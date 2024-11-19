Hukuki ve ticari açıdan yeşil vergiler ve vergi teşvikleri uluslararası sempozyumu
Çevre dostu üretim ve tüketim, artık küresel bir zorunluluk. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde, dünyada yaşam, üstelik çok da uzak olmayan bir gelecekte, şimdikinden çok farklı bir hal alacak.
İşletmeler ve hane halkları üzerinde mali yükler
Çevre dostu üretim ve tüketim amacına ulaşabilmek amacıyla getirilen/getirilmesi planlanan ödevler, işletmeler ve hane halkları üzerinde ciddi mali yükler oluşturuyor. Uluslararası ticareti ve böylece tüketimi daha maliyetli hale getiren bu mali yüklerin, haklı rekabete ve insanların ihtiyaçlarını karşılaması gerekliliğine en az zarar verecek şekilde biçimlendirilmesi ve gerekli noktalarda işletme ve hanelere destek olunması gerekiyor. Dolayısıyla, çevre dostu üretim ve tüketim, çok katmanlı; insan hayatı, üretim, ticaret ve tüketim beşgeni içinde hassas dengelerin kurulması ve korunması gereken bir konudur.
Yeşil dönüşüm konusunda öncülüğü Avrupa Birliği’nin yaptığını belirtmek yanlış bir saptama olmaz. Üstelik Avrupa Birliği sadece kendi işletmelerini değil, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması üzerinden üçüncü ülkelerdeki işletmeleri de yeşil dönüşüme adeta zorlamakta. Dünya ihracat şampiyonları ise -2023 itibariyle- sırasıyla Çin, ABD ve Almanya’dır; Almanya zaten AB içindeki konuyla ilgili düzenlemelerle bağlı. Çin ve ABD’de de ise dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Trump’ın ABD’yi Paris İklim Antlaşması’ndan ikinci kez çekmesi, diğer devletlere daha fazla yük getirecek.
Bu önemli konuyu vergi ağırlıklı bir bakış açısıyla ele almak üzere, Vergi Araştırmaları Vakfı Başkanı Dr. Emre Akın ile birlikte “Hukuki ve Ticari Açıdan Yeşil Vergiler ve Vergi Teşvikleri” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenliyoruz. 25 Kasım Pazartesi günü saat 13:00 – 18:30 arasında düzenlenecek sempozyum, ev sahibimiz TOBB’un İstanbul-Levent’teki Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Sempozyuma fiziksel katılım mümkün olmayanlar, yesilvergi.tobb.org. tr adresinden kayıt yaptırarak online katılım sağlayabilirler
Konu başlıkları
Sempozyumda; “AB’nin yeşil vergi politikasındaki son gelişmeler ve bunun uluslararası ticaret üzerindeki etkileri”, “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve benzeri mekanizmaların Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olup olmadığı”, “ihracat şampiyonu ülkelerde yeşil vergiler ve vergi teşvikleriyle ilgili durum”, “Türkiye’nin önde gelen işletmelerinin konuya yaklaşımı” ve “Türkiye’nin izlemesi gereken yol”, her biri alanında uzman, uluslararası arenada iyi bilinen çok değerli oturum başkanları ve konuşmacılar tarafından ele alınacak.
Konuşmacılar ve oturum başkanları
Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Başkanı Sayın Osman Dinçbaş’ın, TOBB Vergi Danışma Kurulu Başkanı Sayın Fatih Dural’ın ve benim yapacağımız sempozyumun ilk oturumunu Sayın Prof. Dr. Halil Hasar (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı, İklim Değişikliği Başkanı), ikinci oturumunu Sayın Sedef Yavuz Noyan (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Özel Daire Başkanı) ve üçüncü oturumunu ise Sayın Bülent Görer (Trasta Grubu CEO) yönetecektir.
Konuşmacılarımız ise, soyisim sırasına göre, yurt dışından Sayın Prof. Dr. Reuven Avi-Yonah (Michigan Ün.), Sayın Prof. Dr. Joachim Englisch (Münster Üni.), Sayın Prof. Dr. Feng Long (Çin Çevresel Planlama Akedemisi), Sayın Dr. Ali Osman Özdilek (Avrupa Hukuk Enstitüsü), Sayın Rainald Vobbe (FGS) ve ben, Türkiye’den ise Sayın Eray Akdağ (Borusan Holding), Sayın Dr. Emre Akın, Sayın Özgün Çınar (Trasta ESG), Sayın Nadir Gülhan (Sabancı Holding) ve Sayın Yılmaz Şahin (Limak Holding) olacak.
Bu vesile ile, yukarıda isimlerini andığım konuşmacı ve oturum başkanlarımız ile toplantımıza destek veren TOBB’a, Sayın Serhat Umut Aydın nezdinde WTS Taurus-Tax, Accounting and Payroll in Turkey ile Sayın Erdal Aydın’a teşekkür ediyorum.