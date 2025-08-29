  1. Dünya Gazetesi
Altın yatırım değil stratejik güç oldu

Altın, yüzyıllar boyunca paranın temeli, mücevherin vazgeçilmezi ve yatırımcıların gözdesi oldu. Ancak bugün altın yalnızca bireysel yatırımcıların değil, devletlerin stratejik planlarının merkezinde yer alıyor. Yeni dönemde altın devlerin en önemli güvenlik kalkanı olacak.

Bu yılın ilk 8 ayın­da gram altın Türki­ye’de yüzde 62 artarak 4.497 lira seviyesine yükse­lerek rekor kırdı; ons altın ise 3 bin 500 dolar sınırına da­yandı. Bu artış sadece piyasa dinamiklerinin değil, küresel güç dengelerinin yeniden şe­killendiğinin bir göstergesi.

Demaş A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanı Ahmet Cum­hur Kitiş, altın fiyatlarındaki yükselişi sadece FED’in faiz indirim sinyalleri veya enf­lasyon beklentileriyle açıkla­manın yetersiz kaldığını, asıl itici gücün, jeopolitik riskler ve devletlerin finansal ege­menlik arayışları olduğunu kaydetti.

Altında 4 bin 500 dolar sürpriz olmaz

2024 ve 2025’te dünya ge­nelinde merkez bankaları re­kor düzeyde altın alımı yap­tığını hatırlatan Kitiş, özel­likle Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye’nin, rezervlerin­de altının payını artırarak fi­nansal çalkantılara karşı bir güvenlik kalkanı oluşturma çabasına yöneldiğini kaydet­ti. Devletlerin altın stratejisi­nin bireysel yatırımcılar açı­sından da önemli bir göster­ge olduğunu ifade eden Kitiş, “Altın artık panik aracı değil, stratejik rezerv gücü. Yastık altındaki altını sisteme ka­zandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güven­cedir. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini büyütme ve dı­şa bağımlılığı azaltma yolcu­luğunda, göz ardı edilmeme­si gereken dev bir fırsat yatı­yor” diye konuştu.

Ons altın fiyatlarında bu yıl rekor seviyelere gelindiğini hatırlatan Kitiş, orta ve uzun vade beklentisini şöyle açık­ladı: “Altın fiyatlarında be­lirleyici unsur olarak görülen tüm parametrelerin son dö­nemde belirsizliğe bürünme­si, ons altın fiyatının tüm iniş çıkışlara rağmen yukarı yön­lü hareket edeceğini düşünü­yorum, hatta bu hareket çok uzak olmayan süreçte ons al­tın fiyatının 4 bin 500 dolar bandını görmesi hiç sürpriz olmayacak.”

Altının kriz dönemlerin­de parladığını, ancak yeni dönemde istikrarın ekono­mik barış ortamının yatırım­cı davranışlarını yeniden şe­killendireceğini ifade eden Kitiş, sözlerini şu şekilde ta­mamladı: “Güvenlik tehdi­dinin minimize edildiği ve kaynakların üretime yönlen­dirildiği bir Türkiye inşa edi­lirse, döviz talebi azalır, kur baskısı hafifler, cari açık dü­şer. Altın ise TL bazında is­tikrar kazanır. Bugüne dek altın hep kriz dönemlerinde parladı ama artık yeni bir dö­nem başlıyor. Barış, istikrar getirir; istikrar ise yatırımcı­yı panikten uzak tutar.”

