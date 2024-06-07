‘’Emeğini biz veriyoruz kaymağı yurtdışı yiyor’’

Katma değeri yüksek turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da, yeni projelerle bölgeyi sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli tatil bölgelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Kapadokyalı yatırımcılar, bölgenin hak ettiği değerini artırmak için girişimlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilgili kurumlara duyurulması ve birlikte çalışma kültürü ile hızlı aksiyon alınması için Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) kuruldu. Geçtiğimiz günlerde kuruluşun birinci yılını kutlayan derneğin başkanlığını Kapadokya’nın köklü yatırımcılarından olan İndigo Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Tosun yapıyor.

Ömer Tosun ile bölge turizminin mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu konuştuk. KAPYAD’ın yatırımcılardan oluştuğunu ve 48 üyesinin bulunduğunu kaydeden Tosun, “Büyük yatırımların yüzde 80'ini üyelerimiz oluşturuyor. İlk toplantımızı Kültür ve Turizm Bakanıyla yaptık. Kapadokya'da gerçek bir yatırım olması için önce hava yolu, sonra kültürel yatırımlar talep ettik. Festivaller, müze gibi yatırımların Kapadokya’da artması gerekiyor. Amacımız buradaki yatırımı çeşitlendirmek ve katma değeri artırmak” dedi.

Kapadokya’nın cirosu 2 milyar dolar Kapadokya’nın 2 milyar dolar

cirosu olduğunu ifade eden Tosun, şu açıklamaları yaptı: “Cironun yüzde 2'si konaklama ve tanıtım vergisi olarak alınıyor. 2023’te 250 milyon dolar konaklama vergisi ödendi. Türkiye'nin turizminde 54 milyar dolarlık geliri olabilir ama paranın önemli kısmı operatörler ve acenteler aracılığıyla dışarıya gidiyor. Bu rakamı artırmamız lazım. Kapadokya'da her işlem resmi. Konaklama ve tanıtım vergisi veriyoruz. Bunun karşılığında aldığımız yatırım, teşvik de yok. Bu yüzden devlet de bize ve projelerimize kulak vermeli.”

Gecesi 3.500 euroya oda satıyoruz

Antalya bölgesinin aksine Kapadokya’da turistlere oda ve kahvaltı şeklinde hizmet verildiğini belirten Tosun, “Yan gel yan yat turizmi yapmıyoruz. Buraya gelen turistin harcaması Türkiye ortalamasının kat kat üstünde. Yemeği için ayrı, balona ayrı, bölgedeki eşsiz aktiviteleri için ayrı ödüyor. İlk mağara konseptli odaları ben yaptım, sonra 600 tane kopya çıktı. Yeni Zelanda başbakanı bile bizde kaldı. Şimdi 3 bin 500 dolara odamız var. 2 bin 500 dolarlık da iki odamız var. Kapadokya’yı düşünürken bunların hesaba katılması gerekiyor” diye konuştu.

Turizmim üçte biri yabancılara gidiyor

Türkiye’de gerçek turizmin İstanbul ve Kapadokya’da yapıldığının altını çizen Tosun, turizm konusunda bir master plan mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. Bir bölgede arz fazlası başka bölgede eksik olduğunu belirten Tosun, ‘’Dolayısıyla yatak doluluk oranı yüzde 40’lara kadar düşüyor bazı bölgelerde. Burayı doldurmak için de acentelere veya e ticaret üzerinden yabancı aracılara yüksek komisyonlar ödeniyor.

Bu oran yüzde 40’lara kadar yükseliyor. Bu servetimiz ve boşa akıyor maalesef. Pahalı bir şehiriz ama pahalı da olmamız lazım. Yurt dışından önemli turistleri getirmeliyiz. Bir diğer beklentimiz Bodrum’dan Kapadokya’ya hava köprüsünün kurulması. Yatıyla gelen zengin turistlerin ulaşımında kolaylık sağlanmalı. Doğru yatırım stratejisi, iyi bir planlama ve birkaç ufak düzenleme ile Turizm gelirini yukarılara çekmek mümkün” diye konuştu.

‘’Gelirde önde ama yatırımda gerideyiz’’

Devlet yatırımı almadıklarını dile getiren Tolda Tosun, ‘’Nevşehir olarak devlet yatırımlarında sondan ikinciyiz. Türkiye'nin en kötü yolları ve hava alanı bizde. 15 yıldır yenilenmesini bekliyoruz. Devlet tasarruf tedbirleri geldi, muhtemelen 6-7 yıl daha bekleriz. Turizm şekli anlamında kültür turizmi ve kazanç olarak İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız ama her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tanıtım, balon operasyonu yapılıyor, KDV ve çeşitli vergiler ödüyoruz ama Doğu Anadolu kadar teşvik alamıyoruz” dedi.