Ömer Bolat ihracattaki patinaja son verir
“Ülkemiz için üretim, istihdam ve ihracat atağı devam edecek. İç ve dış ticarette mutlaka artışları hedefleyeceğiz. Ticaretin artması, ülkemizin büyümesi, gelişmesi zenginleşmesi, halkımızın refahının artması demek. Allah mahcup etmesin.”
Çiçeği burnunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın kabinenin açıklanmasının üzerinden yaptığı ilk değerlendirme böyleydi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in devir teslim töreninde yeni dönemin yol haritasına ilişkin verdiği mesajda "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak" ifadesini kullandı.
Türkiye’nin ekonomi politikası açısından önümüzdeki dönemde gözler Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Bir yandan büyümek diğer yandan bu büyümeyi doğru finanse etmek zorundalar.
Omuzlarındaki yük ağır, zaman dar.
Kabinenin sürpriz ismi Dr. Ömer Bolat, bu görev için gönlümden geçen iki isimden biriydi. Bir diğer isim de önceki dönem Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle olmuştu. TİM Başkanı olduğu zorlu dönemde liderlik yaptığı ihracatçılar pandemi, savaş ve bölgesel gerilimlere rağmen aralıksız 22 ay ihracat rekoru açıklayarak ihracatı 250 milyar çıtasının üzerine taşıdı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş döneminde TİM tarihine yakışmayacak bir biçimde Sektör Konseyi seçimlerinde yaşanan bir oldu bitti ile Gülle başkanlık seçimi yarışından uzaklaştırıldı.
Mehmet Muş’un Ticaret Bakanlığı, ihracatçılar için patinaj dönemi oldu. Son 20 yılın en verimsiz dönemini yaşadı TİM. Yüksek sesle telaffuz edilmedi ama Muş döneminin bir an evvel bitmesi ihracatçıların doların artmasından sonraki en büyük beklentisi olmuştu.
Yeni kabine bu anlamda ihracatçılar için çok büyük heyecan sebebiydi. İhracatçıların dilinden ve sorunlarından anlayan bir Hazine ve Maliye Bakanı ile TİM’e vizyon katacak, yol verecek bir Ticaret Bakanı ihracattaki bu patinajı sonlandırabilirdi.
Ömer Bolat ile tanışıklığımız 23 yıl öncesine dayanıyor. Çalıştığım kurumun bağlı olduğu şirketler grubunun tepesindeki isimdi. Ekonomi ve iş dünyasının iyi tanıdığı biri. Piyasaları, esnafı, üreticiyi, ihracatı sadece kitaplardan değil hayatın içinde den öğrendi. Henüz ortaokul öğrencisiyken babasının soğuk demirci atölyesinde çalıştı. Üniversite eğitimimi İstanbul’da tamamladı ve yurtdışında eğitimini sürdürdü. MÜSİAD başkanlığı başta olmak üzere birçok STK’da aktif rol oynadı. Bolat’ın kişiliğine atıfta bulunmak gerekirse; Ömer Bolat yıllarca çalıştığım kurumun Ömer Ağabeyi oldu. Nezaketi, zarafeti ve mütevazı kişiliği ile dikkat çekiciydi. Ulaşılabilir ve şeffaftı her zaman. Sorun çözen bir isimdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ömer Bolat’ı iyi tanıyan biri olarak rahatlıkla çok doğru bir eşleşme olduğunu ifade edebilirim. İhracatçıları dinleyecek, çözüm yolu arayacak ve en rasyonel seçenekleri masadan alıp sahaya sürecektir. Kabinenin açıklamasından sonra konuştuğum birçok ihracatçı da benimle aynı fikirde. Ömer Bolat’ın THY Genel Müdürü olan ağabeyi Ahmet Bolat aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı. Ağabey Bolat başkanlığındaki birliğin Türkiye’ye ihracat katkısı 100 milyar dolara ulaştı.
Bolat’ın TİM’de yapacağı ilk icraatı geçen dönem bakanlığın ihracatçılar üzerinde kurmaya çalıştığı hiyerarşiye son vermesi olacaktır. İhracatçılara alan açarak, daha fazla ihracatın yapılmasını sağlayacak düzenlemelere kolaylık sağlayacak. Bolat’ı tanıyan herkes yeni dönemin cek/cak değil icraat dönemi olacağını biliyor.
Para piyasalarında Mehmet Şimşek iç ve ticarette de Ömer Bolat ile yeni ve umut veren bir dönem başlıyor.
Ama dikkat!
Şimşek ile Bolat’ın çok benzeşen insani yönlerinin bir benzeri de ikisinin de elinin sıkılığı. Bolat da Şimşek gibi gösterişten uzak, adeta bir müsriflik düşmanıdır.
Yıllar önce Mehmet Şimşek ile memleketi Batman’da köyleri dolaştığımızda, “Haksız bir talep babamdan bile gelse reddederim. Ülkemin kaynaklarını kendi param gibi korurum” demişti. Bolat da çok farklı değil.