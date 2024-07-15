Sarp: Eksikler var ama toparlanıp AJet’i zirveye uçuracağız

Uzun rötar süresi ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle gündeme gelen AJet’in Genel Müdürü Kerem Sarp, “Henüz kurulalı 6 ay oldu. 80 uçağa ulaştık, 32 ülkeden 93 noktaya uçuyoruz. Eleştirileri dikkate alıyor ve mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz” dedi. Sarp, art niyetli paylaşımlar tespit ettiklerini belirterek her geçen gün daha da iyi olacaklarını belirtti.

Kurulduğu günden bu­gün kadar sosyal med­yada eleştirilerin he­definde olan AJet, dün baş­lattığı Üsküp uçuşuyla kısa zamanda 32 ülkede 93 desti­nasyona ulaştı. İlk sefer nede­niyle gazetecilerle bir araya ge­len AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Üsküp ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan ilk yurt dışı uçuşunu da gerçekleştirdikle­rini ve 6 ay gibi kısa sürede ku­rulan AJet’in 80 uçaklık bir fi­loya ulaştığını kaydetti.

Sosyal medya üzerinden ve­rilen tepkilere cevap veren Ke­rem Sarp, her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak çok bü­yük bir emeğin heba edilme­mesi gerektiğinin altını çizdi. Sarp, bayram trafiği ardından EURO 2024 yüzünden yaşa­nan yoğun hava trafiği yüzün­den tüm hava yolları şirketle­rinin benzer sorunlarla kar­şılaştığını kaydetti.

Tepkileri dikkate aldıklarını, rötarsız ve sorunsuz bir yolculuk için sü­rekli çalıştıklarını belirten Ke­rem Sarp, “Haklı eleştiriler de var. Ancak art niyetli durumlar da tespit ettik” diye konuştu.

"Bayramda 500 bin yolcu taşıdık"

Bayram döneminde 500 bin yolcu taşıdıklarını da ifa­de eden Sarp, yeni açacakları hatlardan yeni uçak ve perso­nel alımına kadar birçok ko­nuda sorularımızı yanıtladı. İşte Sarp’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

“Rötar süresini makule indireceğiz”

-Kesinlikle 1 saatin üzerin­de rötar yapmamak için eli­mizden gelen gayreti göste­receğiz. AJet’in rötarla anıl­masının önüne geçeceğiz. Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, AJet rötarlı al­gısını yıkmak için Ankara’da 5, İstanbul Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçağımız var. 12 uça­ğı yerde bırakmanın maliyeti yüksek ama onu düşünmüyo­ruz.

Bakış açımız maliyet de­ğil. Elimizde olmayan sebep­lerden dolayı üzdüğümüz yol­cularımızın mutluluğunu nasıl sağlarız diye düşünüyo­ruz. Aksaklık var bahanesine sığınamayız. İki hafta içinde aldığımız aksiyonların hem Ankara hem Sabiha Gökçen’de sonuçlarını görmeye başladık.

“6 ayda 700 bin tekil

PNR AJet’e geçti”

- Bu şirket 6 ay gibi kısa bir sürede kuruldu. Operasyonu so­runsuz şekilde hayata geçirdik. Kolay değil 700 bin tekil PNR’ı, THY’den AJet’e geçirdik.

-Bizim şirketimiz düşük maliyetli hava yolu konseptiy­le oluşturuldu. Zaman zaman hizmet alınamayan durumları düzeltmeye çalışıyoruz.

-Ankara’da büyük sıkın­tımız kalmadı. Sabiha Gök­çen’de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilile­riyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar es­kisi gibi olmayacak. Elimiz­de olmadan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza in­dirmek için çalışıyoruz. Bü­tün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek, ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz.

“Eylül’den sonra normalleşme başlar”

-Eylül ayından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek. Avrupa uçuşlarında uçak için­de uzun beklemeler oluyor. Ne yaptık? Su, kek ve sandviç gibi ihtiyaçlar için yoğun yükleme­ler yaptık. Küçük ikram paket­leri hazırladık. Şimdi bebekli yolcular için bebek maması te­darik edeceğiz.

