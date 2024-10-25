Orta kademe güçlenmeli
Son yıllarda iş dünyasında organizasyonel yapının dinamiklerini etkileyen önemli bir değişim gözlemleniyor: Orta kademenin rolü ve önemi giderek artıyor.
Geleneksel yönetim anlayışında orta kademe yöneticileri genellikle yalnızca uygulayıcı ve üst yönetimin direktiflerini yerine getiren kişiler olarak tanımlanırken yeni araştırmalar bu algının yetersiz olduğunu ve orta kademe yöneticilerin organizasyonel başarıda kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Günümüzde birçok şirket, hızlı değişen pazar koşulları ve artan rekabet karşısında daha çevik ve esnek bir yapı kurmanın yollarını arıyor.
Bu bağlamda orta kademe yöneticilere daha fazla yetki verilmesi yalnızca idari işlevlerini değil, aynı zamanda stratejik karar alma süreçlerini de etkiliyor. Gallup’un State of the Global Workplace Report’una göre, güçlü bir orta kademe yapısı çalışan bağlılığını yüzde 25 oranında artırabiliyor. Bu durum, orta kademe yöneticilerin liderlik becerilerinin ve yetkilendirilmesinin, çalışanların motivasyonunu artırmada ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.
Performansa doğrudan yansıyor
McKinsey ortakları Bill Schaninger, Bryan Hancock ve Emily Field tarafından kaleme alınan “Power to the Middle: Why Managers Hold the Keys to the Future of Work” adlı kitap organizasyonların orta kademe yöneticilere daha fazla yetki ve sorumluluk vermesi gerektiği konusunda güçlü bir argüman sunuyor. Yazarlar, orta kademe yöneticilerin idari işlerinin azaltılmasının ve insan yönetimine daha fazla zaman ayrılmasının önemine dikkat çekiyor. “Bu yöneticiler yeniden yönetmeye dönmeli” ifadesi onların stratejik düşünme ve liderlik becerilerine vurgu yapıyor. Yani, orta kademe yöneticilerin sadece uygulayıcı olmaktan çıkıp organizasyonların stratejilerini hayata geçiren liderler olmaları gerekiyor.
Yöneticilikle alakası olmayan işlerle uğraşıyorlar
Kitapta yer alan küresel anket sonuçları, orta kademe yöneticilerin zamanlarının yaklaşık yarısını yöneticilikle alakası olmayan işlere harcadığını ortaya koyuyor. Katılımcılar yöneticilik görevlerine yalnızca üçte bir zaman ayırabildiklerini ifade ediyorlar. Araştırmalar, yöneticilerin yüzde 56’sının çalışanların gelişimini desteklemenin en değerli alanlardan biri olduğunu ifade ettiğini ancak yüzde 35’inin bunu yapabilmek için gerekli kaynaklara sahip olmadığını gösteriyor. Bu bulgular, organizasyonların yetenek yönetimine öncelik verme konusundaki eksikliklerini gözler önüne seriyor. Orta kademe yöneticilerin potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları ve organizasyonların bu kritik rolleri daha iyi desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.
Orta kademenin güçlendirilmesi
Yetenek kıtlığı ve kapsayıcılık gibi güncel konular göz önüne alındığında, insan liderliğine odaklanmanın önemi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. McKinsey’nin raporlarına göre, orta kademe yöneticilerin insan yönetimi konusunda yeterli eğitim almaması ve terfilerin yönetim becerilerine değil bireysel katkılara dayalı olması, yöneticilerin insan yönetimi konusundaki yeteneklerini ihmal etmesine yol açıyor. Bu bağlamda yazarlar, liderlerin orta kademe yöneticilerin sorumluluklarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Emily Field, orta düzey yöneticilerin yalnızca bürokratik araçlar olarak görüldüğü eski anlayışın değişmesi gerektiğini savunuyor. “Onlar, stratejiyi ekipleri aracılığıyla hayata geçiren, kurum kültürünü şekillendiren ve yeniliğe öncülük eden kritik öneme sahip kişiler” diyor.
Dayanıklı organizasyonlar için
Kitap, orta düzey yöneticilere enerji verecek unsurların bulunması ve onların organizasyonların gizli kahramanları olarak tanımlanması gerektiğini belirtiyor. Bryan Hancock, “İnsanların yöneticilerin değerini anlamasını sağlamayı ve yöneticilere güç kazandırmayı hedefledik. Değer yaratmak için nasıl organize olacağımız şimdiye kadar olduğundan daha karmaşık” şeklinde konuşuyor.
Sizce orta kademe yöneticilerin karşılaştığı zorluklar neler? Bu zorluklarla başa çıkmak için hangi stratejileri geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Kendi deneyimlerinizi paylaşarak bu konuda nasıl bir değişim yaratılabileceğine dair görüşleriniz neler?