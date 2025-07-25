Grossweiner Yasası ve  bir golfcünün anatomisi

F1’in çekim kalitesi ve sahip ol­duğu kadro gişe sonuçlarına da yansıdı ve vizyona girmesinden sa­dece 10 gün sonra dünya çapında 293 milyon dolarlık gişe geliri el­de etti ve Apple'ın bugüne kadar­ki en çok kazanan filmi unvanını kazandı.

Filmin konusu kısaca şöyle: 1990'larda yarışmış bir Formu­la1 pilotu olan Sonny Hayes (Brad Pitt), korkunç bir kaza geçirir ve Formula 1'den emekli olup diğer disiplinlerde yarışmaya başlamak zorunda kalır. Formula 1 takımı sahibi olan arkada­şı Hayes ile iletişime geçer ve çaylak Joshua Pearce'a (Damson İdris) akıl hocalı­ğı yapması için emeklilikten çıkmasını ister. Yakın dö­nemin spor içerikli kome­di-dram kategorisinde en etkili yapımlardan biri de Ted Lasso oldu.

Dizi, İngiliz bir futbol ta­kımını çalıştırmak üzere işe alınan Amerikalı bir kolej takımı koçu olan Ted Las­so’ya odaklanıyor. İntikam alma düşüncesiyle futbo­lu hiç bilmeyen deneyimsiz Lasso, takımı başarısızlığa uğratacak ve böylece hesap görülecektir. Ancak Lasso’nun samimi liderliği bek­lenmedik şekilde takımı başarıya götürecek ve tüm hesapları boza­caktır. 3. Sezonda veda eden dizi son yılların en etkili yapımların­dan oldu.

Golf severler stick’ı kaçırmasın

Aslında dikkat çekmek istedi­ğim dizi F1 ve Ted Lasso’dan har­manlanmış bir başka spor-drama yapımı olan Stick. Dünyanın 1 nu­maralı golcüsü olmaya adayken ya­şadığı trajediyle spordan kopan ve bir spor mağazasında çalışan Pry­ce Cahill (Owen Wilson), keşfetti­ği genç bir golfçü Santi Wheeler’e (Peter Gader) koçluk yaparak ya­rım bıraktığı işi tamamlamak ister. Ted Lasso’da olduğu gibi bu yapım­da da duygusal bağlar, karakter iliş­kileri ve ders niteliğindeki aforiz­malara golf dünyası bir platform olarak kullanılıyor.

Yapım, eğlenceli bir keyif serisi olarak takip edilebilir. Midnight in Paris ve The Grand Budapest Ho­tel filmlerinden hatırlayacağımız Owen Wilson’un müthiş enerji­si diziye büyük katkı sağlıyor. Sti­ck’in en az Ted Lasso kadar başarılı olacağına inanıyorum.

Grossweiner yasası: Geçmişi unut, gelecek hakkında düşünme

Dizinin 2.bölümüne adını veren ‘Grossweiner Yasası’, Stick’in ru­hunu yansıtıyor. Santi’nin yaptığı kötü bir duruş moralini bozuyor ve bir anda oyundan düşüyor. Bu sıra­da yanına gelen Pryce, büyülü cüm­lelerden oluşan Grossweiner Ya­sası’nı hatırlatıyor: Geçmişi unut. Gelecek hakkında düşünme. Sa­dece önünüzdeki vuruşa odaklan. Her yeni vuruş yeni bir fırsattır.

Golfte olduğu kadar, hayatta da önceki başarısızlıkları veya hata­ları geride bırakarak, sadece yeni adımlara odaklanmayı ve anda kal­mayı tavsiye ediyor. Aslında Gros­sweiner Yasası diye teknik bir for­mül veya fiziksel yasa yok. Bu sa­dece mental tutumla ilgili durumu kurtaracak bir kurallar bütünü.

