Borsa İstanbul rekor kırıyor ama çoğu yatırımcı mutsuz

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıkarak rekor seviyeleri gördü. Ancak hisse bazlı durum pek öyle değil. Borsada işlem göre 553 hisse senedinin 296’sı endeksi yakalayamadı.

BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin yüzde 60’ı da endeksin altında performans gösterdi Borsa İstanbul pazartesi günü tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesinin üzerine çıktı. BIST 100 Endeksi salı günü 10 bin 133 puanı gördü ve günü 10 bin 45 puan seviyesinden tamamladı.

Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasının ardından bazen ‘eski parayla şu kadar’ tabirini duyarsınız. Benzer durum Borsa İstanbul için de geçerli. 27 Temmuz 2020 tarihinde Borsa İstanbul’daki endekslerden iki sıfır atıldı. Yani eski rakamlara göre BIST 100 Endeksi aslında 1 milyon puan sınırını aşmış oldu. BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana göstermiş olduğu yüzde 34.47’lik performansına bakıldığında getiri anlamında dünya borsalarına fark attığı görülüyor.

Dolar bazlı zirveye uzak

Yurtiçindeki enflasyonist ortam ile karşılaştırıldığında da endeks yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde bir getiri sundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Beklentiler aylık yüzde 2.8- 3.8 aralığında değişiyor. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3.5 civarı çıkması halinde 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 19 olacak. Dolayısıyla endeksin yüzde 34.47’lik yükselişi enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşecek. Endeksin dolar bazında performansına bakarsak durum farklı.

Salı günü 305 dolar seviyesinden kapanan BIST 100 Endeksi’nin dolar bazlı zirvesi 510.94 dolar ile 5 Kasım 2010 tarihinde görüldü. Evet endeks ile ilgili durum bu. Ancak hisse bazlı performanslara bakıldığında durum pek de iç açıcı değil. Borsada şu an toplam 553 hisse senedi işlem görüyor. Hisselerin yılbaşından bu yana getirilerine bakıldığında 296 hisse endeksin altında bir performans gösterdi. 50 hisse senedinin fiyatı ise yılbaşındaki seviyesinin altında. Yani yatırımcılarına para kaybettirdi.

Hesaba 4 aylık yüzde 19 civarı enflasyon rakamları dahil edildiğinde 191 hisse senedi yatırımcısının parası enflasyon karşısında eridi. BIST 100 Endeksi’ne dahil 100 hissede de durum farklı değil. 100 hisse içerisinde endeksin üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı 40. Başka bir ifadeyle endeksteki hisseleri yüzde 60’ı endeksin altında bir performans sergiledi. 100 hissenin dokuzunun fiyatı yılbaşı fiyatının altında.

Endeksi rekora taşıyan devler

BIST 100 Endeksi’nde ağırlığı yüksek büyük banka ve holding hisselerindeki yükselişin endeksi rekor seviyelere taşıdığı dikkat çekiyor. Özellikle Yapı Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding, Vakıfbank, Sabancı Holding, İş Bankası C, Türk Telekom ve Turkcell hisselerindeki alımlar borsadaki yükselişi destekledi. Yerel seçimlerin ardından mevcut ekonomi yönetimine ve rasyonel politikalara siyasi desteğin sürmesi yabancı yatırımcıların borsada alımlarını artırdı. 22 Mart-12 Nisan aralığında yabancılar Borsa İstanbul’da 1.2 milyar dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Yılbaşından bu yana toplam 666 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, ağırlıklı olarak likiditesi yüksek hisseleri tercih ettiği biliniyor.

Yılın en çok artanı Uzertaş Boya

Bu yıl en hızlı yükselen hisselerinde başında Uzertaş Boya geliyor. Uzertaş hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 555 değer kazandı. İkinci sırada yüzde 471’lik artış ile Ufuk Yatırım hisseleri geliyor. Yüzde 374’lük değer artışı ile Ak Enerji bu yıl en çok artan üçüncü hisse senedi oldu.

Kuştur Kuşadası Turizm, Eminiş Ambalaj, Bayrak Taban Sanayi, Ersu Gıda, Fonet, Tetamat Gıda, Plastikkart ve Derimod yine bu yıl yatırımcısına en fazla kazandıran diğer hisseler olarak sıralanıyor. Yılın en fazla düşen hissesi ise Peker GYO. Geçtiğimiz yıllarda yukarı yönlü çok sert fiyat hareketlerinin yaşandığı Peker GYO hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 75.47 değer kaybetti. Ebebek yüzde 33.13’lük kayıpla ikinci sırada. Sönmez Pamuklu, Çemaş Döküm, QUA Granit, Kristal Kola, Bagfaş, Şeker GYO yılın en fazla kaybettiren diğer hisseleri.