Sarp: Eksikler var ama toparlanıp AJet’i zirveye uçuracağız
Uzun rötar süresi ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle gündeme gelen AJet’in Genel Müdürü Kerem Sarp, “Henüz kurulalı 6 ay oldu. 80 uçağa ulaştık, 32 ülkeden 93 noktaya uçuyoruz. Eleştirileri dikkate alıyor ve mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz” dedi. Sarp, art niyetli paylaşımlar tespit ettiklerini belirterek her geçen gün daha da iyi olacaklarını belirtti.
Kurulduğu günden bugün kadar sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan AJet, dün başlattığı Üsküp uçuşuyla kısa zamanda 32 ülkede 93 destinasyona ulaştı. İlk sefer nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Üsküp ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan ilk yurt dışı uçuşunu da gerçekleştirdiklerini ve 6 ay gibi kısa sürede kurulan AJet’in 80 uçaklık bir filoya ulaştığını kaydetti.
Sosyal medya üzerinden verilen tepkilere cevap veren Kerem Sarp, her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak çok büyük bir emeğin heba edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sarp, bayram trafiği ardından EURO 2024 yüzünden yaşanan yoğun hava trafiği yüzünden tüm hava yolları şirketlerinin benzer sorunlarla karşılaştığını kaydetti.
Tepkileri dikkate aldıklarını, rötarsız ve sorunsuz bir yolculuk için sürekli çalıştıklarını belirten Kerem Sarp, “Haklı eleştiriler de var. Ancak art niyetli durumlar da tespit ettik” diye konuştu.
"Bayramda 500 bin yolcu taşıdık"
Bayram döneminde 500 bin yolcu taşıdıklarını da ifade eden Sarp, yeni açacakları hatlardan yeni uçak ve personel alımına kadar birçok konuda sorularımızı yanıtladı. İşte Sarp’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:
“Rötar süresini makule indireceğiz”
-Kesinlikle 1 saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AJet’in rötarla anılmasının önüne geçeceğiz. Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, AJet rötarlı algısını yıkmak için Ankara’da 5, İstanbul Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçağımız var. 12 uçağı yerde bırakmanın maliyeti yüksek ama onu düşünmüyoruz.
Bakış açımız maliyet değil. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı üzdüğümüz yolcularımızın mutluluğunu nasıl sağlarız diye düşünüyoruz. Aksaklık var bahanesine sığınamayız. İki hafta içinde aldığımız aksiyonların hem Ankara hem Sabiha Gökçen’de sonuçlarını görmeye başladık.
“6 ayda 700 bin tekil
PNR AJet’e geçti”
- Bu şirket 6 ay gibi kısa bir sürede kuruldu. Operasyonu sorunsuz şekilde hayata geçirdik. Kolay değil 700 bin tekil PNR’ı, THY’den AJet’e geçirdik.
-Bizim şirketimiz düşük maliyetli hava yolu konseptiyle oluşturuldu. Zaman zaman hizmet alınamayan durumları düzeltmeye çalışıyoruz.
-Ankara’da büyük sıkıntımız kalmadı. Sabiha Gökçen’de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilileriyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar eskisi gibi olmayacak. Elimizde olmadan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza indirmek için çalışıyoruz. Bütün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek, ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz.
“Eylül’den sonra normalleşme başlar”
-Eylül ayından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek. Avrupa uçuşlarında uçak içinde uzun beklemeler oluyor. Ne yaptık? Su, kek ve sandviç gibi ihtiyaçlar için yoğun yüklemeler yaptık. Küçük ikram paketleri hazırladık. Şimdi bebekli yolcular için bebek maması tedarik edeceğiz.
“Tamamen kendi imkanlarımızı kullandık”
-Dünyada 80-90 uçakla kurulan bir hava yolu şirketi yok. Yurt dışından danışmanlık almadık. THY’nin know how’ı ile hayata geçirdik. Kıyafetten yazılıma tamamen yerli ve milli şirketlerle çalıştık. Örneğin yazılımı Hitit firmasından aldık. Bizde başarılı olunca dünyaya ihraç etme konusunda önemli bir referans olacağız.
“2025’te uçak içi internet devreye girecek”
-2025 sonunda uçak içinde internet hizmeti vermeye başlayacağız. Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda çalışıyorlar.
-Yeni şirket kurulunca yurt dışında iki yılda alamadığımız izinleri daha hızlı alıyoruz. İzinler geldikçe daha fazla yurt dışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha ekonomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşağı çektikçe daha çok kampanya düzenleyeceğiz.
“Çağrı süresinde 1 dakika hedefimiz var”
-Kriz döneminde çağrı merkezimizde bekleme süresi 55 dakikaya kadar çıktı. Şu anda 1.19 saniyeye geldi. Gerekirse istihdamı artırıp kısa sürede 20 saniyelere geleceğiz.
“10 yılda 200 uçağa ulaşmayı hedefledik”
-Üsküp uçuşlarımız başladı. Sırada Kahire var. Başka hatlar üzerinde çalışıyoruz. Ankara’dan dış hat frekansları açacağız. Ankara’yı Avrupa’nın bütün başkentlerine bağlamak istiyoruz. Sektörde yüzde 70 dış, yüzde 30 iç hat çalışıyor diğer şirketler. Bizde tam tersi, yüzde 70 iç hat ama dış hat sayımızı artıracağız. Önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda yüzde 6 büyüme bekliyoruz. Beş yılda 150, 10 yılda 200 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz.
-2 bin 250 çalışanımız var, bin 600’ü kabin. Kokpit ilanı çıktık, bine yaklaşan bir müracaat var. Sınavlarda başarılı olan herkesi alabiliriz. Bini de geçerse hepsini alabiliriz. Uçak derdimiz yok, pilota ihtiyacımız var. Ve sınavlardan geçen her pilotu alacağız.
-Kısa sürede ekosisteme 2 bin 500-2 bin 600 yeni istihdam kazandırdık. Yılsonunda bu rakam 3 bini bulacak.
AJET, Üsküp uçuşlarına başladı
AJet, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan açtığı ilk yurt dışı hat olan Üsküp’e 13 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftada 4 sefer düzenleyecek. Her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Üsküp güzergâhında uçurarak; her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak. Geçen yıl, Türkiye’den Makedonya’ya yaklaşık 200 bin kişi ziyaret için giderken, Makedonya’dan Türkiye’ye girişler 250 bini geçti.
AJet Araplara satılıyor iddiası doğru değil
AJet’in Arap sermayesine satılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Kerem Sarp, “Burası yüzde 100 THY iştiraki ve öyle kalacak. Her gün şuna satılıyor diye haber çıkıyor. Bu şirketin satılması hiçbir şekilde gündemimizde değil. Artık yakında sarı sayfalarda görürüz diye işi şakaya vuruyoruz” diye konuştu.
“Art niyetli paylaşımlar için yasal haklarımızı kullanacağız”
Eleştiriye açık olduklarını belirten AJet’in Genel Müdürü Kerem Sarp “Ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Hem medya hem hukuk ekibimiz çalışıyor. Vakti gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz” açıklaması yaptı.