“Tamamen kendi imkanlarımızı kullandık”

-Dünyada 80-90 uçakla kurulan bir hava yolu şirketi yok. Yurt dışından danışman­lık almadık. THY’nin know how’ı ile hayata geçirdik. Kı­yafetten yazılıma tamamen yerli ve milli şirketlerle çalış­tık. Örneğin yazılımı Hitit fir­masından aldık. Bizde başarı­lı olunca dünyaya ihraç etme konusunda önemli bir refe­rans olacağız.

“2025’te uçak içi internet devreye girecek”

-2025 sonunda uçak için­de internet hizmeti vermeye başlayacağız. Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda ça­lışıyorlar.

-Yeni şirket kurulunca yurt dışında iki yılda alamadı­ğımız izinleri daha hızlı alıyo­ruz. İzinler geldikçe daha faz­la yurt dışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha eko­nomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşa­ğı çektikçe daha çok kampan­ya düzenleyeceğiz.

“Çağrı süresinde 1 dakika hedefimiz var”

-Kriz döneminde çağrı merkezimizde bekleme süresi 55 dakikaya kadar çıktı. Şu an­da 1.19 saniyeye geldi. Gerekir­se istihdamı artırıp kısa süre­de 20 saniyelere geleceğiz.

“10 yılda 200 uçağa ulaşmayı hedefledik”

-Üsküp uçuşlarımız baş­ladı. Sırada Kahire var. Başka hatlar üzerinde çalışıyoruz. Ankara’dan dış hat frekans­ları açacağız. Ankara’yı Avru­pa’nın bütün başkentlerine bağlamak istiyoruz. Sektörde yüzde 70 dış, yüzde 30 iç hat çalışıyor diğer şirketler. Biz­de tam tersi, yüzde 70 iç hat ama dış hat sayımızı artıraca­ğız. Önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüz­de 10-15, iç hatlarda yüzde 6 büyüme bekliyoruz. Beş yılda 150, 10 yılda 200 uçağa ulaş­mayı hedefliyoruz.

-2 bin 250 çalışanımız var, bin 600’ü kabin. Kokpit ilanı çıktık, bine yaklaşan bir mü­racaat var. Sınavlarda başarı­lı olan herkesi alabiliriz. Bini de geçerse hepsini alabiliriz. Uçak derdimiz yok, pilota ihti­yacımız var. Ve sınavlardan ge­çen her pilotu alacağız.

-Kısa sürede ekosisteme 2 bin 500-2 bin 600 yeni istih­dam kazandırdık. Yılsonunda bu rakam 3 bini bulacak.

AJET, Üsküp uçuşlarına başladı

AJet, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan açtığı ilk yurt dışı hat olan Üsküp’e 13 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftada 4 sefer düzenleyecek. Her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Üsküp güzergâhında uçurarak; her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak. Geçen yıl, Türkiye’den Makedonya’ya yaklaşık 200 bin kişi ziyaret için giderken, Makedonya’dan Türkiye’ye girişler 250 bini geçti.

AJet Araplara satılıyor iddiası doğru değil

AJet’in Arap sermayesine satılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kerem Sarp, “Burası yüzde 100 THY iştiraki ve öyle kalacak. Her gün şuna satılıyor diye haber çıkıyor. Bu şirketin satılması hiçbir şekilde gündemimizde değil. Artık yakında sarı sayfalarda görürüz diye işi şakaya vuruyoruz” diye konuştu.

“Art niyetli paylaşımlar için yasal haklarımızı kullanacağız”

Eleştiriye açık olduklarını belirten AJet’in Genel Müdürü Kerem Sarp “Ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Hem medya hem hukuk ekibimiz çalışıyor. Vakti gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz” açıklaması yaptı.