Kentsel dönüşümde vatandaş müteahhitlere emanet
Türkiye’nin fay hatları üzerinde bir ülke olduğunu defalarca acı şekilde gördük. Ancak, deprem değil bina öldürüyor. Dolayısıyla, riskli yapıların doğru bir şekilde saptanması, güçlendirilmesi, güçlendirilemiyorsa yıkılıp yenisinin yapılması konusunda konusunda herkes hemfikir. Fakat gerek mevzuattan ve gerek idari uygulamadan kaynaklanan ciddi sıkıntılar, sahada büyük mağduriyetler yaşatıyor.
Riskli yapı tespiti sürecinde sorunlar
1Riskli yapı tespiti için, yasa (6306 SK) öncelikle maliklerin başvurusunu aramakta. Yasa, daha çok apartmanlar düşünülerek hazırlandığından, bağımsız evler söz konusu olduğunda sorunlar çıkıyor. “Ortak taşıyıcı sistem” iddiası ispatlanmaksızın, hatta belediyedeki planlar ortak taşıyıcı sistem iddiasına karşı olmasına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı birimleri maliklerden sadece birinin başvurusu ile harekete geçiyor.
2Lisanslı firmalar, riskli yapı tespiti başvurusu olmayan malikleri kendi tuttukları tutanakla “riskli yapı tespitine engel oldukları” şeklinde gösterebiliyor. Bakanlık birimleri işin aslını araştırmaksızın lisanslı firmaların bu tutanaklara dayalı dilekçelerini kabul ederek kolluk kuvveti desteği veriyor. Böylece, riskli yapı tespiti başvurusu olmayan malik bir anda kapısında birsürü polisle karşı karşıya kalarak, baskı hissiyle örnek alınmasına izin veriyor.
3Bu süreçte kimi tebligatlar bile doğrudan maliklere yapılmayabiliyor, malikler kendilerine ilişkin idari kararları, lisanslı firma çalışanlarının WhatsApp mesajlarıyla öğreniyor.
4Riskli yapı tespit kararının gerekçesi maliklere bildirilmiyor, Teknik Heyet kararlarının itirazları red gerekçesi bilinmiyor. Lisanslı firma raporu tam olmamasına, “ortak taşıyıcı sistem” iddiası kanıtlanmamış, zemin etüdü eksik, araştırma çukurları açılmamış ve rölöve çalışmasındaki eksikliklere rağmen, Bakanlık birimleri işlemlere devam edebiliyor.
5İdari yargı, yürütmeyi durdurma kararı vermekte çok tereddütlü davranıyor.
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgil sorunlar
Bir kere riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra ise, maliklerin pazarlık gücü zayıflıyor.
1 Yetkisiz müteahhtitler, maliklerle temasa geçip kendilerini ehil göstererek görüşme yapıyorlar. Yasada buna bir engel olmadığından, Bakanlık kendi yetki alanlarına girmediği gerekçesiyle duruma sessiz kalıyor.
2 Riskli yapı kararı çıkmasının malikler açısından yarattığı durum fırsat bilinerek, yasaların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeren kat karşılığı inşaat sözleşmeleri maliklere adeta dayatılıyor.
3 Bu tür kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin malikleri koruyucu asgari /temel düzenlemeleri içermesi zorunluluğu olmadığından, müteahhit kendine ait kısımları yapıp sattıktan sonra ortadan kolayca yok olabiliyor. Müteahhit, sözleşmeye kendi aleyhine olacak şekilde cezai şart tabi ki koymadığı için, maliklere kendi imkanlarıyla yapıyı tamamlatmaktan başka yol kalmıyor.
Tabi, işini etik kurallara da uygun yapan müteahhitlere değil sözümüz. Ancak, günün sonunda malikler, müteahidin vicdanına değil, hukuka emanet olmalıdır.
Taşınmaz değer tespitinin göz ardı edilişi
Süreçteki en sıkıntılı konulardan biri de, taşınmaz değer tespiti. Yasa, bu değerin “riskli yapı tespiti” kararını takiben, hak sahipleriyle yapılacak tüm sözleşme ve hesaplamaların öncesinde, “taşınmazın tamamı bakımından” Başkanlık, TOKİ ve İdare tarafından -Yönetmelik md.12’ye uygun şekilde- yapılmasını gerektiriyor. Çünkü, bu değer tüm hak sahipliği hesaplarının temelini oluşturmakta. Buna karşılık Bakanlık, ancak sözleşmeyi kabul etmeyen malikin arsa payının açık artırma ile satışı sürecinde devreye girerek “rayiç bedel” saptıyor. Pek çok malik, evinin/dairesinin elinden yok pahasına gideceği endişesiyle kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalıyor.
Sonuç
Tabi ki yaşam hakkı değerlidir. Ancak, tüm temel hak ve özgürlüklerin etkin kullanılmasının yolu mülkiyet hakkından geçer. Mülkiyet hakkının ölçüsüzce sınırlandırılması ne hukuka ne de vicdana uygundur. Riskli yapı tespiti için önce “ortak taşıyıcı sistem”in varlığının saptanması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde malikleri koruyucu hükümler içermesinin zorunlu kılınması, taşınmaz değerinin idare tarafından işin başında saptanması ve müteahhitler için ise zorunlu sorumluluk sigortası şart.