  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Fikret ÇENGEL
  4. Grossweiner Yasası ve  bir golfcünün anatomisi

Grossweiner Yasası ve  bir golfcünün anatomisi

Fikret ÇENGEL
Fikret ÇENGEL Bir Dünya Ekonomi fikret.cengel@dunya.com

F1’in çekim kalitesi ve sahip ol­duğu kadro gişe sonuçlarına da yansıdı ve vizyona girmesinden sa­dece 10 gün sonra dünya çapında 293 milyon dolarlık gişe geliri el­de etti ve Apple'ın bugüne kadar­ki en çok kazanan filmi unvanını kazandı.

Filmin konusu kısaca şöyle: 1990'larda yarışmış bir Formu­la1 pilotu olan Sonny Hayes (Brad Pitt), korkunç bir kaza geçirir ve Formula 1'den emekli olup diğer disiplinlerde yarışmaya başlamak zorunda kalır. Formula 1 takımı sahibi olan arkada­şı Hayes ile iletişime geçer ve çaylak Joshua Pearce'a (Damson İdris) akıl hocalı­ğı yapması için emeklilikten çıkmasını ister. Yakın dö­nemin spor içerikli kome­di-dram kategorisinde en etkili yapımlardan biri de Ted Lasso oldu.

Dizi, İngiliz bir futbol ta­kımını çalıştırmak üzere işe alınan Amerikalı bir kolej takımı koçu olan Ted Las­so’ya odaklanıyor. İntikam alma düşüncesiyle futbo­lu hiç bilmeyen deneyimsiz Lasso, takımı başarısızlığa uğratacak ve böylece hesap görülecektir. Ancak Lasso’nun samimi liderliği bek­lenmedik şekilde takımı başarıya götürecek ve tüm hesapları boza­caktır. 3. Sezonda veda eden dizi son yılların en etkili yapımların­dan oldu.

Golf severler stick’ı kaçırmasın

Aslında dikkat çekmek istedi­ğim dizi F1 ve Ted Lasso’dan har­manlanmış bir başka spor-drama yapımı olan Stick. Dünyanın 1 nu­maralı golcüsü olmaya adayken ya­şadığı trajediyle spordan kopan ve bir spor mağazasında çalışan Pry­ce Cahill (Owen Wilson), keşfetti­ği genç bir golfçü Santi Wheeler’e (Peter Gader) koçluk yaparak ya­rım bıraktığı işi tamamlamak ister. Ted Lasso’da olduğu gibi bu yapım­da da duygusal bağlar, karakter iliş­kileri ve ders niteliğindeki aforiz­malara golf dünyası bir platform olarak kullanılıyor.

Yapım, eğlenceli bir keyif serisi olarak takip edilebilir. Midnight in Paris ve The Grand Budapest Ho­tel filmlerinden hatırlayacağımız Owen Wilson’un müthiş enerji­si diziye büyük katkı sağlıyor. Sti­ck’in en az Ted Lasso kadar başarılı olacağına inanıyorum.

Grossweiner yasası: Geçmişi unut, gelecek hakkında düşünme

Dizinin 2.bölümüne adını veren ‘Grossweiner Yasası’, Stick’in ru­hunu yansıtıyor. Santi’nin yaptığı kötü bir duruş moralini bozuyor ve bir anda oyundan düşüyor. Bu sıra­da yanına gelen Pryce, büyülü cüm­lelerden oluşan Grossweiner Ya­sası’nı hatırlatıyor: Geçmişi unut. Gelecek hakkında düşünme. Sa­dece önünüzdeki vuruşa odaklan. Her yeni vuruş yeni bir fırsattır.

Golfte olduğu kadar, hayatta da önceki başarısızlıkları veya hata­ları geride bırakarak, sadece yeni adımlara odaklanmayı ve anda kal­mayı tavsiye ediyor. Aslında Gros­sweiner Yasası diye teknik bir for­mül veya fiziksel yasa yok. Bu sa­dece mental tutumla ilgili durumu kurtaracak bir kurallar bütünü.