Çaylak oyuncu Santi ile eski şampiyon Pryce’ı izlerken bir yan­dan da golf dünyasının ekosiste­mine de göz atmak istedim. Doğ­rusu son derece ilginç veriler var. Bir görüşe göre, Çin’de 1368-1644 yılları arasında, Ming Hanedanlı­ğı döneminde yürürken bir değnek ile topa vurularak oynanan ‘chu­iwan’ golfün çıkış noktasıdır. Chu­iwan'ın daha sonra Orta Çağ’da tüccarlar tarafından batıya yayıl­dığına inanılmakta. Diğer bir görü­şe göre golf, Romalıların MÖ 1. yüz­yıl süresince Avrupa'da fethettiği ülkelerde modern bir oyun olarak, uygarlığın gelişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Romalılar, Sezar'ın hü­kümdarlığı sırasında, sopa şeklin­deki dallarla tüy-dolu toplara vuru­larak oynanan, golfe benzeyen pa­ganica adında bir oyun oynarlardı.

Türkiye golf ile resmen 1895 yı­lında tanıştı. Dönemin İngiliz Bü­yükelçisi Osmanlı Saray’ından izin alarak ilk golf kulübünü kurdu. Bu kulübün 12 delikten oluşan saha­sı 1914 yılı sonuna kadar Okmey­danı’nda bulunuyordu. Ardından Boğaziçi Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü kurularak kısa sürede yaygınlaşmasını sağlasa da hobi ol­maktan çok da öteye geçmedi. Tür­kiye Golf Federasyonu kaynakları­na göre 2 bin 950 erkek, bin 127’si kadın olmak üzere toplam 4 bin 77 lisanslı sporcumuz var. Yine Tür­kiye’de toplam golf sahası 28 adet, bunun 21’i Antalya bölgesinde.

Golf, dünyada İngiltere ve ABD'de hızlı bir gelişme göstermiş­tir. ABD'de 25.000'den fazla golf sahası ve 35 milyon golfçü vardır. Dünyanın en önemli golf turnuva­ları dört majör turnuva olarak bili­nir. Sezon, nisan ayında The Mas­ters ile açılır ve PGA ile sona erer.

Golf Türkiye turizmine 400 milyon dolar katkı sağladı

En güncel verilerle golf sporu 84 milyar dolarlık bir ekosistem ya­ratmış durumda. Sadece ekipman pazarı 2022 verilerine göre 8 mil­yar dolara yaklaşmış bulunuyor. Küresel golf turizminin payı ise 2024 yılında 25 milyar dolar. Pa­zarın 2030’a kadar 42 milyar dola­ra ulaşması bekleniyor. Türkiye’de golf ekosistemi ile ilgili veriler za­yıf ancak golf turizmi son yıllarda ciddi bir pazar oluşturdu. Özellikle Antalya başta olmak üzere kurulan golf sahalarının 2023 verisine gö­re turizme 400 milyon dolarlık bir katkı sağlamış görünüyor. Her yıl 150 bine yakın oyuncu bu sahalar­da sopa sallıyor.

400 milyon dolar, dünya golf tu­rizm pastasından yaklaşık yüzde 1,6’lık pay anlamına geliyor. İspan­ya’nın golf turizminden aldığı pay 5 milyar doları aşıyor. Tüm bu veri­ler, Antalya temelli altyapısıyla golf turizminde umut verici bir başlan­gıç yaptığımızı ancak potansiye­limizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Golf turizmi gelirleri­ni artırmak için altyapı çeşitliliğini artırmak, sürdürülebilir bir yayıl­ma ve eğitimle daha etkili tanıtım­lar gerçekleşmeli. Uluslararası elit bir turnuvaya ev sahipliği yapmak güçlü başlangıcımızı bir seviyeye çıkaracaktır. O halde Grossweiner Yasası’nı yeniden hatırlatmakta fayda var. Geçmişi bırak, seni başa­rıya götürecek vuruşa odaklan.