Grossweiner Yasası ve bir golfcünün anatomisi
F1’in çekim kalitesi ve sahip olduğu kadro gişe sonuçlarına da yansıdı ve vizyona girmesinden sadece 10 gün sonra dünya çapında 293 milyon dolarlık gişe geliri elde etti ve Apple'ın bugüne kadarki en çok kazanan filmi unvanını kazandı.
Filmin konusu kısaca şöyle: 1990'larda yarışmış bir Formula1 pilotu olan Sonny Hayes (Brad Pitt), korkunç bir kaza geçirir ve Formula 1'den emekli olup diğer disiplinlerde yarışmaya başlamak zorunda kalır. Formula 1 takımı sahibi olan arkadaşı Hayes ile iletişime geçer ve çaylak Joshua Pearce'a (Damson İdris) akıl hocalığı yapması için emeklilikten çıkmasını ister. Yakın dönemin spor içerikli komedi-dram kategorisinde en etkili yapımlardan biri de Ted Lasso oldu.
Dizi, İngiliz bir futbol takımını çalıştırmak üzere işe alınan Amerikalı bir kolej takımı koçu olan Ted Lasso’ya odaklanıyor. İntikam alma düşüncesiyle futbolu hiç bilmeyen deneyimsiz Lasso, takımı başarısızlığa uğratacak ve böylece hesap görülecektir. Ancak Lasso’nun samimi liderliği beklenmedik şekilde takımı başarıya götürecek ve tüm hesapları bozacaktır. 3. Sezonda veda eden dizi son yılların en etkili yapımlarından oldu.
Golf severler stick’ı kaçırmasın
Aslında dikkat çekmek istediğim dizi F1 ve Ted Lasso’dan harmanlanmış bir başka spor-drama yapımı olan Stick. Dünyanın 1 numaralı golcüsü olmaya adayken yaşadığı trajediyle spordan kopan ve bir spor mağazasında çalışan Pryce Cahill (Owen Wilson), keşfettiği genç bir golfçü Santi Wheeler’e (Peter Gader) koçluk yaparak yarım bıraktığı işi tamamlamak ister. Ted Lasso’da olduğu gibi bu yapımda da duygusal bağlar, karakter ilişkileri ve ders niteliğindeki aforizmalara golf dünyası bir platform olarak kullanılıyor.
Yapım, eğlenceli bir keyif serisi olarak takip edilebilir. Midnight in Paris ve The Grand Budapest Hotel filmlerinden hatırlayacağımız Owen Wilson’un müthiş enerjisi diziye büyük katkı sağlıyor. Stick’in en az Ted Lasso kadar başarılı olacağına inanıyorum.
Grossweiner yasası: Geçmişi unut, gelecek hakkında düşünme
Dizinin 2.bölümüne adını veren ‘Grossweiner Yasası’, Stick’in ruhunu yansıtıyor. Santi’nin yaptığı kötü bir duruş moralini bozuyor ve bir anda oyundan düşüyor. Bu sırada yanına gelen Pryce, büyülü cümlelerden oluşan Grossweiner Yasası’nı hatırlatıyor: Geçmişi unut. Gelecek hakkında düşünme. Sadece önünüzdeki vuruşa odaklan. Her yeni vuruş yeni bir fırsattır.
Golfte olduğu kadar, hayatta da önceki başarısızlıkları veya hataları geride bırakarak, sadece yeni adımlara odaklanmayı ve anda kalmayı tavsiye ediyor. Aslında Grossweiner Yasası diye teknik bir formül veya fiziksel yasa yok. Bu sadece mental tutumla ilgili durumu kurtaracak bir kurallar bütünü.
Çaylak oyuncu Santi ile eski şampiyon Pryce’ı izlerken bir yandan da golf dünyasının ekosistemine de göz atmak istedim. Doğrusu son derece ilginç veriler var. Bir görüşe göre, Çin’de 1368-1644 yılları arasında, Ming Hanedanlığı döneminde yürürken bir değnek ile topa vurularak oynanan ‘chuiwan’ golfün çıkış noktasıdır. Chuiwan'ın daha sonra Orta Çağ’da tüccarlar tarafından batıya yayıldığına inanılmakta. Diğer bir görüşe göre golf, Romalıların MÖ 1. yüzyıl süresince Avrupa'da fethettiği ülkelerde modern bir oyun olarak, uygarlığın gelişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Romalılar, Sezar'ın hükümdarlığı sırasında, sopa şeklindeki dallarla tüy-dolu toplara vurularak oynanan, golfe benzeyen paganica adında bir oyun oynarlardı.
Türkiye golf ile resmen 1895 yılında tanıştı. Dönemin İngiliz Büyükelçisi Osmanlı Saray’ından izin alarak ilk golf kulübünü kurdu. Bu kulübün 12 delikten oluşan sahası 1914 yılı sonuna kadar Okmeydanı’nda bulunuyordu. Ardından Boğaziçi Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü kurularak kısa sürede yaygınlaşmasını sağlasa da hobi olmaktan çok da öteye geçmedi. Türkiye Golf Federasyonu kaynaklarına göre 2 bin 950 erkek, bin 127’si kadın olmak üzere toplam 4 bin 77 lisanslı sporcumuz var. Yine Türkiye’de toplam golf sahası 28 adet, bunun 21’i Antalya bölgesinde.
Golf, dünyada İngiltere ve ABD'de hızlı bir gelişme göstermiştir. ABD'de 25.000'den fazla golf sahası ve 35 milyon golfçü vardır. Dünyanın en önemli golf turnuvaları dört majör turnuva olarak bilinir. Sezon, nisan ayında The Masters ile açılır ve PGA ile sona erer.
Golf Türkiye turizmine 400 milyon dolar katkı sağladı
En güncel verilerle golf sporu 84 milyar dolarlık bir ekosistem yaratmış durumda. Sadece ekipman pazarı 2022 verilerine göre 8 milyar dolara yaklaşmış bulunuyor. Küresel golf turizminin payı ise 2024 yılında 25 milyar dolar. Pazarın 2030’a kadar 42 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de golf ekosistemi ile ilgili veriler zayıf ancak golf turizmi son yıllarda ciddi bir pazar oluşturdu. Özellikle Antalya başta olmak üzere kurulan golf sahalarının 2023 verisine göre turizme 400 milyon dolarlık bir katkı sağlamış görünüyor. Her yıl 150 bine yakın oyuncu bu sahalarda sopa sallıyor.
400 milyon dolar, dünya golf turizm pastasından yaklaşık yüzde 1,6’lık pay anlamına geliyor. İspanya’nın golf turizminden aldığı pay 5 milyar doları aşıyor. Tüm bu veriler, Antalya temelli altyapısıyla golf turizminde umut verici bir başlangıç yaptığımızı ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Golf turizmi gelirlerini artırmak için altyapı çeşitliliğini artırmak, sürdürülebilir bir yayılma ve eğitimle daha etkili tanıtımlar gerçekleşmeli. Uluslararası elit bir turnuvaya ev sahipliği yapmak güçlü başlangıcımızı bir seviyeye çıkaracaktır. O halde Grossweiner Yasası’nı yeniden hatırlatmakta fayda var. Geçmişi bırak, seni başarıya götürecek vuruşa odaklan.