Altın yatırım değil stratejik güç oldu
Altın, yüzyıllar boyunca paranın temeli, mücevherin vazgeçilmezi ve yatırımcıların gözdesi oldu. Ancak bugün altın yalnızca bireysel yatırımcıların değil, devletlerin stratejik planlarının merkezinde yer alıyor. Yeni dönemde altın devlerin en önemli güvenlik kalkanı olacak.
Bu yılın ilk 8 ayında gram altın Türkiye’de yüzde 62 artarak 4.497 lira seviyesine yükselerek rekor kırdı; ons altın ise 3 bin 500 dolar sınırına dayandı. Bu artış sadece piyasa dinamiklerinin değil, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğinin bir göstergesi.
Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarındaki yükselişi sadece FED’in faiz indirim sinyalleri veya enflasyon beklentileriyle açıklamanın yetersiz kaldığını, asıl itici gücün, jeopolitik riskler ve devletlerin finansal egemenlik arayışları olduğunu kaydetti.
Altında 4 bin 500 dolar sürpriz olmaz
2024 ve 2025’te dünya genelinde merkez bankaları rekor düzeyde altın alımı yaptığını hatırlatan Kitiş, özellikle Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye’nin, rezervlerinde altının payını artırarak finansal çalkantılara karşı bir güvenlik kalkanı oluşturma çabasına yöneldiğini kaydetti. Devletlerin altın stratejisinin bireysel yatırımcılar açısından da önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kitiş, “Altın artık panik aracı değil, stratejik rezerv gücü. Yastık altındaki altını sisteme kazandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güvencedir. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini büyütme ve dışa bağımlılığı azaltma yolculuğunda, göz ardı edilmemesi gereken dev bir fırsat yatıyor” diye konuştu.
Ons altın fiyatlarında bu yıl rekor seviyelere gelindiğini hatırlatan Kitiş, orta ve uzun vade beklentisini şöyle açıkladı: “Altın fiyatlarında belirleyici unsur olarak görülen tüm parametrelerin son dönemde belirsizliğe bürünmesi, ons altın fiyatının tüm iniş çıkışlara rağmen yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum, hatta bu hareket çok uzak olmayan süreçte ons altın fiyatının 4 bin 500 dolar bandını görmesi hiç sürpriz olmayacak.”
Altının kriz dönemlerinde parladığını, ancak yeni dönemde istikrarın ekonomik barış ortamının yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendireceğini ifade eden Kitiş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Güvenlik tehdidinin minimize edildiği ve kaynakların üretime yönlendirildiği bir Türkiye inşa edilirse, döviz talebi azalır, kur baskısı hafifler, cari açık düşer. Altın ise TL bazında istikrar kazanır. Bugüne dek altın hep kriz dönemlerinde parladı ama artık yeni bir dönem başlıyor. Barış, istikrar getirir; istikrar ise yatırımcıyı panikten uzak tutar.”