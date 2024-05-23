Gençleri Amerika’ya kaptırmayacak

Beyin göçünü durdurup, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için Sabancı Topluluğu, Gençlik Seferberliği’ni başlatıyor. 3 yılda 30 bin gence ulaşmayı hedefleyen proje ile genç beyinler, Amerika ve Almanya’ya kaptırılmayacak.

Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında yeni nesil altın bilezik seferberliğini başlatıyor. ‘Örümcek ağı’ modelinden ilham alan Sabancı Topluluğu, Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı’nı Sabancı ekosistemine dahil ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında lisans, doktora eğitimi alan tüm öğrencilerin projeleriyle katılabileceği bu ağ ile beyin gücünün Türkiye’de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlanması amaçlanıyor.

Hedef 3 yılda 30 bin genç

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak.

Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arası gençlere açık olacak. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bu merkezlerle gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı’nın gücü sadece fabrikalarından, istihdam ettiği 60 binden fazla çalışanından gelmez. Sabancı’nın gücünün asıl kaynağı ülkesine, milletine, gençlere duyduğu sevgidir. Sahada olmak, insanının her daim yanında durmaktır.

Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğümüz; Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa ile hayata geçirdiğimiz Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi aracılığıyla 1.250 girişimciye ulaştık. Ve bir kez daha gördük ki; Türkiye çağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun için gençlerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir parçası olması şart. Sabancı Gençlik Seferberliği’ni işte bu motivasyon ve bu sorumluluk duygusuyla başlatıyoruz” dedi.

Gençlere yeni nesil altın bilezik

Bu projeyle birlikte, gençlere fırsat eşitliği sunacaklarını ve aynı zamanda balık tutabilecekleri çok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, “Biz bu yola çıkarken şunu söyledik. Önce dinleyeceğiz, anlayacağız sonra da harekete geçeceğiz.

Gençleri de çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Bu ekosistem içerisinde farklı seçenekleri olacak. İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Onlar seçecek, biz onlara yardımcı olacağız. Artık gençlere ne yapacaklarını dikte etme dönemi geride kaldı. Onları, bizim adımlarımızı izleyecek bireyler olarak değil, geleceği şekillendirecek potansiyel liderler olarak konumlandırmak aslında onlara ve ülkemize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri” şeklinde konuştu.

Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı bünyesinde hayata geçirilecek programların, gençlerin özgeçmişlerine yazabilecekleri en değerli unsurlardan biri olmasını hedeflediklerini ifade eden Alper, “Eskiden ‘altın bilezik’ kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” dedi.

Hedef, beceri ve yetkinlik kazandırmak

-Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, dijital teknolojiler, enerji ve iklim-malzeme teknolojileri ve mobilite çözümlerine odaklanacak.

-Gençlerle birlikte bu alanlardaki yıkıcı inovasyon faaliyetlerine ağırlık verilecek; yeni teknolojiler geliştirilecek. Gerçek vakalara özel sektör, akademi dünyası ve gençlerle ortak çözüm aranacak.

- Yeni nesil genç liderler, girişimciler ve araştırmacılar için merkezlerin 5 ana odağı olacak: Teknik Yetkinlik Programları, İnsan Kaynağı Geliştirme Faaliyetleri, Liderlik ve Staj Programları, Akademik İş Birliği Programları ve İnovasyon Programları. Bu kapsamda farklı eğitim düzenlenecek.

- 18-34 yaş arası tüm gençlere açık sertifikalı eğitim programları düzenlenecek, tüm katılımcılara yeni beceri ve yetkinlikler kazandırılacak.

- Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ortaya koyacağı akademik çalışmalar sektör tecrübesiyle güçlendirilecek..

-Geliştirilen iş modellerinin Sabancı, Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemlerine entegre olması sağlanacak.

-Bu merkezlerden çıkan girişimlerin büyümesi için gerekli altyapı hizmeti verilecek; başarılı girişimlere finansmana erişim olanağı sağlanacak.

-Çevresel veya sosyal sorunlara çözüm geliştirilecek.

-Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezunlar, kariyerinin başında olan genç profesyoneller ve iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimciler başvuru yapabilecek.

-Başvurular, www. sabancigenclikseferberligi. com adresinden yapılacak. Başvuru ve eğitim programlarına katılım ücretsiz.