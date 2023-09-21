Bu sene 7'nci kez düzenlenecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7'nci Dünya Yatırımcı Haftası, 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” temasıyla duyurulan etkinlikler kapsamında sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller düzenlenecek.

Panellerde finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, girişimcilik, sermaye piyasalarında yatırımcı olmak gibi birçok konu değerlendirilecek. Hepsinin odağında da dijitalleşme yer alıyor.

Aynı zamanda Dünya Gazetesi’nin de yazarlarından olan, Magnus Yapay Zekâ İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı İskender Ada, moderatörlüğünü yapacağı “Yapay Zekâ ile Sermaye Piyasaları Sohbeti” başlıklı panelde, ChatGPT’yi ve Dünya Gazetesi’nin yapay zekâ yazarı İbrahim Selçuk’u konuk alarak bir ilke imza atacak.

Bu ilginç sohbette Ada sermaye piyasalarında dijitalleşme, yapay zekânın rolü, yatırımcıların ve kurumların bu teknolojiden nasıl faydalanacağı, dikkat edilmesi gereken konular gibi başlıklardaki sorularını her iki yapay zekâya iletecek.

ChatGPT’yle birlikte konuşmacı olan yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk da güncel verileri kullanarak, kendi görüşlerini paylaşacak. Hem yatırımcıların hem finans kurumlarının ilgiyle takip edeceği bu etkinlik, 4 Ekim çarşamba günü saat 12:30’da başlayacak. Yaklaşık 45 dakika sürecek olan bu sohbeti www. sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden kaydolarak, çevrimiçi ortamda izleyebilirsiniz.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.