Çaylak oyuncu Santi ile eski şampiyon Pryce’ı izlerken bir yan­dan da golf dünyasının ekosiste­mine de göz atmak istedim. Doğ­rusu son derece ilginç veriler var. Bir görüşe göre, Çin’de 1368-1644 yılları arasında, Ming Hanedanlı­ğı döneminde yürürken bir değnek ile topa vurularak oynanan ‘chu­iwan’ golfün çıkış noktasıdır. Chu­iwan'ın daha sonra Orta Çağ’da tüccarlar tarafından batıya yayıl­dığına inanılmakta. Diğer bir görü­şe göre golf, Romalıların MÖ 1. yüz­yıl süresince Avrupa'da fethettiği ülkelerde modern bir oyun olarak, uygarlığın gelişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Romalılar, Sezar'ın hü­kümdarlığı sırasında, sopa şeklin­deki dallarla tüy-dolu toplara vuru­larak oynanan, golfe benzeyen pa­ganica adında bir oyun oynarlardı.

Türkiye golf ile resmen 1895 yı­lında tanıştı. Dönemin İngiliz Bü­yükelçisi Osmanlı Saray’ından izin alarak ilk golf kulübünü kurdu. Bu kulübün 12 delikten oluşan saha­sı 1914 yılı sonuna kadar Okmey­danı’nda bulunuyordu. Ardından Boğaziçi Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü kurularak kısa sürede yaygınlaşmasını sağlasa da hobi ol­maktan çok da öteye geçmedi. Tür­kiye Golf Federasyonu kaynakları­na göre 2 bin 950 erkek, bin 127’si kadın olmak üzere toplam 4 bin 77 lisanslı sporcumuz var. Yine Tür­kiye’de toplam golf sahası 28 adet, bunun 21’i Antalya bölgesinde.

Golf, dünyada İngiltere ve ABD'de hızlı bir gelişme göstermiş­tir. ABD'de 25.000'den fazla golf sahası ve 35 milyon golfçü vardır. Dünyanın en önemli golf turnuva­ları dört majör turnuva olarak bili­nir. Sezon, nisan ayında The Mas­ters ile açılır ve PGA ile sona erer.

Golf Türkiye turizmine 400 milyon dolar katkı sağladı

En güncel verilerle golf sporu 84 milyar dolarlık bir ekosistem ya­ratmış durumda. Sadece ekipman pazarı 2022 verilerine göre 8 mil­yar dolara yaklaşmış bulunuyor. Küresel golf turizminin payı ise 2024 yılında 25 milyar dolar. Pa­zarın 2030’a kadar 42 milyar dola­ra ulaşması bekleniyor. Türkiye’de golf ekosistemi ile ilgili veriler za­yıf ancak golf turizmi son yıllarda ciddi bir pazar oluşturdu. Özellikle Antalya başta olmak üzere kurulan golf sahalarının 2023 verisine gö­re turizme 400 milyon dolarlık bir katkı sağlamış görünüyor. Her yıl 150 bine yakın oyuncu bu sahalar­da sopa sallıyor.

400 milyon dolar, dünya golf tu­rizm pastasından yaklaşık yüzde 1,6’lık pay anlamına geliyor. İspan­ya’nın golf turizminden aldığı pay 5 milyar doları aşıyor. Tüm bu veri­ler, Antalya temelli altyapısıyla golf turizminde umut verici bir başlan­gıç yaptığımızı ancak potansiye­limizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Golf turizmi gelirleri­ni artırmak için altyapı çeşitliliğini artırmak, sürdürülebilir bir yayıl­ma ve eğitimle daha etkili tanıtım­lar gerçekleşmeli. Uluslararası elit bir turnuvaya ev sahipliği yapmak güçlü başlangıcımızı bir seviyeye çıkaracaktır. O halde Grossweiner Yasası’nı yeniden hatırlatmakta fayda var. Geçmişi bırak, seni başa­rıya götürecek vuruşa odaklan.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ben Superman’in en çok para kazandıranını severim 18 Temmuz 2025
Bu Prensi çok sevdim 04 Temmuz 2025
Onlar 'GİBİ’si bir daha gelmez 13 Haziran 2025
Sahi, The Big Short bize ne anlatıyordu? 30 Mayıs 2025
 Türkiye'den bir Javier Bardem ya da Penélope Cruz çıkar mı? 22 Mayıs 2025
Kahramanlar dünyayı kurtararak 50 milyar dolar kazandırdı 16 Mayıs 2025
Haydi toplanın dizi çekiyoruz 09 Mayıs 2025
Mizahı yüksek, teknik ve çok tutkulu 02 Mayıs 2025
Dünyadan kutlama senfonileri 02 Mayıs 2025
8 milyar dolarlık e-ihracat 09 Nisan 2025