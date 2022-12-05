Bugün sizlere 32 yıldır yayınladığımız Dünya Kitap markasıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dünya Kitap, babam Nezih Demirkent’in kurduğu, zamanının en iyi yazarlarıyla yol alan, yıllarca saygın ödüller dağıtan, heyecanlı jüri akşamlarının yaşanmasına vesile olan bir yayın organıydı. Nezih Demirkent’in asla yayın editörünün önüne geçmediği, kapağından baskısına titizlikle üzerinde durduğu Dünya Kitap, uzun yıllar verilen ödüllerin zarafetinin konuşulduğu, logosu üzerinde çok ciddi çalışmaların gerçekleştirildiği gazete kağıdına basılı ilk dergiydi.

Kimse tarafından değil, bizzat Nezih Demirkent’in katıldığı jüri toplantılarıyla hak yemeden, kural çiğnemeden, etik değerlere dikkat ederek ilerledi hep. Nezih Bey’in vefatının ardından aynı titizlikle yürüttük çalışmalarımızı. Edebiyat dünyasına Dünya Kitap ile yön vermeye, yol bulmaya çalıştık. Popüler edebiyatın, edebi kitapların, yeni açılan yayınevlerinin yolu çok kere bizlerle kesişti. Bizim sevgili aylık dergimiz, sonralarda bizim çizdiğimiz çerçeveden çıktı. 21 Kasım sabahı, Dünya Gazetesi markasını bizimle olduğu dönemlerdeki dinamiği ile sürdürmek üzere çıktığımız yolculukta, haksız müdahaleler ve markaya yönelik yapılan saldırılar nedeniyle Dünya Kitap’a sadece 1 ay ara vermek durumunda kaldık. İki sene boyunca pandemi ile boğuşurken yapılamayan TÜYAP Kitap Fuarı, bu sene bizsiz, biz de onlarsız kaldık. Ama markamızı alamayan ve kara çalmayı iş edinenler bilmeli ki yeni bir yayınla 31 yıl geride bırakmış olamazsınız ve biz 32. yılını kutlayacağımız 2023 yılında Dünya Kitap’ı okurlarımızla ilk günki canlılıkla buluşturmaya devam edeceğiz.

Kapanmayan Dünya gazetesi tüm değerleri ile yürüyecektir. Okurlarımızın şüphesi olmasın isterim ve bize verilen değerin önünde saygı ile eğilirim. Olsun… Şimdi önümüzde çok daha güzel zamanlar, daha yepyeni bir yıl ve bizi bekleyen haftalar var. Herzamanki azmimizle daha iyi, daha güzel zamanlara yelken açtık. Umutlarımız sonsuz büyük. Çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Edebiyat, hem sevdiğim hem değer verdiğim hem mezun olduğum bölümdür. Benim için yeri bambaşkadır. Yapılması gerekenleri gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada kitapsever sizlerin, İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etmek ve yeni çıkanları görmek isteyeceğinizden şüphem yok. Şu an kitap cenneti olan TÜYAP, 2 sene aradan sonra bizlere iyi gelecek.

Bol okumalı günler dilerim.