7 günlük zihin yakan dizi planı

“Bana öyle bir dizi öner ki iz­ledikten sonra bir hafta et­kisinden çıkamayayım.” İşte son zamanda en çok karşılaştığım so­rulardan biri bu.

“Öyle diziler lazım ki bitirdik­ten sonra bile kafanda yankılan­sın, gündüz düşün, gece rüyanda gör. İşte bu etkiyi yaratabilecek, farklı türlerden ama derinliği yüksek diziler arıyoruz.”

Beynimiz hikâyeye aç bir or­gan. İyi yazılmış bir senaryo, yal­nızca bir kurgu değil; kimliğimi­ze, inançlarımıza ve hayata da­ir düşüncelerimize doğrudan dokunan bir deneyimdir. İşte bu yüzden, size 7 gün boyunca bey­ninizi ateşe verecek bir plan ha­zırladım.

Her gün için bir dizi bölümü, her gün bir farklı gerçeklik sor­gusu…

1. Gün – Dark (Secrets)

Anahtar Cümle: “Zaman çi­zelgesini yırtan bir Alman labi­renti.”

Küçük bir kasabada bir çocuk kayboluyor. Ama bu sıradan bir kayboluş değil. Geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçiyor. “Geçmişi değiştirmek mümkün mü?” soru­su, hikâyenin her hücresine sin­miş. İzlerken kendi zaman algını­zı sorgulamaya hazır olun.

Mini Düşünce Sorusu: Za­man gerçekten düz bir çizgi mi?

2. Gün – Mr. Robot (Pilot)

Anahtar Cümle: “Modern ça­ğın Dostoyevski karakteri Elli­ot’un kapitalizme açtığı savaş.”

Gündüzleri siber güvenlik uz­manı, geceleri hacker. Elliot sade­ce bilgisayarları değil, izleyicinin zihnini de hackliyor. Kapitaliz­min karanlık yüzü, sistem eleşti­risi ve insanın içindeki parçalan­mışlık…

Mini Düşünce Sorusu: Özgür iradeye sahip misin, yoksa sistem mi seni yönetiyor?

3. Gün – True Detective (The Long Bright Dark)

Anahtar Cümle: “Cinayeti çözmekten çok, insanın karanlığı­nı çözmeye çalışan bir başyapıt.”

Louisiana bataklıklarında baş­layan bir seri cinayet soruştur­ması. Rust Cohle’un varoluşçu felsefesi, hayatın anlamsızlığına dair sözleri sizi zihinsel bir girda­ba çekecek.

Mini Düşünce Sorusu: Haya­tın bir roman olsa, ilk cümlesi ne olurdu?

4. Gün – Black Mirror (White Bear)

Anahtar Cümle: “Adalet, acı­masızca ters yüz ediliyor.”

Bir kadın uyanır, hiçbir şey ha­tırlamaz. Sokaklar sessizdir ama herkes telefonla onu kaydediyor­dur. Finalde öyle bir ters köşe gelir ki, ekrana bakakalacaksınız.

Mini Düşünce Sorusu: Ada­let, ne zaman zulme dönüşür?

5. Gün – Chernobyl (1:23:45)

Anahtar Cümle: “Yalanların radyoaktif etkisi.”

1986’da gerçekleşen Çernobil faciasının ilk dakikaları. Gerçek bir felaketin soğuk, sessiz ve ür­pertici yüzü. “Ne kadar yalan, ne kadar kayıp?” sorusu için hazır­lanın.

Mini Düşünce Sorusu: Ger­çeği bilmek tehlikeli olsa bile bil­meye değer mi?

6. Gün – The OA (Homecoming)

Anahtar Cümle: “Kaybolan bir kız, ölüm ve ötesine açılan bir kapı.”

Yedi yıl sonra geri dönen kör bir kız… Ama artık görüyor. Ne­rede olduğu, nasıl döndüğü ve ne­yin gerçek olup olmadığı üzerine mistik bir yolculuk.

Mini Düşünce Sorusu: Ölümden sonrası varsa, hangi formda olmak isterdin?

7. Gün – Severance (Good News About Hell)

Anahtar Cümle: “İş-özel ha­yat ayrımı üzerine en radikal fi­kir.” Bir şirket, çalışanlarının iş­teki anılarını özel hayatlarından ayırıyor. İşte kim olduğunu bil­miyorsun, özel hayatta da işte­ki seni hatırlamıyorsun. Kendi kimliğine bakışını değiştirecek bir deneyim.

Mini Düşünce Sorusu: Kim olduğumuzu belirleyen şey ha­tıralarımız mı, seçimlerimiz mi?

İzlemeyenler için diyorum, bu diziler, ekran kapandıktan son­ra bile zihninizde yankılanmaya devam edecek.

7 günlük plana sadık kalanlar için harika bir de tatlı önerisi.

Bonus – Breaking Bad

Anahtar cümle: “İyi bir ada­mın, kötülüğe dönüş hikâyesi.”

Kanser teşhisi konan bir lise kimya öğretmeni olan Walter White, ailesine para bırakmak için uyuşturucu üretmeye baş­lar. Ama bir noktadan sonra bu sadece para meselesi olmaktan çıkar, güç ve egonun hikâyesine dönüşür.

Derinlik: Dizi, insanın içinde saklı karanlık tarafı ortaya çıka­rır. Her insanın içinde bir Wal­ter White var mı?

Seni neden sarar? Çünkü ka­rakter dönüşümü tarihin en iyi­lerinden. Başta empati duydu­ğun adam, sonlara doğru korku­tucu hale geliyor.

Mini düşünce sorusu: “İyi bir insan, ne zaman kötü olur? Kötülük bir seçim mi, yoksa ko­şullar mı yaratır?”

İyi seyirler…