Kripto yatırımcısının yüzü gülecek mi?

CFTC’nin Binance ile CZ’ye dava açmasıyla 27 bin doların altına inen Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Peki Bitcoin’de yükseliş devam eder mi? Kritik seviyeler nerede?

Son yıllarda ‘haber alerjisi’ artanların başında kripto yatırımı yapanlar geliyordur. Kripto yatırımcıları resmen olumlu habere hasret kalmış durumda. Zaten fiyatların yerle bir olduğu bir sürecin ardından en ufak bir yukarı hareket umutları yeşertmeye başlarken ekranlara düşen ‘kırmızı’ son dakikalar yeniden fiyatları kızartıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’de 30 bin dolar seviyelerinin konuşulduğu sırada ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) açıklaması gündeme bomba gibi düştü. CFTC düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile şirketin patronu Changpeng Zhao’ya (CZ) dava açtı. Bu haberin ardından Bitcoin sert bir şekilde 27 bin doların altına indi. Alt coinlerde ise kayıplar daha fazla oldu.

‘Balina’ yine aldı

CFTC haberinin şokunu üzerinden atan kripto paralar dün yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Aslında yukarı yönlü hareketin temelinde ABD’deki banka iflaslarının ardından nakit tutan yatırımcıların bir kısmının kriptolara yönelebileceği beklentileri etkili oldu. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin merkezinde yer alan geleneksel bankacılığa tepki olarak ortaya çıkan Bitcoin’e yeniden bir yöneliş olup olmayacağını göreceğiz.

Bu arada en büyük kurumsal ‘Bitcoin Balinası’ olan MicroStrategy, ABF Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği bildirimde yaklaşık 150 milyon dolarlık Bitcoin daha aldığını açıkladı. Böylece Micro Strategy’nin iştirakleriyle birlikte sahip olduğu Bitcoin miktarı 138 bin 955’e ulaştı.

Alt coinlerle ilgili iddia

Peki kripto paralarda yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Şu anda rüzgar olumlu yönde esiyor. Ama bu piyasada işlem yapanlar her an her şeyin olabildiğine alıştılar. Yeni bir iflas, dava, düzenleme havayı anında değiştirebiliyor. Öyle ki son zamanlarda alt coinler ile ilgili ilginç bir tartışma ortaya çıktı.

Düzenleyicilerden Bitcoin’i tanıyan ama alt coinleri menkul kıymet olarak sınıflandıran açıklamalar gelmişti. Bu açıklamaların ardından, geçmiş yıllarda olduğu gibi Bitcoin’de yaşanacak rallinin ardından alt coinlerde beklenen o yükselişlerin başlamayabileceğini savunan görüşler duyulur oldu.

Yani rallide Bitcoin tek başına kalabilir. Şunu unutmamalı iyi projeler aynı iyi şirket hisseleri gibi zamanı geldiğinde talep görecektir. Ama siz siz olun paranızın sadece küçük bir kısmını kriptoya ayırmanız gerektiğini unutmayın.

Bitcoin’de bu seviyelere dikkat!

Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme… Bitcoin’de geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası toparlanma çabuk geldi. Bu teknik açıdan olumlu. Bu toparlanmayla birlikte Bitcoin tekrar yükseliş trendinin üzerine çıktı. Şimdi takip edilmesi gereken nokta 28 bin 200 – 29 bin 200 dolar bandı.

Bu bölge oldukça kritik ve önemli. Zira Bitcoin’in 2021 senesinde gördüğü zirve noktası öncesinde bu bölgeden alınan destekle yükseliş sağlanmıştı. Şimdi aynı bölge kuvvetli direnç bandı.

Aşılması için üzerinde hacimli ve haftalık kapanış gerekiyor. Bu gerçekleşirse 30 bin 700 dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 31 bin 500 – 32 bin 500 dolar bandına doğru bir ivmelenmenin önü açılabilir. Ancak birkaç deneme sonrasında bu bölgenin kırılamaması bir miktar güç kaybını beraberinde getirebilir. Bu da 26 bin 500 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere 25 bin – 25 bin 500 dolar bölgesine doğru bir geri çekilme riskinin önünü açabilir.

Ethereum 1.800 $’ın üzerinde tutunmalı

Ethereum haftalık grafikte bir türlü geçilemeyen 1.800 dolar direncinin üzerinde haftalık kapanış yapılıp yapılmaması bundan sonraki seyir açısından oldukça kritik. Geçilmesi durumunda 2 bin 20 – 2 bin 30 dolar bandı ara direnç bölgesi olmak üzere 2 bin 300 – 2 bin 400 dolar bandına doğru bir ivmelenmenin önü açılabilir.

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 1800 dolar direncinin yine kırılamaması durumunda Ethereum’da ilk aşamada 1700 dolar desteği çalışacak. Böyle bir geri çekilmede bu desteğin çalışma olasılığı yüksek. Aksi durumda 1540 ve 1420 dolar seviyeleri şu an için önemli destek noktaları konumunda.