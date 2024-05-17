CCI, 3 yılda 500 milyon dolar ile Özbekistan’da fabrikayı dörtledi

Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu’da 12 ülkede 31 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ile 600 milyon nüfus alanda faaliyet gösteren Anadolu Grubu iştiraki olan Coca-Cola İçecek (CCI), Özbekistan’nın tarihi Semerkant kentinde yeni fabrikasını hizmete soktu. Fabrikaya 112 milyon dolar yatırım yapılacağı kaydedildi.

Özbekistan’da halen 3 fabrika işleten ve bu ülkede 2021'den beri toplam 500 milyon dolar yatırım gerçekleştiren CCI, İpek Yolu’nda yeni bir halka daha eklemiş oldu.

Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı James Quincey’in katıldığı fabrika açılış töreninde Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da yer aldı. Kudratov, açılışta yaptığı konuşmasında, "Ülkedeki iş ortamını ve yatırım iklimini daha da cazip hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Bizim için en önemli husus Özbekistan ekonomisinin uzun vadeli, sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını sağlamak ve onu rekabetçi hale getirmek için gelen yatırımların kalitesinden emin olmak.

CCI’ın Semerkant’daki bu modern fabrikası bu yolculuğumuzda önemli bir motivasyon oluşturuyor” ifadesini kullandı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise “Bugün, Anadolu Grubu olarak 20 ülkede geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor, 100 bin çalışanımızla 1 milyar insana hizmet götürüyoruz. İki bin yılı aşkın süredir dünya kültürlerinin kesişme noktasında yer alan olağanüstü Semerkant şehrinde Coca-Cola İçecek’in son teknoloji yeni şişeleme tesisinin açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz.

Yeni Özbekistan’ın parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımızı ülkedeki yatırımımızın üçüncü yılında, dördüncü fabrikamızı açarak teyid etmiş bulunuyoruz. Özbekistan’ın ilk özelleştirmesini dünya çapında örnek gösterilen bir süreçle üç yıl önce gerçekleştirmiştik. Anadolu Grubu’nun son on yılda 7 milyar dolara ulaşan yatırımlarındada, İpek Yolu’nun en kıymetli noktalarından Semerkant’ın yeri bizim için çok ayrı” diye konuştu.

500 milyon dolarlık yatırım

Özbekistan yatırımına liderlik eden Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır da konuşmasında şöyle konuştu, “CCI bugün Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu’da 12 ülkede 32 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ve 10 binden fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte.

2021’den bu yana neredeyse iki kat büyüme gerçekleştiren Özbekistan, CCI ülkeleri arasında en hızlı büyüyen uluslararası operasyonumuzdan biri. Özbekistan’daki satın alma süreci kapsamında ilk olarak 252 milyon dolar, ardından işimizi büyütmek üzere 120 milyon dolara yakın ek yatırım yaptık.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Semerkant fabrikamıza da ayrıca 112 milyon dolar yatırım yapacağız. CCI Özbekistan, Özbek ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratmaktadır. Yakın zamanda Namangan’da mevcut fabrikamızın yerine yeni, son teknoloji tesisimizin inşaasına başlayacağız ve onu da 2025 yılı içinde hizmete açacağız. Bu yatırımlar üretim kapasitemizdeki genişlemeyi ifade etmenin dışında, Özbekistan’ın potansiyeline olan inancımızın da simgesi.”

3 yılda satış hacmini ikiye katladık

Fabrika açılışının ardından basın mensupları ile biraraya gelen Anadolu Grubu İcra Başkanı ve CCI CEO’su Burak Başarır, Özbekitan’ın 30 milyondan fazla nüfusu ve son yıllarda gösterdiği büyüme potansiyeli ile dikkatleri üzerine çektiğini belirterek önemli bir pazarda olduklarının altını çizdi.

3 yılda en önemli rakiplerine karşı pazar payını yüzde 10 büyüttüklerini ve yüzde 50’den fazla Pazar payına sahip olduklarını belirten Başarır, “2021’deki satın almadan sonra satış hacmimizi ikiye katladık. Namangan’daki fabrikayı taşıyarak yeni ve modern bir fabrikaya çeviriyoruz. Bu fabrika 2025’te hizmete girecek.

Bunun yanında hatların da tamamlanmasıyla iddiamızı sürdüreceğiz. CCI Uzbekistan, Özbek ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratmaktadır. Bu da Özbekistan ekonomisine nasıl bir katkı verdiğimizi gösteriyor. CCI, bugün Coca Cola sistemi içinde nüfus ve alan olarak üçüncü ve hacim bakımından da 7. sırada buklunuyor. Yeni yatırımlarla daha üst sıralara çıkmak istiyoruz” dedi.

Notlar

Anadolu Grubu, bugün 20 ülkede, 80’e yakın şirketi, 90 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000 çalışanı ile faaliyetlerini bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye ve enerji olmak üzere 7 sektörde sürdürüyor. Coca-Cola İçecek (CCI), Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'da 12 ülkede 31 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ve 10 binden fazla çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

CCI, Çorlu’dan Çin sınırına kadar uzanan 6,5 milyon kilometrekarelik alanda ve en son operasyonlarına kattığı Bangladeş ile 600 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyor. CCI, Orta Asya’nın tamamını kapsayan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olmak üzere 6 ülkede şişeleyici faaliyetlerde bulunuyor.