul-Le­vent’teki Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Sempozyuma fiziksel katılım mümkün olma­yanlar, yesil­vergi.tobb.org. tr adresinden kayıt yaptıra­rak online katı­lım sağlayabi­lirler

Konu başlıkları

Sempozyumda; “AB’nin ye­şil vergi politikasındaki son gelişmeler ve bunun ulusla­rarası ticaret üzerindeki etki­leri”, “Sınırda Karbon Düzen­lemesi Mekanizması ve ben­zeri mekanizmaların Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları­na uygun olup olmadığı”, “ih­racat şampiyonu ülkelerde yeşil vergiler ve vergi teşvik­leriyle ilgili durum”, “Türki­ye’nin önde gelen işletmele­rinin konuya yaklaşımı” ve “Türkiye’nin izlemesi gere­ken yol”, her biri alanında uz­man, uluslararası arenada iyi bilinen çok değerli oturum başkanları ve konuşmacılar tarafından ele alınacak.

Konuşmacılar ve oturum başkanları

Açılış konuşmalarını Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Başkanı Sayın Os­man Dinçbaş’ın, TOBB Ver­gi Danışma Kurulu Başkanı Sayın Fatih Dural’ın ve be­nim yapacağımız sempoz­yumun ilk oturumunu Sayın Prof. Dr. Halil Hasar (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Başkanlığı, İklim Deği­şikliği Başkanı), ikinci otu­rumunu Sayın Sedef Yavuz Noyan (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Özel Daire Başkanı) ve üçüncü oturumunu ise Sayın Bülent Görer (Trasta Grubu CEO) yönetecektir.

Konuş­macılarımız ise, soyisim sı­rasına göre, yurt dışından Sa­yın Prof. Dr. Reuven Avi-Yo­nah (Michigan Ün.), Sayın Prof. Dr. Joachim Englisch (Münster Üni.), Sayın Prof. Dr. Feng Long (Çin Çevresel Planlama Akedemisi), Sayın Dr. Ali Osman Özdilek (Avru­pa Hukuk Enstitüsü), Sayın Rainald Vobbe (FGS) ve ben, Türkiye’den ise Sayın Eray Akdağ (Borusan Holding), Sayın Dr. Emre Akın, Sayın Özgün Çınar (Trasta ESG), Sayın Nadir Gülhan (Sabancı Holding) ve Sayın Yılmaz Şa­hin (Limak Holding) olacak.

Bu vesile ile, yukarıda isimlerini andığım konuşma­cı ve oturum başkanlarımız ile toplantımıza destek veren TOBB’a, Sayın Serhat Umut Aydın nezdinde WTS Tau­rus-Tax, Accounting and Pay­roll in Turkey ile Sayın Erdal Aydın’a teşekkür ediyorum.