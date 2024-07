Yeni hedefi, Türkiye’yi ‘küresel veri üssü’ yapmak

30’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Turkcell, 24 yıldır işlem gördüğü New York Borsası’nda gong töreni düzenledi. Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç,“30 yılda yatırımlarımız 27 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlara devam edecek, ülkemizi ‘küresel veri üssü’ konumuna taşımayı hedefleyeceğiz” dedi. Koç, yeni kurulacak TDC ile Türkiye’yi ‘veri sahipliği’ alanında küresel arenada söz sahibi yapacaklarını kaydetti.

Turkcell, 24 yıldır işlem gördüğü New York Bor­sası’nda (NYSE), şirke­tin 30’uncu kuruluş yılı dola­yısıyla gong töreni düzenledi. Tören, Turkcell Yönetim Ku­rulu Başkanı Şenol Kazancı, yönetim kurulu üyeleri, Turk­cell yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. 8 Tem­muz Pazartesi piyasa kapanı­şıyla çalan gongun ardından düzenlenen toplantıda, şirke­tin 1994’ten 2024 yılına kadar­ki kilometre taşları paylaşıldı.

İnternet sağlayıcılığından di­jital ödeme sistemlerine, mo­bil mesajlaşma uygulamasın­dan dijital müzik platformuna, veri merkezinden bulut tekno­lojilerine kadar çeşitli alanlar­da faaliyet gösterdiklerini söy­leyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, gazeteciler­le yaptığı toplantıda, “Bunla­rın yanı sıra e-ticaretten oyun sektörüne, çağrı merkezi işlet­meciliğinden enerji üretimine ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren farklı şirketlerimizle yenilikçi çözümler sunuyoruz. Kişilerin ve kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarının tama­mını karşılıyoruz. Bu yüzden kendimizi uçtan uca teknolo­ji sağlayıcısı olarak tanımlıyo­ruz” dedi.

Turkcell’in, Türkiye için sa­dece ekonomik ve toplumsal katkılarıyla değil, milli men­faatler noktasında da strate­jik öneme sahip olduğunu söy­leyen Turkcell Genel Müdürü Koç, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak hedefimiz, ülkemizi ‘kü­resel veri üssü’ konumuna taşı­mak. Bir başka deyişle bölgenin ‘oyun kurucusu’ olacağız” de­di. Bu vizyonla ocak ayında ye­ni bir şirket kuruluşu için adım attıklarını söyleyen Koç, TDC adıyla kuruluş aşamasında olan şirketin, ‘küresel veri sahipliği’ alanında, Türkiye’yi global are­naya taşıyacaklarını ifade etti.

Veri merkezi yatırımları 350 milyon doları aştı

4’ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezinde yak­laşık 32 bin metrekare aktif be­yaz alana sahip olduklarını be­lirten Ali Taha Koç, “4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri barındırma hizmeti sunuyoruz. Turkcell olarak pozisyonumu­zu güçlendiriyoruz, Türkiye’yi bölgenin veri üssü haline getir­mek için var gücümüzle çalışı­yoruz” dedi ve yeni yatırımları­nın ayrıntılarını paylaştı: “TDC Veri Barındırma Hizmetleri ismiyle kuracağımız şirketi­mizin iş hedefi; ülkemizi dün­yanın en önde gelen veri ve bu­lut teknolojileri üslerinden bi­ri haline getirmek. Avrupa Veri Merkezimizle birlikte, bu alan­da bugüne kadar yaptığımız ya­tırımlar 350 milyon doları aş­tı. Bu adımları, Türkiye’yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüş­türmek için attık.”

Teknoloji dünyasındaki glo­bal değişime de değinen Ali Taha Koç, şunları söyledi: “İn­sanlığın bugüne kadar orta­ya çıkardığı tüm teknolojiler­den daha farklı bir ‘şey’ ile kar­şı karşıyayız: Yapay zekâ. Çok hızlı ve çok kompleks bir gelişi­me tanık oluyoruz. Aslında bu bir çağ değişimi. ‘Herkesi birbi­rine bağlamaktan her şeyi bir­birine bağlama’ çağına geçtik.

Bu çağda; teknoloji ile veri ara­sında karşılıklı bir beslenme döngüsü var. Dolayısıyla ‘ve­ri sahipliği’ büyük önem taşı­yor. Sayın Cumhurbaşkanımı­zın hep söylediği ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesi bu konu için de geçerli. Zira teknoloji dün­yasında güç ‘5’te değil, ‘veri’ye sahip olanda, veriyi depolayan­da, işleyende ve analiz edenler­de. Turkcell öncülüğünde yeni dünyanın ‘yeni güç arenası’nda Türkiye de olacak.”

"Türkiye’nin dijital yolculuğunda iz bıraktık"

Ses ve data operatörlüğünden uçtan uca teknoloji sağlayıcılığına uzanan yolculuğu anlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sözlerine ‘teşekkür’ ile başladı. Koç, şunları söyledi: “100 yıllık Cumhuriyetimizin ‘muasır medeniyetler’ seviyesine ulaşmasında, ‘teknoloji’ alanında ilkleri başararak büyük katkılar yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu markayı Türkiye’nin Turkcell’ine dönüştüren, 30 yılda yolu Turkcell’den geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında Turkcell’i temsil eden, dünyanın bütün coğrafyalarında Turkcell için çalışan, birlikte başardığımız binlerce iş ortağımıza; cepten ilk Alo’nun heyecanını yaşayarak ’hayata bizimle bağlanan’ gelmiş geçmiş tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’nin lider mobil operatörü, lider sistem entegratörü, lider veri merkezi işletmecisi ve lider dijital servis sağlayıcısıyız. Türkiye’nin dijital yolculuğunda iz bırakan tarihimize baktığımızda gururla görüyoruz ki; teknolojinin olduğu her yerde Turkcell var. İnsanlardan nesnelere, şirketlerden teknoloji ekosistemine ve onlarca sektöre, sosyal sorumluluktan çevresel sürdürülebilirliğe… Her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor.”

Toplumsal fayda projelerine son 10 yılda 300 milyon dolar

Kuruldukları günden bu yana, eğitimden spora, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe kadar her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden milyonlarca vatandaşımızın yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Son 10 yılda toplumsal katkımız 300 milyon doları buldu” dedi. Binlerce çalışanlarıyla istihdama katkı sağladıklarını kaydeden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2002’den bu yana spora ve sporculara milyarlarca lira destek verdik. Sürdürülebilirlikte ise hedefimiz, 2050’de karbon ayak izinde net sıfır şirket olmak. Kısacası 30 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hayatın her alanında Turkcell olacak. Türkiye’nin Turkcell’ini ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıma azmimiz her koşulda devam edecek.”

Türkiye veri üssü olduğunda ne olacak?

2030’da 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşacak olan küresel yapay zekâ, nesnelerin interneti, veri sahipliği, veri yönetimi ve işletmeciliği alanlarından pay alınması, stratejik bir alanda Türkiye’nin küresel çaptaki gücünü artıracak. Ülkemizin küresel veri üssü konumuna gelmesi, ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlarken; son kullanıcıyı etkileyecek gelişmelere de kapı aralanacak. Daha stabil ve hızlı bir internet bağlantısı, daha gelişmiş bulut hizmetleri, dijital servisler ile daha rekabetçi ve daha yüksek hizmet kalitesi gibi bir dizi önemli avantajı da beraberinde getirecek.